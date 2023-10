Volosevici propune majorarea salariilor pentru șefii din Primăria Ploiești. Reacția sindicatului: ”Este sfidător!”

Primarul Andrei Volosevici a inițiat un proiect de hotărâre ce va fi supus consilierilor locali în ședința de marți, 31 octombrie, prin care se propune majorarea salariilor șefilor din Primăria Ploiești.

Documentul este intitulat pompos ”Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și ale personalului contractual din Primăria Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subrodinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești” și lasă de înțeles că vor fi majorate salariile tuturor angajaților, odată creșterea salariului minim pe economie la 3300 de lei, în funcție de care se calculează veniturile angajaților din administația locală.

Ei bine, nu este deloca așa! În referatul de aprobare al acestui proiect, semnat chiar de primarul Andrei Volosevici, se arată că de această majorare vor beneficia cei 36 de angajați cu funcții de conducere din aparatul propriu al primăriei!

De exemplu, dacă acest proiect va fi adoptat, secretarul primăriei și directorii vor avea un salariu brut de 18381 lei, un director adjunct 15840 lei, un șef de compartiment sau director executiv 16.500 de lei, un șef sector, contabil șef sau director executiv adjunct 15510 lei, un șef de serviciu 14850 lei, iar un șef birou 14025 lei.

În prezent, secretarul general al Primăriei Ploiești are un salariu de bază de 16.560 de lei/lună, ca și arhitectul șef. Un director executiv din Primăria Ploiești are un salariu de bază de 14.610 lei, iar un director general adjunct 13.710 lei.

Rezultă că fiecare șef din Primăria Ploiești, dacă acest proiect va fi adoptat, va câștiga chiar și 2000 de lei în plus la salariul brut.

S-a ajuns aici atât prin majorarea coeficientului de salarizare pentru șefii din primărie, cât și prin înmulțirea acestuia cu noul salariu minim pe economie, care a crescut de 3000 la 3300 de lei.

În schimb, majoritatea celoralți angajați din primărie și instituțiile subordonate nu beneficiază de această creștere a veniturilor. Acestea au fost, de fapt, ”înghețate” printr-un artificiu: scăderea coeficientului astfel încât, înmulțit cu noul salariu minim pe economie de 3300 de lei, veniturile lor să rămână aceleași!

Printre puținele excepții din noua grilă de salarizare se numără muncitorii necalificați, al căror coeficient minim 1 nu a putut fi diminuat. Astfel, salariul lor va crește odată cu cel minim brut pe economie, de la 3000 la 3300 de lei. Atenție! În mână, după plata taxelor, ei vor câștiga numai 2079 lei, față de 1821 lei în prezent. Cum pot trăi acești oameni doar cu această sumă?

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale (SAPAS) ”Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, ne-au transmis următorul punct de vedere:

”Propunerea primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici, de a crește doar salariile șefilor este sfidătoare! Nu este corect ca funcționarii publici, personalul contractual de execuție, dar și cei cu cele mai mici venituri să nu beneficieze de creșterea salariului minim pe economie. Am transmis conducerii primăriei o propunere de creștere a salariilor tuturor angajaților, nu doar a șefilor, însă am fost refuzați pentru că nu am stabilit Și impactul bugetar. În plus ni s-a transmis că se poate ajunge la disponibilizarea angajaților”