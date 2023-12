La mulți ani, de 1 Decembrie! Retrospectiva prahovenilor simpli care fac lucruri frumoase

Cea mai frumoasă parte a meseriei de jurnalist este când iei contact cu oameni simpli dar care, tocmai pentru că nu sunt personalități marcante, sunt cu atât mai interesanți. De ce? Pentru că povestea fiecăruia poate fi povestea ta, povestea mea, sau povestea oricui de pe stradă.

- Publicitate -

Ei, acești oameni simpli, sunt cei care ne arată că viața este frumoasă și că, dacă vrei ceva cu adevărat, o poți face. Dar trebuie să vrei cu adevărat!

De un an de zile, de când am început să le scriem poveștile și să-i promovăm, am cunoscut mulți prahoveni care vin să demonstreze cât de frumoasă este viața, care ne arată că se poate și în Prahova să trăiești frumos, să deschizi afaceri de suflet, să faci fapte bune sau să ai succes.

Voi trece în revistă doar câțiva dintre oamenii pe care eu i-am cunoscut în acest an, ale căror povești m-au impresionat și pe care le-am scris. Repet, nu sunt nume mari, nu sunt personaje cunoscute ale vieții prahovene. Sunt doar oameni, ca noi, dar de la care avem atâtea de învățat despre cum să trăiești frumos.

Oameni frumoși de 1 Decembrie

Mi-a făcut mare plăcere să scriu, în februarie 2023, despre Gabriela Popescu şi Roxana Dumitrescu, două prahovence care au ales, în urmă cu 11 ani să îşi lase joburile sigure pe care le aveau şi să rişte cu „un atelier de aranjamente și produse handmade” în Ploiești. Acum, după mai bine de un deceniu, sunt aproape zilnic la Atelierul Miideculori și nu regretă niciun moment alegerea făcută. Deși nu există o constanță a veniturilor și o predictibilitate, Gabriela și Roxana spun că nu s-ar mai întoarce la vechea viață „pentru nimic în lume”.

Fix în urmă cu un an, de 1 decembrie 2022, m-a ajutat să realizez materialul despre bluzele tradiționale românești Corina Sabo, o antreprenoare din Breaza care produce „ii cu suflet”.

Din dragoste pentru tradiția românească, Corina a decis să trăiască din fabricarea cămășuțelor populare. Are în Breaza o mică afacere în cadrul căreia lucrează cu femei pricepute care duc mai departe, pe bluzele românești, simbolurile portului popular.

- Publicitate -

În aprilie 2022 am scris despre Camelia Pîrvu, bibliotecara din Șirna, cea care a adus mica bibliotecă din comuna prahoveană în topul mondial al bibliotecilor verzi.

Camelia este născută în Șirna, comună de care este legată ombilical și pe care nu intenționează să o părăsească vreodată. Tot ceea ce face pentru comuna ei, pentru biblioteca de acolo, reprezintă dovada clară a legăturii indisolubile între ea și locul natal. Iar ceea ce a reușit ea la Șirna, nu au reușit alții la biblioteci mari din orașe importante.

Clădirea bibliotecii din Șirna funcționează cu dublu scop: grădiniță la etaj și bibliotecă la parter. Aici copiii vin și își petrec timpul, atât la grădiniță, cât și la activitățile organizate de bibliotecă. „Noi avem ludotecă acolo, adică locul de joacă de la bibliotecă…”, explică bibliotecara proiectul ei de care este atât de mândră.

- Publicitate -

Un alt exemplu de prahovean frumos este Bogdan Mihai, pompierul-cojocar din Mizil care a adus în Prahova un meșteșug pierdut: cojocăria

„Dacă mă întreabă cineva ce sunt, ce lucrez, spun că sunt cojocar și, în timpul liber, pompier”, spune Bogdan, pentru a explica mai bine cât este de pasionat de ceea ce face. Și, cu multă ambiție, cu pasiune, cu tot salariul dat lunar pe cele necesare, plus mult ajutor din partea părinților, Bogdan, cel mai mare dintre cei doi băieți ai familiei Zaharia, și-a văzut visul cu ochii: are acum propriul lui atelier de cojocărie din Prahova, în comuna Fulga, lângă Mizil.

