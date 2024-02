10 angajați ai Serviciului de Medicină Legală Prahova sunt în pragul disperării. O fostă colegă i-ar fi îndatorat la bănci și IFNuri, apoi a dispărut

Pe măsură ce verificările privind veridicitatea informațiilor extrem de grave s-au derulat, redacția Observatorul PH a intrat în posesia unor documente care atestă că numărul persoanelor înșelate este mult mai mare, printre ele fiind și angajați ai SJU Ploiești sau artiști. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunile de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Totul a început în 2019, când o fostă angajată a SML Prahova ar fi început să își abordeze colegii, prietenii și chiar persoane din familie, spunându-le despre pretinse probleme personale. Acestea ar fi fost legate de datorii făcute de fiul femeii, unele la cămătari care amenințau cu moartea.

Din motive legate de stadiul cercetărilor nu vom divulga în acest moment numele părților implicate, chiar dacă unele dintre persoanele prejudiciate acceptă să le fie divulgată identitatea. Facem totodată precizarea că, așa cum rezultă din documentele trimise de IPJ Prahova către reclamanți, cercetarea este in rem (n.r. – se cercetează faptele)

Relatările unora dintre persoanele care se consideră înșelate și care au depus sesizări penale la IPJ Prahova

Angajat SML: ”Era credibilă colega noastră. Eram împreună în acest serviciu de aproximativ 8 ani și nu bănuiam ce va urma. A fost asistentă șefă la noi. Mi-a fost milă și am ajutat-o mai întâi cu cash. Îmi spunea că îmi va returna banii cât de repede posibil. Apoi, am girat-o ca să obțină un împrumut, cu ajutorul căruia să își achite toate datoriile.

Până în 2022, deci timp de aproape 3 ani, a plătit cumva ratele, chiar dacă mai întârzia o lună sau două. Și nu știam că se împrumutase și la alți colegi, că făcuse la fel pe la cunoscuții din alte instituții de prestigiu, chiar și la câteva persoane publice. Ne spunea fiecăruia aceeași poveste și că ne roagă să nu spunem mai departe, să nu afle și ceilalți ce rușine a pățit în familie.

Dacă vă spun că luna trecută am rămas cu 76 de lei din salariu?… O să vă spun și de ce și de abia aici începe cu adevărat să iasă la lumină gravitatea cazului. M-am trezit că sunt somat de mai multe bănci (n.r. cooperative de credit). Nu sunt singurul. La unele am girat, de bună credință, încercând să fac o faptă bună, să o ajut, iar despre altele nu știu. Aveam să deduc că s-au folosit adeverințe de salariat cu semnături false, utilizate pentru refinanțări sau credite noi. Nu înțeleg cum de în calitate de girant nu ești prezent să semnezi pentru confirmare. Acolo unde am fost de bună voie, este ok… greșeala mea că am avut încredere, dar unde nu am fost, cum facem???

Și uite așa, ca să nu fiu executat silit, pentru că a noastră colegă a dispărut fără urmă din primăvara anului trecut, acum plătesc rate ca să nu pierd tot ce am și să mai și rămân dator pe la firme de recuperare.”

Cum s-a aflat că sunt mult mai mulți prejudiciați?

Un alt angajat al Serviciului de Medicină Legală povestește: ”Am venit la muncă și le-am spus colegilor ce notificare am primit privind plata unor rate. În foarte scurt timp, în instituția noastră au apărut reacțiile… ”și eu, și eu, și eu…” Am realizat cât e de grav și am încercat să o căutăm, deși nu știu ce speram să mai rezolvăm. Am aflat că avea două proprietăți imobiliare, una chiar mai ”răsărită” prin Strejnicu, dar fuseseră vândute. Nu vă pot spune cu certitudine, dar înțelegem că ar fi plecată prin Germania și nu răspunde la numerele de România.

10 dintre colegi au recunoscut, mai mult sau mai puțin rușinați că au împrumutat-o cu diverse sume cash, alții că au girat-o, iar alții că nu au girat-o niciodată, dar s-au trezit în această ipostază din cauza unor falsuri.”

