Coșmarul unui prahovean bătut cu parul de doi indivizi cercetați în libertate. ”Mă amenință cu moartea!”

Un tânăr de 21 de ani a fost la un pas de moarte din cauza unui conflict cu doi localnici din comuna Drajna. El a fost bătut cu parul în cap de agresori și a ajuns în stare gravă la spitalul județean de urgență, unde a fost operat la secția de neurochirurgie. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate și continuă să-și amenințe victima.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 19 noiembrie, anul trecut, la o petrecere organizată de un prieten comun al victimei și al celor doi suspecți, în comuna Drajna.

La un moment dat, povestește tânărul bătut, doi indivizi, tată și fiu, au început să facă scandal și l-au agresat fizic și verbal pe unul dintre participanții la petrecere.

”Eu am intervenit și le-am spus celor doi să nu-l mai bată. Am vrut să evit un conflict cu ei și am plecat spre casă, însă, la un moment dat, când mergeam pe stradă, m-am trezit cu lovituri puternice, mai ales în zona capului. Eu mi-am pierdut cunoștința, iar un prieten care m-a găsit într-o baltă de sânge a sunat la 112. Am ajuns cu salvarea la spitalul județean de urgență din Ploiești, unde am fost internat, fiind în stare gravă” povestește M. V.

Acesta a fost operat de un neurochirurg, care i-a eliminat cheagurile de sânge formate în zona cerebrală și a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

Victima a depus plângere la poliție, însă agresorii, I.O. și M.O. sunt cercetați în stare de libertate.

”De când am ieșit din spital mă amenință cu moartea ca să-mi retrag plângerea și, sincer să fiu, mi-e teamă pentru viața mea” susține tânărul respectiv.

Reprezentanții IPJ Prahova au confirmat agresiunea și au transmis că se fac cercetări în cadrul unui dosar penal.

