Aer irespirabil în Ploiești. Cum arată harta poluării pe site-ul Primăriei

Mai mulți cititori au semnalat faptul că, luni, în zona centrală din Ploiești, dar și în alte cartiere ale orașului, aerul era irespirabil. Dacă pe site-ul Ministerului Mediului, calitateaer.ro, nu sunt prezentate niciun fel de detalii cu privire la poluarea din municipiu, pe site-ul Primăriei Ploiești altfel stau lucrurile.

Mai mulți cititori au semnalat, luni, că aerul la Ploiești este irespirabil. Mai mult, un ploieștean ne-a trimis la redacție o imagine cu harta poluării de la Ploiești.

„Fiindcă bănuiesc că și voi ați mai făcut sesizări pe la Agenția pentru Protectia Mediului Prahova, s-a întâmplat să refuze să răspundă? Apropo, grijă ce respirați azi”, ne-a sesizat cititorul Observatorulph.ro.

Pe calitateaer.ro nicio informație despre poluare

De mai bine de un an, dacă am ține cont de datele prezentate pe calitateaer.ro, pe site-ul Ministerului Mediului, am putea spune că la Ploiești nu este drem de poluare. Asta pentru că în mai multe stații nu sunt prezentați indicatorii de niciun fel.

Anul trecut, Ministerul Mediului anunța că are în vedere remedierea defecțiunilor existente la echipamentele aferente stațiilor de monitorizare a calității aerului, inclusiv din Ploiești, costurile anunțate la acea dată fiind estimate la 45.000 de lei.

Singurele date prezentate pe site-ul calitateaer.ro, pentru indicatorul benzen, figurau în stațiile PH6 și PH7.

Astfel, potrivit site-ului calitateaer.ro, ieri, 21 ianuarie, în stația PH6, la ora 21.00, nivelul benzenului a fost de 10,01 unități/mc, în condițiile în care nivelul maxim anual este de 5 unități/mc.

Singurele dovezi ale poluării se regăsesc pe site-ul Primăriei Ploiești, secțiunea Monitorizare calitate aer Ploiești.

Potrivit datelor prezentate pe site-ul municipalității, luni, existau depășiri la indicatorul PM 2,5 în mai multe zone din Ploiești (calitate aer foartea rea – la stația de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny), dar și la benzen (la stația de monitorizare din cartierele Pictor Rosenthal – calitatea aerului era foarte rea, iar în Mihai Bravu – moderat).

Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie < 2.5 µm se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore.

Pe același site al Primăriei Ploiești nu existau depășiri la indicatorii dioxid de sulf, dioxid de azot și hidrogen sulfurat.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Prahova, atât cu privire la posibila sursă de poluare, cât și cu privire la lipsa informațiilor pe site-ul calitateaer.ro despre indicatorii din Ploiești.