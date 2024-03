De ce ne pleacă medicii? Interviu cu dr. Ciprian Vâjeu, medic specialist în chirurgia coloanei vertebrale

Începem astăzi un serial dedicat problemelor sistemului sanitar românesc în viziunea doctorului Ciprian Vâjeu, medic ortoped specializat în chirurgia coloanei vertebrale. Plecat din România imediat după 1989, medicul și-a construit o carieră de succes în Franța și, dorind să întoarcă ceva statului român, de unde a plecat, s-a trezit că are parte de piedici numeroase din cauza sistemului de sănătate românesc.

Din dorința de a realiza totuși și ceva bun pentru poporul român a fost de acord să semnaleze, prin intermediul Observatorului Prahovean, câteva dintre sincopele sistemului românesc de sănătate și, totodată, să răspundă, pe parcursul a trei episoade, la trei întrebări majore care macină societatea românească: „De ce ne pleacă medicii?”; „De ce nu se întorc în România medicii cu studii finalizate în străinătate?” și „De ce preferă bolnavii români să plece în străinătate pentru a se opera?”

„În 1990, când am ajuns în Belgia, la Bruxelles, eram 10 medici români de diferite specialități”. Alături de aceștia mai erau și sârbi, polonezi și bulgari, toți veniți în Europa de Vest după căderea Zidului Berlinului, povestește dr. Ciprian Vâjeu la începutul interviului.

„La echivalența de diplomă în Belgia nu s-au înscris decât medici români…”, mai spune medicul Vâjeu. De ce? Explicația era simplă. În primul rând românilor le era mai simplu datorită limbii. În al doilea rând școala de medicină din perioada comunistă „avea totuși valoare”. Erau șase facultăți tradiționale de medicină în toată țara, unde „se făcea medicină”, la un nivel mai ridicat decât în celelalte țări ale blocului comunist.

După anii 1994-1995, când în România au apărut facultățile private de medicină „ca ciupercile”, s-a dublat numărul facultăților, s-a dublat și numărul studenților la medicină astfel încât, și Franța și Belgia, în 1994, au luat hotărârea ca studiile de medicină din România să nu mai fie echivalate cu nimic.”, povestește dr. Vâjeu. Astfel, noii medici care doreau să profeseze în aceste două țări trebuiau să-și reia studiile de la zero, ca și cum n-ar fi studiat nimic în țară. Astfel, își asumau încă 12 ani de studii în țara unde plecaseră.

„La primele promoții ale facultăților private nivelul absolvenților era foarte scăzut. Și atunci, cele două țări au luat hotărârea ca studiile românești să fie reluate de la zero”, mai spune medicul.

La sfârșitul anilor 1990 Ungaria, Polonia și Cehia au depus eforturi pentru a-și întoarce medicii acasă

După căderea comunismului, exodul masiv al medicilor a luat amploare dar, în ceea ce privește Ungaria, Polonia și Cehia, acesta a durat doar până la sfârșitul anilor 90. Guvernele țărilor respective au început să depună eforturi considerabile pentru a-și aduce medicii înapoi în țară.

„Nu știu prin ce manevră au reușit să facă acest lucru… Colegii mei de secondariat (rezidențiat – n.r.), ungurii și polonezii, s-au întors înapoi, în țările lor, cu diplome universitare occidentale, și au adus un plus medicinei din țările lor. Unul dintre bunii mei prieteni din secondariat, din Franța, este astăzi mare chirurg de coloană vertebrală la Budapesta…”, spune dr. Vâjeu.

Cu acest plus de valoare adăugat medicinei din Ungaria, de exemplu, explică doctorul Vâjeu fluxul de bolnavi care migrează din România spre Ungaria. „Ceea ce alții au reușit până în anul 2000 (să aducă medicii înapoi în tările de origine – n.r.), noi nu am reușit nici până acum.”

