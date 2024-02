Povestea lui Codruț Dinu, baschetbalistul ploieștean care, la doar 16 ani, a fost convocat la echipa națională de seniori

„Am emoții”, mărturisește Codruț Dinu încă de la începutul interviului și, deși face eforturi pentru a și le ascunde, nu-i prea reușește. Este evident că se simte mult mai bine pe terenul de baschet, cu mingea în mână, decât stând de vorbă cu fel de fel de oameni care vor să afle despre el.

Codruţ Dinu este noua stea a baschetului ploieștean, un tânăr care, la doar 16 ani, pentru rezultatele deosebite pe care le-a obținut, a fost convocat deja la echipa națională de seniori, care urmează să plece în această lună la Luxemburg, unde, pe data de 22, va susține un meci care contează pentru precalificările europene ale Campionatului Mondial de Baschet din 2027.

Codruț a început baschetul la vârsta de doar 6 ani, la Ploiești, în cadrul Asesoft, iar debutul în Liga Naţională de Baschet Masculin l-a avut în octombrie 2021, când avea doar 14 ani şi 7 luni. A jucat atunci într-un meci cu Rapid Bucureşti, meci pe care ploieștenii l-au câștigat.

Baschet încă de la grădiniță

„Făcea un coleg de la grădiniță baschet și le-am zis alor mei că vreau și eu să fac baschet. A căutat mama un club și… am ajuns aici”, își amintește Codruț momentele de prim contact cu baschetul.

De la primul antrenament spune că a ieșit plângând și nu a mai vrut să se întoarcă. Încercase să facă ceva ce nu i-a reușit și atunci a vrut să renunțe. Atunci a ieșit după el antrenoarea Elena Stan și l-a convins să se întoarcă. Ea a fost, practic, cea care l-a descoperit și sub aripa căreia a început să practice baschetul.

Din păcate, a avut o perioadă de aproximativ doi ani când a fost nevoit să se mute la un club din București ca să poată juca baschet. „Am făcut la Ploiești baschet până la 11 sau 12 ani, apoi m-am mutat la București, la un club, și făceam naveta de două ori pe săptămână…”, povestește Codruț. „Am plecat pentru că de la Asesoft plecase doamna Elena Stan (antrenoarea lui – n.r.) și nu mai aveam antrenor”, își aduce aminte tânărul. Până la 14 ani a făcut drumurile la București apoi s-a mutat înapoi la Ploiești.

În anii 2018-2019, după ce s-a desființat clubul Asesoft Junior, nu era nimic serios în Ploiești în ceea ce privește baschetul. Atunci, sportivii care au activat la respectivul club au încercat să găsească soluții, pe unde au putut, pentru a continua acest sport la nivel de performanță, potrivit celor declarate de Ionuț Ivan, actualul antrenor al lui Codruț. „Au căutat soluții să-și urmeze visul…”, le motivează acesta decizia de a pleca din Ploiești.

Ulterior a început „construcția” a ceea ce a devenit în prezent CSM Petrolul Ploiești, un club care, la baschet, are rezultate excepționale chiar și la atât de puțin timp de la înființare. Încet-încet, cei care plecaseră s-au întors în Ploiești, au fost „repatriați”, cum spune Ionuț Ivan, printre ei numărându-se și Codruț Dinu. Acum vin sportivi din toată țara care își doresc să se antreneze la CSM Petrolul Ploiești.

„La momentul actual suntem cel mai puternic centru din țară la nivel de copii și juniori, raportat la performanță”, spune mândru antrenorul. Dacă în 2018-2019 clubul rămăsese cu doar patru baschetbaliști, acum, în 2024, sunt aproximativ 400 de baschetbaliști înscriși, la toate categoriile de vârstă.

Codruț Dinu nu regretă decizia de a se întoarce la Ploiești. Echipa de seniori a clubului din care face parte este una puternică, una care are rezultate și astfel, își poate vedea viitorul în cadrul acestui club.

Campionatul European de Juniori din vara trecută a fost rampa de lansare pentru Codruț

În vara lui 2023 a avut loc Campionatul European de Juniori, în cadrul căruia Codruț a condus „naţionala” U16 a României spre locul al 4-lea la FIBA U16 European Championship, Division B. Campionatul s-a desfășurat la Pitești, în perioada 4-13 august.

„El a fost MVP-ul echipei noastre şi inclus în „best 5” al competiţiei”, spun despre Codruț reprezentanții clubului ploieștean.

Codruț Dinu a încheiat acel turneu cu medii de 19.1 puncte, 6.1 recuperări şi 4.7 pase decisive în 7 meciuri disputate, fiind cel mai bun jucător al „tricolorilor” la capitolele puncte/meci, pase decisive/meci şi eficienţă (medie de 16.6).

„Am mers destul de bine…”, apreciază cu modestie sportivul. Consideră că prezența la echipa de seniori a fost cea care l-a ajutat să se descurce atât de bine în campionatul de juniori. „Sunt deja în al treilea an de seniorat, cum se spune… Am învățat multe. Se vede cumva diferența asta… (…) Am jucat aproape 35 de minute, aproape tot meciul, meci de meci…”, spune Codruț motivând astfel cifrele care stau în dreptul lui în ceea ce privește Campionatul din vara trecută.

