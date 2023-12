O faptă bună de 1 Decembrie! Marian își dorește să își termine studiile la liceu, să aibă o haină groasă și… să nu-i mai fie frică

Este luna decembrie, luna cadourilor, luna sărbătorilor de iarnă, luna bucuriilor și vacanțelor. Nu pentru toată lumea însă. Unul dintre cei pentru care luna decembrie nu înseamnă toate cele de mai sus este Marian Nicolae, un tânăr de doar 23 de ani din Ploiești, care nu se poate bucura prea mult de venirea sărbătorilor.

Marian se gândește mai mult că afară este frig și că nu are cu se îmbrăca și încălța. Se gândește la cât îl costă chiria și cum își poate împărți puținii bani pe care îi câștigă de la firma unde lucrează, și unde pune borduri, astfel încât să îi ajungă să se întrețină și să își facă ceva de mâncare. De haine de iarnă să-și cumpere, nici nu se pune problema, nu îi mai rămân bani pentru asta…

Dacă îl vezi, nu îi dai vârsta pe care o are. La 23 de ani este mic, are doar 1,57 înălțime, poartă 41 la încălțăminte, este slab și cu evidente probleme de sănătate. Marian este totuși optimist că va reuși până la urmă să se descurce. Are însă o frică bazală și incontrolabilă că cineva îi va face rău. „În viață am avut parte și de oameni răi, care mi-au făcut mult rău. Mulți oameni au spus că vor să mă ajute și m-au muncit și nu m-au plătit sau am fost chiar bătut…”, povestește băiatul, pentru a explica într-un fel această frică permanentă pe care o simte și pe care nu o poate controla.

„Mi-e frică să nu-mi facă cineva rău!”

Atât îi este de frică încât am fost la un pas de a nu realiza materialul, al cărui unic scop este de a-l ajuta, tocmai pentru că, atunci când am început să mișcăm lucrurile pentru a pune bazele articolului, Marian a început să dea înapoi. Apoi a revenit: „Da, vă rog, vreau să mă ajutați. Dar vă rog, să nu-mi facă cineva rău! Mi-e frică să nu-mi facă cineva rău!”

Își dorește mult să lucreze și să învețe meseria pentru care are calificare, cea de bucătar. Dar, până atunci, lucrează cum poate și pe unde se nimerește.

„Am făcut școala profesională la Virgil Madgearu pe profilul de Bucătar. După terminarea studiilor m-am înscris la seral tot la Virgil Madgearu pe profilul de tehnician în activități economice…”, povestește băiatul. Dar tot el recunoaște că nu a putut să-și continue studiile la seral deoarece are lacune mari și ar avea nevoie de pregătire suplimentară pentru a putea face față materiilor de liceu. Spune că îi este rușine de cum scrie, dar scrie mai bine decât mulți elevi care își fac liceul acum. Mai scapă câte o greșeală de gramatică, dar pare atât de nesemnificativ pentru un tânăr în situația lui!

Abandonat de familie într-un centru de plasament

Marian a fost abandonat încă de când era mic la un centru de copii, unde a locuit și care i-a fost casă până la vârsta majoratului. „Am învățat în 18 ani de zile la Concordia ce înseamnă să mă descurc pe cont propriu, am învățat să gătesc să mă gospodăresc de unul singur. De 18 ani de zile Concordia este o casă, o familie pentru mine, nu mi-a lipsit nimic, am avut parte de vacanțe, activități de dezvoltare personală”, povestește el.

Timpul a trecut însă și, începând cu vârsta majoratului, tinerii nu mai pot fi găzduiți în centru gratuit. Dar Marian s-a descurcat și a reușit să-și facă proprii bănuți astfel încât să poată locui în continuare acolo plătind chirie. Din păcate, după ce a lucrat într-o benzinărie și a acumulat mari „minusuri”, a rămas în urmă cu plata chiriei pe patru luni. Încearcă să facă rost de bani pentru a putea rămâne în continuarea la Concordia pentru că este „acasa” lui.

„Acum, în momentul de față, lucrez pe domeniul borduri. Oriunde mă duc încerc să fac față și să mă adaptez foarte repede. În prezent îmi este greu pentru că am dureri foarte puternice din cauza problemelor mari cu dantura. Îmi doresc să am o viață bună, o viață încat să nu mai duc lipsă de haine”, a mai spus tânărul.

În ceea ce privește familia sa biologică, Marian spune că are doi frați mai mari, care însă nu vor să știe de el, iar tatăl său a decedat. Cu mama, pe de altă parte, ține legătura și încearcă să facă tot ce poate pentru a o ajuta, femeia având probleme pe fondul consumului excesiv de alcool. „Am vorbit cu autoritățile de la Gura Vadului să o internez la un spital la dezalcoolizare. Am încercat să fac tot ce este posibil pentru mama, chiar dacă m-a abandonat…”, povestește băiatul.

„Nici haine nu am deloc de iarnă… vă arăt dulapul meu…”

Marian Nicolae este un tânăr, unul din mulții tineri ai noștri, pentru care venirea sărbătorilor nu înseamnă mare lucru. Își dorește să fie ajutat, dar îi este frică. Pe baza experiențelor anterioare și-a pierdut încrederea în oameni și nici nu este de condamnat. „Eu luna viitoare, dacă nu plătesc chiria, pot rămâne pe străzi. Nici haine nu am deloc de iarnă… vă arăt dulapul meu…”, mi-a spus Marian în încercarea de a dovedi cele povestite.

Cei de la Armata Salvării Ploiești, instituție cu care colaborăm și în care avem mare încredere, ne-au semnalat cazul lui pentru că el nu s-ar fi gândit niciodată să ne ceară ajutorul.

Vin Sărbătorile, dar, cu ele, iată că vine și frigul, vine și iarna, iar pentru Marian Nicolae nu este nicio bucurie. Nu are haine și nu are nici siguranța zilei de mâine. Vrea să muncească cinstit, vrea să învețe, vrea să fie plătit corect pentru munca lui. Este o mână de om cu un sac de probleme, dar care nu se dă bătut.

Poate, în prag de Sărbători, vor fi oameni care vor dori să-l ajute, care au posibilitatea să o facă. Marian Nicolae își dorește să fie ajutat, își dorește să își termine studiile și să aibă un trai decent. Dar, mai presus de orice, își dorește mult să nu-i mai fie frică!