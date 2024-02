Instructorii de la ASB România ne-au învățat să salvăm vieți. Un curs de prim ajutor care poate face diferența între viață și moarte

Este bine știut faptul că, de foarte multe ori, cursurile de prim ajutor pot salva vieți. Aplicate corect măsurile de prim ajutor pot face diferența dintre viață și moarte. Tocmai de aceea, oricine, în viață, trebuie să urmeze măcar o dată un curs de prim ajutor. „Este de preferat ca măcar de două ori pe an aceste cursuri să fie urmate, pentru că manevrele trebuie să se execute din reflex. Cel care acordă primul ajutor nu trebuie să stea să se gândească la următoarea manevră ci să acționeze din reflex”, este de părere Andreia Constantin, unul dintre instructorii de prim ajutor, care ne-au predat manevrele.

Viața este foarte importantă. Astfel că și în România cursurile de prim ajutor sunt obligatorii prin lege (legea 319/2006). Cursurile de prim ajutor sunt obligatorii pentru firme. Potrivit legii, trebuie să existe o persoană abilitată să acorde primul ajutor, în caz de nevoie, la fiecare 50 de angajați, pentru fiecare punct de lucru.

Dar nu este vorba doar de obligativitatea legii. Este vorba de faptul că fiecare persoană, de-a lungul vieții, poate fi pusă în situația de a interveni pentru a salva pe cineva. Tocmai din acest motiv, un astfel de curs este nu doar recomandat, ci și util și chiar necesar. Așa că, atunci când am avut ocazia, noi, la redacție, am fost chiar încântați de posibilitatea urmării unui asemenea curs. Așa că ne-am prezentat în număr mare, într-o zi de weekend, cu soți, copii și ce-am mai avut pe acasă, gata să învățăm tehnicile și manevrele de prim ajutor. Iar ceea ce a urmat ne-a depășit cu mult așteptările!

Curs de prim ajutor ținut de ASB România

Sâmbătă, 17 februarie 2024, cursul de prim ajutor ne-a fost predat de instructorii Centrului Medical Mediurg, Ramona Sandu, Anabella Păuna și Andreia Constantin, din partea Asociației de Sprijin și Binefacere, ASB România.

Ce am învățat practic? În primul rând să nu ne mai speriem când cineva are nevoie de ajutor! Am învățat să luăm atitudine, să acționăm, nu doar să strigăm și, deși sperăm să nu fie nevoie, am învățat să acordăm primul ajutor în caz de nevoie.

Cursul, extraordinar de detaliat, s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, timp în care au fost simulate diverse situații, de la arsuri sau fracturi, până la stop cardio-respirator, și cum trebuie să reacționăm în fiecare situație.

„Din ce în ce mai puțini oameni ajută, sunt mulți care stau pe margine și își dau cu părerea sau filmează”, spunea Ramona Sandu, director executiv Mediurg și instructor de prim ajutor în cadrul ASB România, în cadrul introducerii de la începutul cursului. „Noi trebuie să fim dintre cei care acționează! Noi suntem salvatorii”, a continuat ea.

De la a pansa corect o rană la dărâmarea miturilor

Este greu de explicat cât de complex este un asemenea curs. Majoritatea celor prezenți ne așteptam să fie ca o oră de curs de la facultate (orice facultate), o oră, maxim două și gata. Eeee, nu e chiar așa… Există variante adaptate în funcție de cât timp au la dispoziție cursanții, dar mai jos de 4 ore nu se poate, și, chiar și așa, în cele 4 ore se reușește doar predarea anumitor manevre, doar cele mai importante.

Este totuși relativă ierarhizarea importanței pentru că cea mai importantă manevră este cea pe care trebuie să o execuți la un anumit moment. Așa că, fie că este vorba de oprirea unei hemoragii, de manevra Heimlich sau de un masaj cardiac, fiecare este cea mai importantă într-un anumit moment și trebuie să știi să o execuți corect.

