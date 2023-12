Povestea AntoniFlower Events: Andra și Adrian Cârstea din Ploiești realizează decoruri de vis pentru evenimente de suflet

AntoniFlower Events este o poveste despre decorațiuni frumoase, despre cum să riști pentru pasiunea ta și despre cum să-ți duci visul la un alt nivel. Ce pot face două mâini dibace? Dar patru? Iar când în ecuație intră și multă pasiune și un strop de inspirație, rezultatul se numește decor de la AntoniFlower Events, o dovadă clară a faptului că pasiunea împletită cu multă muncă poate aduce bucurie nemăsurată.

Andra și Adrian (Adi) Cârstea, doi tineri prahoveni, au decis cu câțiva ani în urmă să-și dea frâu liber imaginației și să încerce să trăiască din… lucruri frumoase. „Ideea mi-a venit când, gravidă fiind, m-am apucat să fac norișori personalizați pentru a decora camera copilului”, povestește Andra despre începuturile afacerii.

A urmat apoi perioada în care își căutau decorul pentru nuntă. „Căutam un aranjament pentru nunta noastră, un decor, și nu găseam nimic să se potrivească cu ceea ce îmi doream…”, mai spune Andra. Pentru că nu a reușit să găsească nimic pe placul ei, sau ce a găsit se ridica la un preț mult prea mare, și-a realizat singură, din flori de hârtie, decorul mult visat. Și i-a ieșit, ceea ce i-a dat un imbold fantastic.

„Să lucrez din umbră, fac orice nebunie, dar ca să ies în față… nu mă simt în largul meu”, spune Andra, puțin crispată la începutul discuției.

Înainte să aducă pe lume primul lor copil, Andra lucra la o mare companie medicală, iar Adi era administrator la o spălătorie auto în București. Nu câștigau puțin, dar nu făceau niciunul ceva să le placă. Întâi Andra, ea a fost cea care a dat tonul, prin decorarea camerei copilului și realizarea propriului aranjament de nuntă. Adi a urmat-o în scurtă vreme, pentru că și-a dat seama că doar împreună puteau realiza ceva cu adevărat deosebit. „Eu vin cu ideile, el mi se pune în practică”, spune Andra privind cu mândrie spre soțul ei, cel care îi este alături și o susține indiferent cât de „nebunești” îi sunt ideile.

Ajutorul unei prietene i-a dat Andrei curajul de a începe

La nunta lor din 2017, decorul realizat de Andra a luat ochii tuturor. Pornind de la el, o amică din Timișoara i-a solicitat un aranjament pentru un alt eveniment. S-a mirat când a auzit că nu face așa ceva în mod normal pentru comercializare și a încurajat-o să înceapă demersuri în acest sens. Astfel, în 2018, a luat naștere AntoniFlower Events.

„Practic ea a fost un punct cheie în viața mea, fiind cea care mi-a dat curajul de a pune pe picioare o afacere”, spune Andra. Validarea muncii ei de către cei apropiați i-a dat încredere că lucrurile pe care ea le face sunt apreciate de cei din jurul ei și astfel, susținută de soț, Andra Cârstea a pornit la drum cu propria afacere.

Nu are cursuri urmate, nu are școli în acest sens, ci doar un fantastic simț estetic. Și, acolo unde a considerat că trebuie să aprofundeze metode de lucru, s-a documentat singură. „Mie cel mai mult îmi place când îmi spune vreo clientă mai veche, care deja știe cum lucrez, „Fă ce vrei tu!”. Asta este ceea ce-mi doresc să aud pentru că asta înseamnă că fac bine ce fac”, spune antreprenoarea.

Nu a fost ușor, ba chiar cei doi afirmă că începutul a fost greu. „A fost greu pentru că exista o nesiguranță, dar eu sunt optimistă și am avut încredere în ceea ce putem face. Și iată că am reușit!”, dezvăluie Andra.

Andra și Adi se completează reciproc

„Cu siguranță, dacă nu era el, nu aș fi fost atât de departe acum. Ne completăm foarte bine unul pe altul…”, povestește Andra Cârstea. Indiferent ce idee îi vine soției, Adi nu zice niciodată „nu”, ci încearcă să găsească metode pentru a o pune în practică.

Sinergia celor doi este transpusă în lucrările lor, în decorurile care parcă dau viață oricărui loc unde sunt montate.

Primele flori artificiale pentru decoruri le-au adus atunci când au venit din luna de miere, petrecută în Thailanda. „Țin și acum minte… primele flori le-am adus de acolo într-un troler, din piața din Bangkok…”, își amintește amuzată Andra.

Astfel, cu încurajări din partea prietenilor, în 2018 a luat naștere AntoniFlower Events, o mică afacere de familie la care și-a adus contribuția chiar și cel mai mic membru al acesteia, Antonia, cea care dă denumirea brandului.

Primii lor clienți au fost dintre prieteni, pentru că ei îi cunoșteau și ei știau ce pot face Andra și Adi. Ulterior prietenii au adus alți prieteni și, tot așa, numărul clienților AntoniFlower a crescut de la an la an. Dar, cine vine ca și client, rămâne ca prieten, asta e clar „Practic, acum toți clienții pe care îi avem ne sunt prieteni”, afirmă cu tărie cei doi.