După o experiență de 10 ani în chirurgia coloanei vertebrale, în anul 2010, dr. Ciprian Vâjeu a avut prima tentativă de a practica și în România. „Am zis să încerc să dau ceva poporului român, și școlii românești de medicină, de unde am plecat (…)”.

„Surpriza mea, și a celorlalți colegi, a fost că, la Ministerul Sănătății, cadrele de la direcția de resurse umane, erau aceleași ca în 1989”, povestește chirurgul. Ba mai mult, problema „spinoasă” a întoarcerii cadrelor medicale din Occident spre România, era analizată de o entitate separată, atât de Ministerul Sănătății, cât și de Ministerul Învățământului, care analiza „dosarele cu șină” ale medicilor care doreau să se întoarcă în România.

„Așa se face că, în 2010, am așteptat un an pentru a avea un certificat de liberă practică (care trebuia reînnoit în fiecare an – n.r.), și numai în structura privată. (…0 Așa am reușit, în 2011, să intru în structura privată din România”, mai spune medicul.

Lipsa dreptului de a practica în sistemul de stat a venit din faptul că, la stat, posturile de medici se ocupă doar prin concurs și nu există posibilitatea de a practica doar temporar, sau ocazional, procedurile de care este nevoie.

Primul post în medicina românească l-a găsit la Timișoara

Astfel, după ce a stat un an pentru a obține dreptul de a practica medicina în România, medicul Ciprian Vâjeu a găsit prima sa colaborare în țară la Timișoara, la clinica unui grec, Atena. Aceasta era prima clinică privată din Vestul României.

Aici a făcut prima proteză de disc lombară din România, la Timișoara, la această clinică privată.

Timp de câțiva ani a lucrat la Timișoara, la această clinică privată, dând în același timp o „mână de ajutor” și colegilor ortopezi de la Turnu Severin, unde era familia sa. Aici, la Turnu Severin, în 2012, împreună cu colegii de la spitalul de acolo a pus prima proteză totală de șold. „Proteza de șold, totală, există în Occident din anii 1970”, precizează doctorul Vâjeu, pentru a sublinia diferența între medicina românească și cea occidentală.

Au urmat apoi câteva intervenții și la București, cu ajutorul medicului Cătălin Copăescu, care a fost primul doctor care a renunțat la serciul de stat pentru a-și înființa o clinică privată care este și astăzi „un centru de referință în chirurgia bariatrică”, după cum afirmă medicul Ciprian Vâjeu.

Odată cu colaborarea cu această clinică, vizitele sale în România au crescut la 4-5 pe an, ocazie cu care realiza intervenții de chirurgie a coloanei vertebrale.

Chirurgia coloanei vertebrale este „Cenușăreasa specialităților din România” așa cum afirmă dr. Ciprian Vâjeu, medic specialist în acest tip de chirurgie. El consideră că, dacă până în 2014-2015 exista în România o școală medicală de chirurgie a coloanei vertebrale și un profesor, Florian Exergian, de la Spitalul Bagdasar. Odată cu ieșirea la pensie a acestuia, nu mai există școală de chirurgie a coloanei vertebrale în România, consideră chirurgul.

De ce ne pleacă specialiștii?

Înainte de 1989 erau cinci medici pe an care plecau în afara țării. Între 1990 și 1996, erau 100 de medici pe an care plecau… Valul, tsunami-ul, exodul, a fost după anul 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. „Când România a intrat în Comunitatea Europeană, porțile s-au deschis larg, directivele Uniunii Europene, cu echivalență imediată a diplomelor de medici, au deschis larg o poartă imensă și, atunci, valul de migrație s-a tradus în mii și zeci de mii de medici. Numai în Franța sunt peste 4.000 de medici români de toate specialitățile…”, precizează medicul Vâjeu.

Problema plecării specialiștilor, consideră dr. Ciprian Vâjeu, nu este legată de aspectul financiar. Acestora, cel puțin în ultimii ani, „și mai ales în anii electorali”, li s-au mărit salariile, și li s-au acordat multe facilități de ordin financiar.

