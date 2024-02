Povestea chirurgului ploieștean Ciprian Vâjeu, care execută în Franța, de peste 30 de ani, operații complicate ale coloanei vertebrale

Medicul Ciprian Vâjeu are în spate, așa cum el însuși povestește, o carieră de peste 40 de ani ca medic. De la un cabinet în comuna prahoveană Starchiojd, a ajuns să opereze în Franța, intervenții dificile pe care în România, într-un spital de stat, nu are dreptul să le realizeze. „La noi (în România – n.r.) pe coloană nu pot opera decât neurochirurgii, nu și ortopezii”, spune dr. Ciprian Vâjeu.

„Îmbinarea celor două specialități (ortopedia și neurochirurgia – n.r.) în chirurgia vertebrală este o necesitate acolo unde, printr-o neînțelegere politică prin care una din specialități tinde să dețină monopolul, dar și viziunea diferită a ortopedului și a neurochirurgului. Împreună vor pune din nou bazele unei noi școli de chirurgie vertebrală în România, iar beneficiul este, în primul rând al societății românești, privată de această școală de mai multe decenii”, scrie în postfața monografiei sale, „Chirurgia discului degenerativ lombar”, medicul Vâjeu.

Cele două „vieți” ale carierei de peste 40 de ani ca medic

Doctorul Ciprian Vâjeu este ploieștean „din 1960”, cum singur spune. Este absolvent al actualului Colegiu Național „Mihai Viteazul”, liceu de prestigiu al Ploieștiului, atât al celui de altădată, cât și al celui de acum, și absolvent al Institutului de Medicină și Farmacie (IMF) București în 1983. A absolvit, așa cum povestește, „cu mari speranțe și visuri de chirurgie de înaltă clasă”.

„După absolvire au urmat șapte ani de sacrificii, căci în ultimii opt ani ai perioadei comuniste, am fost privați de examenul de specialitate și „cantonați” ca medici de țară!! Trec peste cele câteva examene de specialitate organizate „local” pentru elita comunistă locală!!!”, își amintește medicul.

„Lovitura de stat!!! din 1989 a creat o stare de euforie în rândul tinerilor medici, ca și în cazul poporului român, care, pentru o clipă, a crezut că în iunie 1990 vom ajunge din urmă vestul Europei!!

Speranțele nu au durat decât până în vara lui 1990, când „mineriada lui Iliescu” a pus capăt euforiei și a trezit românii la realiatea crudă a neo comunismului”, povestește din nou medicul Vâjeu.

Este mândru de faptul că, după 1990, „împreună cu o mâna de tineri medici „de țară”, printre care și prietenul meu Cristi Vintilescu”, a creat primul sindicat al medicilor din Prahova și a schimbat din rădăcini (la propriu) vechea direcție sanitară, care, așa cum spune el, „pe 22/12/1989 a părăsit, la propriu, Direcția sanitară”.

În toamna lui 1990 a ajuns în Belgia și a fost lovit de o realitate cruntă

„Dezgustul primelor luni de neo-democrație, atacurile colegilor de breaslă („Ferește-mă, Doamne, de prieteni, căci de dușmani mă apăr singur”), m-au determinat să părăsesc România, lasând în urmă familia, copilul de 8 ani, prieteni și, bineînțeles, cabinetul de la Starchiojd”, își amintește medicul chirurg.

Ajuns în Belgia, în toamna anului 1990, a constatat că diplomele de medicină din Romania nu valorau mare lucru. Astfel, a trebuit să reia studiile de medicină din anul IV. Au urmat apoi încă 6 ani de specialitate de ortopedie, ajungând să studieze adevărata medicină la Université Catholique de Louvain, prestigioasa facultate de medicină din Bruxelles. „Atât de mare era diferența între noțiunile noastre de medicină din 1990 și nivelul medicinei occidentale…”, spune doctorul.

Abia în anul 2002, cu două facultăți de medicină și cu o specialitate în brațe, i s-au „deschis toate porțile”. De atunci și până acum practică aproape exclusiv chirurgia coloanei vertebrale, cu peste 10.000 de intervenții majore de coloană.

În 2010 a încercat să se întoarcă și să practice în România, a obținut autorizație de practică pentru doar un an!!!

„În 2010 am avut prima experiență „kafkaniană” la întoarcerea în România. Chiar dacă ar părea utopic și demagogic, am zis că, după 10 ani de experiență occidentală de chururgie, ar fi bine să dau înapoi țării de unde am plecat, o parte din experiența și din timpul meu, în slujba bolnavilor care sunt „orfelini” în această specialitate care rămâne „Cenușăreasa” chururgiei în România.

Am depus la Ministerul Sănătății din București, cu cele trei diplome ale mele atașate, o cerere de practică în România, practică temporară și ocazională. A trebuit mai bine de 6 luni să am un răspuns, cu o autorizație pentru un singur an”, spune medicul specialist în chirurgia coloanei vertebrale și în prezent, președinte al Societății Franco-Române de Chirurgie Vertebrală.

Prima proteză totală de șold a operat-o la spitalul din Drobeta Turnu Severin (intervenție care este de rutină în Franța din anii 1980). A implantat la Timișoara prima proteză de disc lombară.

„Până în 2017 am avut șansa excepțională să colaborez, la Ponderas, cu un medic de excepție și un pionier al chirurgiei bariatrice, îl numesc aici pe Prof Cătălin Copăescu, cu care am rămas bun prieten”, povestește doctorul Vâjeu.

O întrerupere de trei ani a activității în România

În anul 2017 a trebuit să întrerupă activitatea în România pentru că în Franța avea nevoie de mai mult timp pentru clinica unde activa. În prezent, medicul activează în cadrul clinicii Clinique Benigne Joly, din Dijon.

În 2021, când timpul i-a permis, și-a dorit să-și reia activitatea medicală în România. „Să știți că, de când sunt plecat în Franța, vizitele mele în România nu durează mai mult de o săptămână. Nu am timp să stau mai mult…”, spune el.

Atunci, în 2021, a avut o surpriză de proporții. A aflat că, odată cu alegerile din 2020, că s-au schimbat legile, partidele și miniștrii și că, astfel, diplomele lui din Belgia nu mai erau valabile.

„În timp ce fluxul migrator de medici români spre Occident ajungea la apogeu, erau câțiva „inconștienți și patrioți români”, școliți în Occident, care ar fi vrut să se întoarcă înapoi. Aparatul birocratic de la Ministerul Sănătății și cel al Colegiului Medicilor a atins „summum” cu dosarul cu șina și peste un de așteptat…”, spune doctorul Ciprian Vâjeu.

Acest subiect, al medicilor care ar vrea să se întoarcă România dar nu au cum, al motivelor care îi țin departe de casă, dar și subiectul medicilor care pleacă din România, în ciuda „facilităților” anunțate de Guvern, vor fi discutate pe larg în cadrul unui interviu acordat Observatorului Prahovean de medicul Ciprian Vâjeu.

Tot atunci medicul, specialist în chirurgia coloanei vertebrale, cu o experiență de peste 20 de ani în operațiile pe coloană, va identifica problemele sistemului sanitar românesc și motivele pentru care bolnavii români preferă să plece să se opereze în străinătate.

„Cariera mea de peste 40 de ani ca medic, cele două vieți (una până în 1990 și a doua în „exil” din 1990 până acum, mă îndreptățesc, cred eu, să am o viziune obiectivă, atât pentru medicina românească din ultimii 30 de ani, și poate „I have a dream”, și despre ce ne dorim noi pentru viitoarea medicină românească” – Dr. Ciprian Vâjeu.