Decorurile lor sunt inedite pentru că… și le produc singuri

Andra și Adi lucrează mereu pentru îmbunătățirea produselor. Fie că decorează pentru un eveniment mare, ca o nuntă, un botez sau un majorat, fie că realizează un decor pentru un studio foto sau o casă privată, cei doi țin mereu să fie „altfel” decât ce au mai făcut, altfel decât tot ce există pe piață.

„Încă de când am început, mereu am făcut ceva nou, am venit cu ceva ce nu există pe piață. Chiar și la ora actuală am anumite elemente de decor pe care nu le mai are nimeni. Și nu le mai are pentru că mie mi le face soțul”, dezvăluie Andra din „culisele” decorurilor.

Pentru că afacerea a luat avânt, cei doi și-au achiziționat propriile utilaje, pe care le vor pune în funcțiune într-o hală din Blejoi. Astfel, în scurtă vreme, își vor putea realiza decorurile în întregime, fără a mai depinde de furnizori.

Își decupează singuri panourile în forma dorită, ba chiar și-au achiziționat și o imprimantă industrială, astfel că nu mai depind de nimeni și, în materie de decoruri, chiar pot realiza aproape orice.

Cu ajutorul noilor utilaje, vor putea să-și creeze acum și propriile figurine, pe care nu mai trebuie să le achiziționeze de pe piețele de profil, ceea ce va aduce un plus de rafinament și unicitate decorurilor realizate de ei.

De la aranjamentele de pus pe masa de Sărbători, până la decoruri complicate de studiouri foto

AntoniFlower Events, mica afacere de familie pornită din pasiunea a doi ploieșteni pentru frumos și bucurie, a ajuns acum să poată oferi în Ploiești și nu numai, decoruri de poveste pentru toate tipurile de evenimente.

Acum, în această perioadă, cei doi sunt foarte aglomerați. Amenajarea spațiilor pentru petrecerile corporate sunt la mare căutare, așa că firmele mari sunt din ce în ce mai interesate de astfel de organizări pentru petrecerile angajaților.

Totodată decorează locații de magazine, cum sunt cele trei de la Ana State unde, an de an, realizează decoruri în spiritul diverselor ocazii, de la Mărțișor și până la Crăciun.

Acum, brazii decorați sunt la mare căutare și aceștia pot fi realizați în orice culoare dorește clientul. Dar Andrei îi place provocarea supremă: să o lase pe ea să decoreze așa cum simte. Și ies minuni din mâinile ei. „Îmi place să lucrez. Îmi place să mă închid în birou, să lucrez și să nu mai fac nimic altceva. Am momente când lucrez foarte mult, sunt epuizată și mi-e greu să mai merg la montaje. Cel mai mult îmi place să lucrez. Când lucrez mă relaxez maxim”, spune Andra.

Singura șansă să te faci remarcat: Creează ceva inedit!

Pe piața decorurilor în Ploiești sunt multe firme, chiar foarte multe. Este greu să răzbați în acest domeniu și singura șansă de a te face remarcat este să faci „altceva” decât toată lumea. Iar Andra și Adi Cârstea chiar fac „altceva”!

Când au început afacerea în 2018, au pornit la drum cu sufletul deschis și cu speranță.

Cum este însă să faci un contract cu un client, căruia să-i prezinți lucrările altcuiva și să le dai drept ale tale, și apoi să încerci să imiți decorurile din poze. Incorect? Riscant? Intră sub incidența legii? Da! Toate cele enumerate.

Și cu toate acestea, se practică, iar Andra și Adi de la AntoniFlower au simțit pe propria piele, în 2020, cum este să ți se fure munca. Și au avut un șoc atunci, pur și simplu nu le-a venit să creadă. Și-au revenit însă destul de repede și au lăsat în urmă incidente de acest gen.

Am întrebat-o pe Andra ce părere are despre această practică și de faptul că alte firme de profil ajung, practic, să le fure munca. „Mă bucur că munca mea îi inspiră și pe ceilalți creatori din acest domeniu atât de mult încât ajung să se identifice cu ceea ce fac eu”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, pe un ton ironic, Andra Cârstea.

Și siguranța ei trădează persoana care este atât de sigură pe ceea ce creează, încât nu-și face nicio grijă că alții îi pot lua locul pentru că, în opinia ei, acest lucru este imposibil datorită elementelor unice care fac AntoniFlower ceea ce este.

AntoniFlower Events a adus noutate la Ploiești și a revoluționat efectiv piața de decoruri din oraș. Cu toate acestea sunt încă mulți din Ploiești și Prahova care preferă să apeleze la serviciile firmelor de profil din București în loc să caute pe plan local. De ce? Unii nici nu știu că există și astfel de firme în Ploiești, iar alții, pe de altă parte, au impresia că tot ceea ce se face în București este mai frumos, mai de calitate mai… la superlativ. Nu e cazul însă în ceea ce privește decorațiunile pentru evenimente. La București este doar… mai scump. Atâta tot!

Standardul ridicat pe care AntoniFlower Events l-a impus pe piața de decorațiuni prahoveană vine să arate că și aici, local, firmele și antreprenorii capătă putere. Ceea ce este un semnal extraordinar de bun. „Eu am doi copii, Antonia și AntoniFlower”, spune Andra Cârstea. Și da, se vede! Pentru că doar cu pasiune și dragostea unei mame poți realiza lucruri atât de frumoase!