„Cu mâna pe inimă vă spun, chirurgii, medicii specialiști din România, nu pleacă din cauza banilor!”, afirmă cu tărie dr. Vâjeu.

Sistemul deficitar de pregătire a medicilor specialiști din România este cel care își pune amprenta puternic pe motivația doctorilor de a pleca. „Chirurgia, încă, și încă vreo 20 de ani de aici încolo, se face cu mâinile!”, spune medicul Vâjeu.

„România, la 18 milioane de locuitori, pregătește cu 1.000 de medici mai puțini decât Franța, care are o populație de patru ori mai mare. Deci România pregătește 9.000 de absolvenți de medicină, în timp ce Franța pregătește 10.500…”, mai spune acesta.

Dar el consideră că, totuși, calculul este bine făcut. Din cei 9.000 de medici pregătiți în România, 50% vor pleca. Și atunci trebuie să rămână medici să profeseze și în țară.

Medicul Cristian Vâjeu a mai declarat că președintele Colegiului Medicilor din România a trecut cu puțin timp în urmă pe la cele șase facultăți tradiționale de medicină din România, pentru un dialog pe tema malpraxisului. În urma acestei vizite a declarat că 30% tinerii medici vor să plece și 50% din viitorii absolvenți ai facultăților de medicină vor să plece. „Deci nimeni și nimic nu poate împiedica acest exod…”, completează chirurgul.

„Pe noi cine ne mai îngrijește?”

Aceasta este întrebarea firească pe care și-o ridică românii având în vedere acest val masiv de migrație a tinerilor medici.

Există opțiunea de a aduce medici străini, pakistanezi sau sri-lankezi pentru mână de lucru ieftină. „Dar nu vreau să-mi închipui că vom aduce medici pakistanezi și medici vietnamezi să îngrijească poporul român, în timp ce 5.000 de medici români ne pleacă în fiecare an…”, spune revoltat medicul Vâjeu.

„Medicii specialiști nu pleacă din cauza banilor! (…) Ei pleacă pentru că structura unui spital (din România – n.r.) nu le permite să facă medicină, sau chirurgia secolului XXI!”, spune chirurugul.

Și tot el mai adaugă: „Astăzi, în spitalele județene, se mai trăiește cu ajutoarele din 1990! Zecile de camioane și trenuri care au venit, ajutoarele din perioada 1990-1991… (…) Cum să faci chirurgia secolului XXI când, în spitalele din România, se mai dezinfectează cu alcoolul medicinal, cel albastru, când bolnavii își cumpără medicamentele, își cumpără seringile, acele, etc.??!?!?!”

„Prima mea soție este spitalul. A doua este cea de acasă…”

„Tinerii medici au acces la cursuri în străinătate, la congrese, văd cum se face chirurgia secolului XXI și atunci, pe bună dreptate, cei care știu să facă, cei care au o pregătire întemeiată în medicină, ce le rămâne de făcut? Să nu se mai uite înapoi și să plece, lăsând casă, familie, părinți, să se realizeze…”, mai spune medicul.

Medicina nu este o meserie, medicina este un apostolat, în opinia lui. Ea trece peste considerentele de familie. „Prima mea soție este spitalul. A doua este cea de acasă. Medicina, și mai ales chirurgia, cere un sacrificiu enorm… de timp, adrenalină, stres, dar este o satisfacție. În timp ce aici (în România – n.r.) chirurgii, și mă refer aici la chirurgii ortopezi, traumatologia îi inundă, sunt înecați în fracturi de umăr, de genunchi… Nu mai au timp să facă chirurgia adevărata chirurgie a secolului XXI….”, afirmă dr. Ciprian Vâjeu.

Deci, ca o concluzie, principalul motiv pentru care pleacă medicii specialiști din România este faptul că aici, în țară, nu se pot realiza profesional.