Un alt treilea angajat povestește: ”Odată ce mi-a fost clar că a profitat de noi și că ne-a înșelat atât de grav, am mers să clarific situația la o cooperativă de credit/CAR. Ce să vă spun???… că semnătura pe care nu am dat-o niciodată este atât de bine falsificată încât sper ca expertiza grafologică să poată demonstra că nu este a mea. Și să știți că sunt cadru medical și chiar am o semnătură greu de reprodus”, spune omul cu amar.

O altă relatare, informații noi: ”Nu a acționat singură. A făcut-o în complicitate cu soțul ei, la rândul lui angajat în sistemul de sănătate. După ce povestea s-a răspândit în breasla noastră, aflam despre angajate ale Spitalului Județean de Urgență Ploiești înșelate la fel. Știm că sunt vreo patru și pe la Centrul de Transfuzii, dar ar fi renunțat să mai facă vreun demers, pentru că au o rată de vreo 180 de lei și o suportă… Sunt și doi artiști de la teatru (n.r. angajați ai Teatrului Toma Caragiu). O cântăreață foarte cunoscută este prejudiciată cu 20.000 de euro.

Doar din ce știm, însumând împrumuturi cash și credite, cred că batem lejer milionul de euro. E o estimare făcută de noi. Am înțeles și ce făcea, respectiv un fel de piramidă. Lua dintr-o parte, achita în alta, acolo unde situația devenea presantă și tot așa. Doar că dobânzile nu ai cum să le acoperi din plimbatul banilor și într-o zi nu a mai putut și a dispărut.

Mai întâi a demisionat, apoi a dispărut fără urmă. Pe la jumătatea lunii februarie (exact în urmă cu un an), am depus plângeri la poliție. Nu știu dacă toate persoanele înșelate au făcut-o, dar noi, cei 10, am făcut acest demers. Am fost chemați o singură dată, am dat declarații și atât. Prin octombrie am cerut să știm ce se mai întâmplă și am primit un răspuns în scris că s-a deschis dosarul de cercetare penală nr 944/P/2023 pentru infracțiunile de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Atât am primit și nimic mai mult. (galerie foto la final).

Știm că este un dosar complex, că cercetarea nu este deloc ușoară. Nu ne mai facem speranțe că vom recupera banii, dar încercăm să găsim o cale să stopăm plata unor rate, măcar a acelora unde nu am girat în realitate.”

Am contactat și una dintre angajatele SJUP, prejudiciate în această speță: ”Credeam că suntem prietene. Am ajutat-o cum am putut, nu cu sume mari cum am auzit că au dat alți păgubiți. Mi-a fost milă și nu credeam niciodată că se va ajunge aici. Dacă de la bani aproape că mi-am luat adio, sunt dispusă să îmi asum public situația, să mă solidarizez cu toți colegii înșelați pentru aflarea adevărului.

Am fost și eu sunată pentru rate restante, dar am intrat tare în ei vis a vis de actele false cu care au fost date acele credite. Nu m-au mai deranjat după prima discuție, dar cine știe pe la ce firme de recuperare pot ajunge. Sper ca poliția să se miște cât mai repede. E frustrant!”

În jurul acestor relatări sunt multe povești despre rude ale fostei angajate de la SML, prejudiciate și ele și puse în situație de executare silită. Verificarea tuturor este de durată și nu este exclus ca în această perioadă să apară și alte cazuri de persoane de bună credință, care au vrut să ajute și acum suportă consecințele.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere din partea IPJ Prahova (S.I.C.E.), referitor la stadiul cercetării din dosarul nr. 944/P/2023. Acesta urmează să fie primit în curând, moment în care va fi dat publicității. Revenim cu detalii.

Galerie foto – Răspuns standard IPJ Prahova către reclamanți și notificări de plată + grafice de rambursare ale unora dintre păgubiți