Electrica Furnizare, acuzată de clienți că le-a încărcat facturile. ”Au estimat un consum mai mare ca să plătim cel mai scump kwh!”

Numeroși cititori ne-au semnalat că Electrica Furnizare a emis facturi pentru un consum de curent electric estimat mult mai mare decât cel real. În consecință, tariful aplicat a fost cel maxim, de 1,3 lei/kwh, în loc de 0,6 sau 0,8 lei, pentru praguri mai mici de consum. Ăn felul acesta, facturile au fost mai mari cu până la 50%.

În perioada 1 ianuarie -15 februarie, clienții Electrica Furnizare nu au putut transmite indexul contorului deoarece compania a efectuat lucrări de mentenanță la programele informatice, inclusiv la aplicația myelectrica.

În aceste zile, clienții au început să primească facturile de curent pentru consumul estimat, care a fost mult mai mare decât cel real.

O cititoare ne-a trimis o sesizare pe această temă, acuzând compania că le-a încărcat nejustificat facturile.

”Bună ziua, vă scriu fiind foarte indignată de hoția celor de la Electrica Furnizare unde sunt clientă.

După aproximativ două luni si jumătate în care nu s-a putut comunica cu ei am primit factura cu nr 240572238 (pe care am atașat-o) în care aveam de plată suma de 841lei pentru un consum estimat de Electrica de 643 kw pentru 2 luni, în condițiile în care am dat citirea pe data de 16 februarie 2024.

Conform consumului real în perioada 30.11.2023 (index 30270) – 16.02.2024 (index 30975) a rezultat un consum de 705 kw pe o perioada de 78 zile, deci un consum mediu zilnic de 9.03kw si un consum mediu lunar de 280 kw, nicidecum 320kw trecut de Electrica în factură.

Pe aceeași factură apare un consum pe 2023 de 1861 kw, adică un consum mediu lunar de 155 kw.

În răspunsul primit de la Electrica aceștia îmi fac în continuare un calcul persistând cu valoarea de peste 300kw pe lună, rezultânnd conform calculelor lor un consum de 3726 kw anual pe 2023. Se contrazic tot pe ei, după ce au trecut în factura inițială 1816 kw. În felul acesta Electrica mi-a umflat factura cu peste 300 lei în favoarea lor”.

Reacția Electrica Furnizare:

”Începând cu data de 01.01.2023, facturarea consumului de energie se realizează conform Legii 357/2022, astfel:

– pentru un consum lunar realizat cuprins între 0 – 100 kWh, preţul facturat este de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus;

– pentru un consum lunar realizat cuprins între 100,01 – 255 kWh, preţul facturat este de 0,80 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru diferența de consum ce se încadrează în intervalul 255 kWh-300 kWh;

– în cazul în care consumul lunar realizat depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh cu TVA inclus.

În data de 15.02.2024, a fost emisă factura de tip estimare nr. 2400572238, în valoare de 831,41 lei, pentru perioada 30.11.2023-31.01.2024, de la index estimat 30270 până la index estimat 30913.

În această factura a fost înregistrată cantitatea de energie de 643 kWh, pentru perioada de 63 de zile, fiind obținut un consum mediu lunar de 311kWh/lună, astfel:

Consumul mediu zilnic obținut * 365 zile (numărul de zile într-un an) / 12 luni (numărul de luni într-un an) = 10,21 kWh (643kWh/63 zile) * 365 zile / 12 luni = 311kWh/lună.

În urma consumului mediu lunar obținut, pentru perioada 30.11.2023-31.01.2024, locul de consum în discuție a fost încadrat în tranșa de consum de peste 300 kWh/lunar, cantitatea consumată fiind facturată la prețul plafonat de 1,30 lei.

La emiterea următoarei facturii de regularizare se stabilește consumul mediu zilnic pentru întreaga perioadă de regularizare, în baza căruia se obține consumul mediu lunar real. În funcție de acesta, consumul este reîncadrat în tranșa de consum corespunzătoare și este facturat la preţul aferent tranșei în care se încadrează.

Pentru orice informații suplimentare, rămânem la dispoziția dumneavoastră. Echipa Electrica Furnizare”