În ceea ce privește medicii generaliști, adică cei „de familie” din România, aceștia pleacă din cu totul alte considerente. „Generaliștii din România au peste 50% din timpul lor alocat pentru administrative. (…) În Franța îi primesc cu brațele deschise: cabinet, casă, cinci ani fără impozit și alte avantaje fiscale. Așa se face că (în Franța – n.r.) sunte sate întregi unde nu sunt decât medici români”, spune chirurgul. Avantajele financiare și simplificarea birocrației în țările occidentale sunt net superioare celor de aici și atunci, decizia lor de a pleca are în vedere aceste considerente de bază.

Despre chirurugia coloanei vertebrale în România

Chirurgia coloanei vertebrale în România, în ultimii ani, după retragerea medicului Florian Exergian, a dispărut școala de chirurgie vertebrală și, astăzi, „nu cred că mai sunt mai mult de 30-40 de chirurgi de coloană vertebrală valabili (în România – n.r.)… la 18 milioane de locuitori”, spune medicul Vâjeu.

Și tot el mai afirmă că astăzi, această specialitate este una „de război”. „Neurochirurgia și-a atribuit, cu totul arbitrar, monopolul acestei specialități”, este de părere chirurgul. Și se referă la „monopol” în sensul în care, la noi, în România, doar neurochirurgii pot opera coloană vertebrală, nu și ortopezii.

Deși, istoric, primele operații de coloană vertebrală au fost efectuate de ortopezi, astăzi, la noi, aceastea nu mai sunt realizate decât de neurochirurgi. „Din anul 2018/2019 niciun ortoped nu mai are voie să facă coloană vertebrală!”, afirmă chirurgul Vâjeu. Această dispoziție a fost dată, afirmă medicul, de Societatea Română de Neurochirurgie.

Excepții de la această regulă se întâlnesc, după spusele doctorului, la Spitalul Militar din București și la Iași, unde există un nucleu de chirurgie a coloanei vertebrale, unde neurochirurgii colaborează cu ortopezii. Acest lucru se întâmplă acolo de peste 20 de ani și nimeni nu a putut să destructureze acest nucleu.

Ortopezii tineri însă, deși știu să opereze coloană vertebrală, astăzi, în România, le este imposibil să o facă. Și atunci iau calea plecării în străinătate, unde pot profesa.

„În afară de cei 40 de neurochirurgi care fac chirurgia coloanei vertebrale, ar mai fi încă atâți ortopezi care o pot face. Și s-ar împărți altfel atunci…”, este de părere medicul român.

În Franța, Societatea Franco-Română de Chirurgie Vertebrală numără în prezent mai mulți chirurgi de coloană vertebrală decât sunt în toată România.

„I have a dream”: Chirurgii de coloană vertebrală occidentali să vină să opereze, o dată pe lună, pro bono, în România

Medicul Ciprian Vâjeu nu își uită rădăcinile, nu uită de unde a plecat și se încăpățânează să se adreseze oricui îl poate ajuta pentru a-și realiza visul pentru țara sa natală. Speră în continuare că va veni o vreme când ceea ce el își dorește pentru România să se poată realiza. Până atunci face demersuri și încearcă, așa cum poate, să ajute bolnavii de aici.

„Ce-ar fi ca numai chirurgii de coloană vertebrală din Franța, din Belgia și din Elveția să vină o dată pe lună, cu titlu onorific, și să opereze coloană vertebrală în România la nivel european, la nivel de intervenții și de dificultate care nu se pot face în România? Deocamdată este un vis și va rămâne un vis încă câțiva ani…”, spune el. Dar a început demersurile…

În episodul următor dr. Ciprian Vâjeu va expune motivele pentru care medicii români care lucrează în străinătate nu se pot întoarce în România să profeseze.

Va urma…

Dr. Ciprian Vâjeu este român, ploieștean, medic ortoped specialist în chirurgia coloanei vertebrale și președinte al Societății Franco-Române de Chirurgie Vertebrală. În prezent dr. Ciprian Vâjeu operează în Franța, la Dijon și, periodic, vine în România pentru a opera, în regim privat, traumatisme ale coloanei vertebrale.