Cursul a început cu ceea ce trebuie să conțină trusa de prim-ajutor pe care fiecare trebuie să o aibă în casă, la serviciu sau în mașină. După ce ne-au fost prezentate obiectele, am ajuns la concluzia că trusa noastră de prim-ajutor din mașină este… o glumă proastă. Dacă foarfecă, comprese sterile, leucoplast, fașe și alte din astea avem, pipă Guedel sau „batista salvatorului”, nici vorbă. Dacă triunghiuri reflectorizante și stingător avem (deși acesta din urmă am o vagă bănuială că este expirat), bandajul de pânză triunghiular, cel care are atât de multe întrebuințări… lipsește cu desăvârșire! Și exemplele pot continua…

După ce am ajuns la concluzia că trebuie să ne luăm clar altă trusă de prim-ajutor, sau să o completăm pe cea existentă, am trecut la celelalte situații.

Astfel am învățat în ce cazuri putem interveni și în ce cazuri nu, cum se evaluează o victimă, care este poziția de siguranță și în ce cazuri se recomandă, am învățat (cel mai important din punctul meu de vedere) cum se execută corect Manevra Heimlich în cazul obstrucției căilor respiratorii cu bol alimentar sau cum se efectuează corect un masaj cardiac.

De asemenea, cum trebuie procedat în cazul înecării sugarilor sau copiilor mici, au fost iar manevre predate și explicate temeinic.

O mulțime de lucruri noi învățate

Dar nu numai atât… Am învățat cum se extrage o victimă inconștientă dintr-o casă dărâmată în flăcări sau dintr-un autoturism, am învățat cum se imobilizează cu atele o fractură închisă, cum se pune un garou și cum se manevrează până la sosirea ambulanței, cum se pansează corect o rană sau o arsură și cum trebuie procedat în cazul pătrunderii unui obiect în mână sau alt membru, sau chiar în abdomen.

Partea extraordinară este că respectivul curs nu este doar teoretic, cei de la ASB România venind cu manechine profesionale și dispozitive, astfel încât toată lumea a făcut și practic ceea ce ni s-a explicat teoretic și ni s-a arătat.

Manechinul pe care am făcut practica pentru masajul cardiac este cutremurător de… real. Materialul din care este confecționat și sistemul de arcuri din interior, opun forță și scot zgomote exact ca în cazul coastelor umane. Și da, când se aud zgomote, ai tendința să te oprești. Nu! Asta chiar nu trebuie să faci! „Coastele se fisurează, dar îi faci mai mult rău dacă oprești masajul cardiac decât dacă îi rupi una – două coaste!”, ni se fac precizările. Și da, atunci ignori zgomotele și continui.

Cursul s-a încheiat cu un test pe care l-am dat toți cei prezenți. Ne-am verificat astfel cunoștințele iar instructorii au verificat nivelul la care informațiile au ajuns la noi. Rezultatele… le vom afla ulterior! 😉

Concluzii: Cursul de prim ajutor poate însemna o viață

Ceea ce am enumerat în acest articol sunt doar câteva tehnici învățate. Sunt conștientă că este nevoie de practică pentru a ajunge să le execuți „din reflex”, așa cum spun instructorii. Tocmai de aceea, nu voi zice „NU” niciodată când se va mai pune problema unui astfel de curs. Cu cât ți se repetă procedurile, cu cât exersezi mai mult, cu atât devii mai sigur pe ceea ce știi și capeți încredere că poți să acționezi dacă situația o impune.

Cursurile de prim ajutor de la ASB România sunt extraordinar de complexe și oricine ar trebui să le urmeze măcar de câteva ori. Un astfel de curs poate face diferența între viață și moarte, și nu este vorba doar de situații întâlnite pe stradă ci și, Doamne ferește, de situații în care se pot regăsi cei cunoscuți sau chiar apropiați. Orice părinte ar trebui să știe să aplice corect manevra Heimlich și orice șofer ar trebui să știe să extragă o victimă dintr-un autoturism. Și astea sunt doar două exemple.

Personal am conștientizat importanța trusei de prim ajutor pe care, până acum, o consideram doar o obligativitate legală. De asemenea am căpătat un soi de liniște în ceea ce privește manevra Heimlich pentru că da, în caz de nevoie, chiar știu ce trebuie să fac!

„Un curs cât o viață”, cam așa aș sintetiza experiența cursului de prim ajutor ținut de instructorii de la ASB România! Mi-am promis că, ori de câte ori voi avea ocazia, îl voi repeta, astfel încât manevrele să se fixeze cât mai bine, pentru că da, este foarte importantă partea practică a cursului!