Dragoș și Marian Pandele sunt doi frați din Băicoi care, în perioada pandemiei, s-au reorientat și și-au deschis o fermă de lapte de măgăriță.

- Publicitate -

Rămași atunci fără serviciu Dragoș și Marian au pus pe picioare dezvoltarea primei ferme de măgărițe din Prahova. Acum, după mai bine de trei ani, laptele de măgăriță ajunge în casele prahovenilor, dar nu numai ale lor, comenzile venind din toate colțurile țării. „E bun laptele nostru, face bine. Ni s-a dus vorba…”, spune Dragoș, cel mai vorbăreț dintre frați.

Un alt prahovean, a cărui poveste de viață este un exemplu, este Daniel Dragomir, un tânăr modest dintr-un sat din Prahova, care a ajuns să dețină o centură mondială la kickboxing.

Daniel este tatăl a doi copii, are doar 24 de ani și a reuşit o performanţă istorică pentru Ploieşti: a adus în oraş Centura Mondială Colosseum, câştigată în cadrul unei gale mondiale de kickboxing, la categoria 61 de kilograme.

- Publicitate -

Adulții din Ploiești au ce face dacă vor să se distreze, datorită lui Irenne Stănculescu, o prahoveancă îndrăgostită de dansurile populare. Ea a deschis în Ploiești, pentru adulții care vor să învețe să danseze la nunți, Școala de Dansuri Populare „Drag mi-e Jocul Românesc”.

Ansamblul de dansuri populare din Ploiești, „Drag mi-e jocul românesc”, are spectacole în țară și în străinătate și reprezintă România la festivaluri de folclor din întreaga Europă.

În 2013, Nicoleta Tiță, o ploieșteancă cu visuri mari, s-a gândit ce-ar fi să aducă și la Ploiești condimente vrac, adevărate și astfel să educe și gustul ploieștenilor în materie de arome orientale. „A fost distractiv pentru că ideea mi-a venit după ce am văzut la televizor că a fost închis de ANPC un astfel de magazin în Constanța, undeva…”, povestește amuzată antreprenoarea.

- Publicitate -

Acum, în Ploiești, cele trei magazine Gust Oriental oferă ploieștenilor condimente de calitate și aduc în oraș produse rare care chiar satisfac gusturile și celor mai pretențioși.

În vară, ploieștenii s-au bucurat de „Euforia Modei Africane”, un târg organizat de Felicia Nae o antreprenoare din Ploiești care deține o mică mercerie la Gara de Sud din oraș, Merceria Marquisette.

Nu a avut rude în poziții înalte, nu este un nume în Ploiești, este doar un prahovean simplu care a îndrăznit să viseze. Și a visat „Euforia Modei Africane”, care s-a și concretizat, în Sala Coloanelor de la Palatul Culturii din Ploiești. O explozie de culoare, de energie și de stare de bine s-a produs în vară la palatul Culturii. Cum? Pentru că un om simplu și-a dorit cu adevărat!

La capitolul fapte bune mi-a rămas întipărită în minte și în suflet discuția cu Alina Năstase, arbitrul care a salvat viața fotbalistului prăbușit pe teren în luna mai a acestui an.

Pentru cine încă nu știe povestea, duminică, 7 mai 2023, a avut loc un meci de fotbal în Liga Județeană, între Provița de Sus – Unirea Lacul Turcului. În minutul 80 al partidei, în urma unui contact între doi fotbaliști, unul dintre ei s-a accidentat la cap și a rămas inert pe teren. Intervenția fulgerătoare și inspirată a arbitrului partidei, Alina Năstase, a fost cea care i-a salvat viața tânărului fotbalist.

Citește și: De 1 Decembrie ia românească a fost inclusă în Patrimoniul UNESCO

Poveștile de mai sus nu sunt redate într-o ordine anume, ci așa cum mi-am adus eu aminte de ele. Sunt doar câteva dintre poveștile de excepție ale acestui an, dar au în comun un singur lucru: sunt povești ale unor oameni simpli care au arătat tuturor că se poate.

A început luna decembrie, luna în care toți trebuie, teoretic, să fim mai buni și mai fericiți. Poate poveștile de mai sus vor inspira pe cineva și îi vor da o idee despre cum poate trăi mai bine și mai frumos. Pentru că da, se poate!

La mulți ani, dragi români! La mulți ani, dragi prahoveni!