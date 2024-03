Bărbat atacat cu bâtele și topoarele, în plină stradă, la Ploiești. ”Ne e frică să nu ne omoare!” [Link VIDEO]

Un caz extrem de grav s-a petrecut, ieri după-amiază, în zona bisericii Sfânta Vineri din Ploiești. O mașină a fost blocată în trafic, iar un bărbat a fost lovit cu bestialitate de un grup de indivizi înarmați cu bâte și topoare. Atacul a fost surprins de un șofer în trafic, iar imaginile au fost făcute de o publicație locală din Dâmbovița.

Un bărbat a fost victima unui atac violent petrecut, ieri, în Ploiești. Potrivit unei rude a victimei, acesta se afla într-o mașină Bolt, când în zona bisericii Sfânta Vineri a fost blocată în trafic de două autoturisme din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare.

”Au intrat peste vărul meu în mașină și l-au lovit, după ce au spart și geamurile mașinii. Șoferul de pe Bolt nu a putut să intervină pentru că a fost și el amenințat cu bătaia. Au plecat abia după ce l-au umplut de sânge și i-au furat un lanț de aur și un ceas” a povestit pentru Observatorul Prahovean o rudă a victimei.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de Poliție și SMURD-ul, victima fiind transportată la spitalul județean de urgență din Ploiești unde a primit îngrijiri medicale.

Incidentul a fost filmat de un șofer din Dâmbovița, aflat în trafic, care a trimis imaginile publicației locale Gazeta Dâmboviței.

Victima face parte dintr-o familie care susține că a fost nevoită să fugă în străinătate în urmă cu doi ani, după ce a fost amenințată cu moartea.

”Acum doi ani ni s-a cerut o taxă de protecție, apoi am fost amenințați cu moartea de acest clan din Radu de la Afumați. Am vrut să depunem plângere la Poliție, dar ne-au spus că mai bine nu facem asta. Așa că am fugit din țară de frică să nu ne omoare. Acum două săptămâni au venit la părinții mei și au vandalizat mașina parcată în fața casei. Au fost chemați polițiștii, le-au fost date imaginile de pe camera video care au surprins fapta, dar până acum nu s-a întâmplat nimic” ne-a transmis ruda victimei agresiunii de ieri.

Vom reveni cu detalii.

