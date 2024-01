„Vin din țara care nu are un patinoar performant pentru sportivi”. Ploieșteanca Teodora Pârvu se antrenează prin străini pentru Jocurile Olimpice din Coreea de Sud

O cheamă Teodora Pârvu, are 17 ani, împliniți anul trecut, în septembrie, și este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, profil mate-info. Până aici este descrierea unui licean oarecare al județului. Numai că Teodora e acea adolescentă care, în doar câteva zile, va face auzit numele României. Merge la Jocurile Olimpice ale Tineretului, competiție care are loc în Coreea de Sud, la Gangwon. O poveste despre muncă, ambiție, sacrificii și…lipsuri. Fiindcă Teodora vine din țara care, așa cum campioana spune, „nu are gheață acasă pentru antrenamente! Nu pentru performeri, cel puțin!”

Pentru prima dată în istoria patinajului, România trimite patru tineri patinatori la Jocurile Olimpice pentru Tineret care au loc în Coreea de Sud, între 19 ianuarie și 1 februarie.

Printre ei și ploieșteanca Teodora Pârvu, o adolescentă, legitimată azi la CS Petrolul, care ne povestește că s-a urcat prima dată, mai întâi pe niște role, la vârsta de 6 ani.

„Mă ducea tata la Sala Sporturilor. La ceva timp distanță am pus și patinele cu lame în picioare. O vecină, prietenă de-a noastră, l-a convins să mă lase să continui cu acest sport, mai ales că profesorul meu de la acea vreme mi-a remarcat potențialul”, își aduce aminte tânăra.

Anii au trecut, iar Teodora chiar a arătat că are potențial. „Unde vedeam gheață, acolo, hop, eram și eu cu patinele în picioare. Nu știam la acea vreme unde mă va duce destinul, dar știam, simțeam că nu îmi concep viața în afara patinoarului”, își amintește, amuzată, adolescenta.

Patinajul viteză, pentru Teodora, nu a fost și nu mai este de ceva vreme doar un hobby. Știe ce înseamnă picioare înghețate, monturi care apar la nivelul tălpilor și degetelor, zgârieturi, dar „și o rană formată în călcâi, care a necesitat o intervenție chirurgicală și suturi”, își amintește fata.

Toate acestea de dragul unei pasiuni. Una care o definește și o împlinește pe ploieșteanca de 17 ani. Când am discutat astăzi cu ea, se antrena conștiincios, pentru îndeplinirea unui vis, pe patinoarul olimpic din Inzell, Germania. În țară, nu spune, nu are unde. „Nu pentru performanță, din păcate”. Face, așadar naveta pentru antrenamente, iar COSR (Comitetului Olimpic și Sportiv Român) suportă aceste cheltuieli.

În rest, se descurcă așa cum poate. Cu toate că nu există premise pentru condiții bune de antrenament acasă, pentru a ajunge să participe la JO din Coreea de Sud, Teodora a făcut sacrificii uriașe și s-a calificat în urma participării la Cele Două Cupe Mondiale de junori, desfășurate în Italia, la Baselga di Pine și Collalbo. Pentru acest lucru îi mulțumește antrenorului care o veghează non stop, Ion Opincariu.

„Calificarea în Cupe a fost criteriul de participare la Jocurile Olimpice. Am trecut cu brio, am dat tot ce am avut mai bun, de la tehnică, la rezistență, viteză, tot ce e necesar pentru calificare”, povestește Teodora. Aceeași care, cu jenă, oarecum, mai spune că echipamentul cu care a participat la competițiile din Italia a fost împrumutat de la colegi. „Nu mă victimizez, dar am fost singura fără echipament propriu. M-am descurcat, m-au ajutat colegii”. O întreb, evident, care este prețul unui astfel de echipament. Îmi răspunde senin: „1000 de euro ținuta și încă 1000 de euro patinele cu lame. Eu le am pe acestea din urmă de cinci ani. Mă descurc cu ele”.

De la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, Teodora nu își dorește altceva decât să facă auzit numele României. Va „lupta” cu alte 36 de junioare din toate colțurile lumii pentru a-și face mândră țara în care s-a născut și care a crescut-o, indiferent de condițiile vitrege pe care le oferă unui sportiv de performanță.

În 2018, Federația Română de Patinaj a fost dizolvată din cauza unor nereguli financiare. Scurt și sec. De atunci, pare că sportivii de top nu știu cui mai aparțin. Cluburile unde activează, niște antrenori inimoși, dar și familii care vor tot ce e mai bun pentru copii lor, sunt reperele care îi ajută pe acești tineri să facă performanță.

Spre finalul discuției, Teodora își cere scuze și îmi mulțumește, deopotrivă… Colegii o așteaptă pe gheață. Nu își mai permite să piardă minute. Totul costă și e limitat. Iar în Coreea de Sud, tânăra vrea să dea tot cea are ea mai bun. Iar pentru asta are nevoie de ore în șir de antrenamente, zilnic. Acolo, în Germania, departe de familie, colegi și prieteni. Fiindcă la ea acasă, din păcate, nu se poate…