Antrenorul său este cel care îi recunoaște adevărata valoare, de care și sportivul este conștient, dincolo de modestia pe care o transmite în timpul discuției. Deși știe ce performanțe notabile sunt trecute în dreptul lui, Codruț preferă totuși să fie reținut, ceea ce intrigă, mai ales în ziua de astăzi când fiecare încearcă să-și scoată în evidență propriile performanțe și calități pentru a ieși în față în detrimentul celorlalți.

Își dorește să ajungă jucător profesionist de baschet

Codruț Dinu își dorește să continue cu baschetul și în viitor. În prezent este elev al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, la profil sportiv, unitate de învățământ care își apreciază sportivii și îi susține în urmarea visului lor.

Părinții îl susțin necondiționat. „Părinții mă susțin, îmi acordă toată atenția și încrederea lor”, spune sportivul. Și, până acum, Codruț nu i-a dezamăgit.

În ceea ce privește convocarea la echipa națională de seniori pentru meciul cu Luxemburg, tânărul este mândru că a fost selecționat între cei 16. „Nu mă gândesc atât de departe, că o să fiu selectat în cei 12 care vor putea juca la meciul cu Luxemburg… Doar fiind acolo, în cei 16… sunt recunoscător pentru șansa aceasta”, spune baschetbalistul.

Ionuț Ivan, antrenorul lui, este alături de el. „Este ca și copilul meu. Știu exact ce gândește, știu exact ce simte…”, spune el. Cei doi lucrează împreună încă de pe vremea când Codruț era la București. „Mă ajuta, lucram și aici cu el, că nu îmi erau de ajuns doar cele două antrenamente de la București”, spune sportivul.

Euroliga este ținta oricărui baschetbalist român la început de drum

„Nu mă gândesc neapărat la NBA, îmi doresc să ajung în Euroligă”, mărturisește Codruț. Pentru un sportiv din România, NBA-ul este aproape o utopie, așa că tânărul Codruț are așteptări realiste de la viață. Se bucură din suflet de fiecare pas înainte pe care îl reușește și dă tot ce poate pentru a ajunge cât mai departe în această profesie.

„Euroliga este cea mai importantă competiție (de baschet – n.r.) europeană inter-cluburi, un fel de Liga Campionilor la fotbal…”, explică Ionuț Ivan, în timp de Codruț râde: „Nu zic nu la NBA, dar Euroliga este mult mai accesibilă pentru noi, românii”.

Concentrarea lui Codruț este în primul rând pe baschet și școală. Tânărul recunoaște că nu prea îi mai rămâne timp de altceva. „Încerc să mai ies cu prietenii când am timp, dar cam atât. De obicei sunt la antrenamente în fiecare zi”, mărturisește el.

Nu este ușor pentru un tânăr de vârsta lui să fie privat de anumite bucurii, de anumite „normalități” ale celorlalți de aceeași vârstă. Dar performanța cere sacrificii și Codruț știe asta, așa că nu se plânge.

Jucând în atâtea categorii, atât la juniori, cât și la seniori, Codruț Dinu are competiții aproape în fiecare săptămână, ceea ce înseamnă că îi rămâne foarte puțin timp liber, spre deloc.

În prezent, tânărul joacă în Liga Națională, în Liga I (un fel de Divizia B la fotbal), la categoria „U17” și „U18”, unde joacă pentru patru echipe… „La baschet e altfel (ca la fotbal – n.r.), se joacă mult mai mult, la diferite categorii”, explică antrenorul lui.

Baschetul este sportul care a luat avânt în ultima vreme, deși România nu are tradiție. În ultima perioadă numărul practicanților de baschet a crescut exponențial la noi în țară. Acest lucru se datorează faptului că a început să fie mediatizat, s-au schimbat generațiile și au venit în față cei care au crescut cu Michael Jordan, adică cei care au cultură baschetbalistică din NBA.

În plus, baschetul este un sport de o anumite calitate, iar publicul consumator de baschet este unul mai elevat. Astfel, odată cu educarea românilor, a pătruns și baschetul în preferințele acestora, lucru care nu poate fi decât îmbucurător pentru societatea noastră.

În ceea ce îl privește pe Codruț Dinu, el are tot viitorul înainte. Odată cu convocarea la echipa națională de seniori i s-au deschis multe uși și depinde în primul rând de el dacă va ști să profite de ele. Indiferent unde va ajunge să joace, pentru ce club, din țară sau din străinătate, el va rămâne o mândrie pentru ploieșteni și este dovada vie a faptului că și la Ploiești se face baschet de mare valoare.

În 2023, Codruţ Dinu a fost campion naţional al României la categoriile U17 şi U16. În același timp CSM Petrolul Ploieşti a fost campioană naţională la 4 categorii de vârstă: U17, U16, U15 şi U14. Deci se face performanță în baschet la Ploiești, da?