Plouă în blocul din Ploiești în care a locuit marele actor Toma Caragiu. Apartamentul unei locatare, distrus de indolența Primăriei [FOTO-VIDEO]

De opt ani, o ploieșteancă se confruntă cu o situație de criză generată de indolența Primăriei Ploiești. Apartamentul său este inundat constant din cauza degradării imobilului unde autoritățile locale dețin cinci locuințe. Deși anul trecut instanța a obligat Primăria să-i plătească reparațiile, până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Imobilul respectiv se află pe lista monumentelor istorice, iar aici a locuit și marele actor Toma Caragiu.

Locatara unui bloc din centrul Ploieștiului, construit în anul 1922 și aflat pe lista monumentelor istorice, în care a locuit și actorul Toma Caragiu, se confruntă cu o situație imposibilă din cauza indolenței Primăriei Ploiești.

Începând din 2016, apartamentul deținut de L.R. la etajul al doilea a început să se deterioreze din cauza infiltrațiilor provenite de la apartamentul de deasupra aflat în proprietatea Primăriei Ploiești.

”Timp de doi ani nu am putut locui în apartamentul meu! Am făcut numeroase adrese la Primăria Ploiești, însă fără niciun efect. Au invocat lipsa banilor pentru efectuarea de reparații, deși noi am fost de acord să contribuim finan ciar la aceste lucrări și am găsit chiar sponsori, însă am fost refuzați. În blocul acesta Primăria Ploiești are cinci apartamente, inclusiv cel aflat deasupra locuinței mele. În el a locuit până anul trecut o persoană care a decedat. Din cauza condițiilor improprii, chiriașul folosea doar o cameră din cele patru ale apartamentului. Am făcut și sesizare la DSP, dar degeaba…” a povestit pentru Observatorul Prahovean proprietara apartamentului afectat de inflitrațiile de apă.

În cei opt ani care au gtrecut de la primele infiltrații, femeia a făcut aproape 100 de adrese și petiții adresate autorităților locale, fără ca acestea să reacționeze.

Ploieșteanca a dat în judecată Primăria Ploiești, iar în urma unei expertize independente, instanța a dispus ca instituția să achite păgubitei contravaloarea lucrărilor de reparații.

Acest lucru s-a întâmplat în 2023, când proprietara a câștigat definitiv procesul, însă nici până acum primăria nu a pus în aplicare sentința judecătorească, deși aceasta ar trebuie să fie o prioritate.

Cum arată acum blocul din Ploiești în care a locuit actorul Toma Caragiu:

Dezastrul din apartamentul deținut de Primăria Ploiești:

VIDEO Apa se scurge prin apartamentul Primăriei Ploiești de la mansardă până la etajele inferioare

Unul dintre răspunsurile Primăriei Ploiești la solicitarea proprietarei de a remedia situația:

Notă: Cazul a fost făcut public pentru prima dată de deputatul Mihai Polițeanu, candidat independent la Primăria Ploiești.

”Nu e genul de problemă în care majoritatea dintre noi să ne regăsim și nu afectează o comunitate mai largă. Dar este genul de nedreptate strigătoare la cer care trădează lipsa de empatie față de oameni, nepaăarea față de drame pe care primarul le ignoră pentru că rezolvarea lor nu aduce aduce voturi și o filosofie complet greșită de administrare a orașului, care nu este orientată către cetățean. Toate astea trebuie să se schimbe!” este mesajul lui Polițeanu.