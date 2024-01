„Lăptăria Bucur” din Piața Artizante, garanția lactatelor de bună calitate pe care le găsiți la piața din Păulești

Piața Artizante din Păulești este un concept nou în viața prahoveană, concept care începe să prindă din ce în ce mai bine. Prahovenii sunt din ce în ce mai interesați de produse de calitate, de produse naturale, și preferă să le achiziționeze pe toate din același loc. Pe această idee, în Păulești s-a deschis Piața Artizante, care satisface cerințele și celor mai pretențioși clienți.

Unul dintre standurile prezente acolo este „Lăptăria Bucur”, care oferă clienților lactate și brânzeturi de cea mai înaltă calitate. Cum a început totul? Așa cum însuși Mihai Bucur povestește, l-a atras ideea, noul concept de piață, așa cum a fost el prezentat: „Când am venit și am văzut ce era aici, am decis din prima că vreau să particip la acest proiect”.

Curățenia, modul în care se prezintă interiorul pieței, cum sunt aranjate standurile, au fost factori decisivi în demararea proiectului nou.

„La Lăptăria Bucur am încercat să facem o selecție de brânzeturi cât mai deosebite, de calitate, sănătoase, de la producători mici, prelucrate corect, totodată fiind cât mai naturale posibil”, spune proprietarul.

Deși Mihai Bucur activează în domeniul HoReCa de mult timp, Lăptăria Bucur este un pariu nou al proprietarului, unul pe care acesta speră să-l câștige.

„Am deschis odată cu piața (Piața Artizante – n.r.), practic, dar este un proiect pe care îl aveam în plan de mai multă vreme… noi suntem deja pe piață, în domeniul HoreCa, pe partea de industrie alimentară în mai multe domenii, și a venit, cumva, o progresie naturală, noi având deja în minte un fel de băcănie, ceva de genul acesta… legat de produse mai deosebite, pe care nu le găsim în mod uzual pe piață…”, a mărturisit Mihai Bucur.

„Oportunitatea acestei afaceri a fost sesizată prin propriile nevoi”, subliniază Mihai.

Practic, din ceea ce proprietarul Lăptăriei povestește, a încercat să aducă în Piața Artizante produsele lactate, brânzeturile, care se găsesc de obicei la târguri, pentru că nu toată lumea are posibilitatea și disponibilitatea de a merge la diverse târguri de produse tradiționale prin toată țara.

Astfel, la Lăptăria Bucur din Piața Artizante, cine vine găsește o gamă largă de produse tradiționale, locale, naturale, care încântă papilele gustative ale oricui dorește ceva natural și de calitate.

Soiurile de brânză de la Lăptăria Bucur sunt cu adevărat speciale

„Avem și brânzeturi internaționale dar am descoperit, în căutările noastre, și foarte mulți producători din România care fac brânzeturi deosebite”, spune Mihai Bucur.

De exemplu, au o gamă largă de brânzeturi de burduf cu diverse umpluturi, cum ar fi chimen, nucă… mai sunt o serie de produse din Harghita cu ceapă verde la interior, cu mărar, cu chili, specifice doar zonei respective, dar care acum pot fi achiziționate și în Prahova, de la Piața Artizante.

Nu a durat mult până când brânzeturile de la Lăptăria Bucur au început să fie recunoscute, oamenii vin acum special să achiziționeze brânza de burduf cu nucă, de exemplu, care pare a fi în topul preferințelor cumpărătorilor.

Un alt produs special este cașcavalul cu trufe. Acesta este produs în România, cu trufe din România, deci 100% autohton.

În acest fel, Lăptăria Bucur și-a propus să aducă în Prahova, la Păulești, practic la o aruncătură de băț de Ploiești, specialități de brânzeturi din toată țara. Asta nu înseamnă însă că Prahova a fost uitată…

„Avem o fermă din Balta Doamnei, de capre, de unde luăm brânzeturi deosebite din lapte de capră, de exemplu are un pecorino foarte bun, și, de asemenea, face și chevre, acea specialitate franțuzească cu ierburi… (…) Sunt lucruri care nu știi că se întâmplă chiar aici, atât de aproape de Ploiești”, spune Mihai Bucur.

Pentru cei care nu știu exact ce să aleagă, Lăptăria Bucur vine cu o soluție: platoul cu brânzeturi, câte puțin din fiecare, astfel încât persoana care îl cumpără își poate face o idee de gusturi și, pe viitor, poate alege doar ce brânzeturi preferă.

La Piața Artizante brânzeturile sunt asigurate de Lăptăria Bucur, iar cine vine să aleagă brânză de aici, cu siguranță nu va regreta alegerea făcută. În afară de tipurile de brânză, clienții mai pot opta pentru iaurt cu caimac în vase de lut, lapte de bivoliță și multe alte produse naturale care cu greu pot fi găsite în altă parte. (P)