Festivalul „Noi împreună”: „Au fost oameni cu dizabilități care au plâns de fericire și oameni fără dizabilități care au plâns de emoție”

În weekendul care a trecut, la Ploiești, a fost organizat pentru prima dată Festivalul „Noi împreună”, un eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități din Ploiești.

O inițiativă a ONG-urilor de profil, evenimentul a fost organizat de Primăria Ploiești în parteneriat cu Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a municipiului Ploiești, Teatrul “Toma Caragiu” și Filarmonica “Paul Constantinescu”. Sponsorul evenimentului a fost MRS Residence.

Pe parcursul a două zile pline, 21 și 22 octombrie, persoanele cu dizabilități din Ploiești, dar nu numai ele, au putut lua parte la un adevărat fenomen, care a depășit cu mult așteptările tuturor celo implicați. Au fost manifestări artistice pe scena amplasată în Parcul Nichita Stănescu din centrul orașului și, în aceeași zonă, participanții au putut lua parte la ateliere cu diverse activități organizate pentru ei.

„Festivalul a fost un real succes! Pentru prima dată la noi în țară a fost organizat așa ceva! A fost un șoc pozitiv și pentru noi, cei care am inițiat demersurile pentru organizarea acetui festival! Nu ne așteptam la așa un succes!”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Mihai Băcanu, membru fondator al Asociației Dizabilitate şi Prietenie, și unul dintre inițiatorii acestui proiect.

Activistul consideră că argumentul acestui succes este numărul foarte mare de participanți la eveniment, număr care i-a șocat și pe organizatori. „Niciodată nu am văzut atât de multe persoane cu dizabilități, la un loc, în Ploiești. Activitățile pentru ei au fost foarte bine structurate. S-a muncit foarte mult. Noi, ONG-urile, am stat la masa tratativelor cu decidenții timp de trei luni de zile! Mă bucur că decidenții au luat până la urmă hotărârea organizării acestui eveniment și au înțeles că trebuie așa ceva pentru oamenii din Ploiești”, mai spune Mihai Băcanu.

Oamenii cu dizabilități au avut posibilitatea să arate cât sunt de mulți și cât de mult contează. „Conștientizare, socializare, vizibilitate”, au fost cele trei aspecte pe care evenimentul le-a adus în prim plan în ceea ce privește situația oamenilor cu dizabilități, nu numai din Prahova, ci din toată țara.

„Din punct de vedere al mesajului transmis, festivalul a fost unul foarte puternic. Au fost oameni care au plâns, oameni cu dizabilități care au plâns de fericire, oameni fără dizabilități care au plâns de emoție. S-au legat prietenii, oamenii au putut sta împreună. În tot centrul Ploieștiului era o mare de tricouri albe (tricoul cu sigla festivalului – n.r.)”, a mai povestit președintele Asociației Dizabilitate şi Prietenie.

Partenerii acestui eveniment au fost: InfoPloiestiCity, Fitness Nico, Zumba cu Ancuța, Florin Ghiță Academy, Fitness, Asociația Dizabilitate și Prietenie, Asociația Nevăzătorilor Ploiești, Asociația Antreprenorilor de Fapte Bune, Asociația Down Plus București, Asociația Sindrom Down Ploiești, Asociația „De Profesie Om” (care a invitat și Armata Salvării Ploiești să i se alăture), ASCHF-R filiala Prahova, Asociația Naţională a Surzilor din România – filiala Prahova precum și C.S.M. Ploiești.

Toți aceștia au desfășurat activități, au organizat ateliere și și-au adus contribuția, într-un fel sau altul, la reușita evenimentului.

În Ploiești, conform datelor oficiale, sunt 10.700 de persoane cu dizabilități. Acestora li s-a alăturat Robert Gavrilescu, un artist venit chiar de la Târgu Jiu la invitația lui Mihai Băcanu, special pentru a cânta pe scena festivalului, dar și copii din București, veniți din partea unui ONG.

Pe scurt, concluzionând cele relatate de Mihai Băcanu, componenta socială a fost foarte bine atinsă iar, pe tot parcursul festivalului, oamenii cu dizabilități s-au simțit perfect integrați în viața orașului. Aceștia au participat, cu zâmbetul pe buze, în grupuri-grupuri, atât la atelierele dedicate lor, cât și la Târgul de Toamnă, organizat în spatele Palatului Culturii, unde s-au bucurat de produsele tradiționale oferite de producători.

Singurul regret al activistului a fost faptul că această primă ediție a festivalului nu a avut un partener media oficial dar, cu siguranță, acest aspect va fi remediat la edițiile viitoare.

Festivalul „Noi împreună” a arătat că Ploieștiul și chiar România, are nevoie de așa ceva, de evenimente dedicate persoanelor cu dizabilități. Acestea trebuie integrate în viața de zi cu zi a societății și oamenii trebuie să simtă că și ei contează. Festivalul a fost un prim pas în această direcție și a arătat că stăruința ONG-urilor de a realiza așa ceva a fost pe deplin justificată.

„Simt o oboseală mare dar o fericire imensă! Am satisfacția unei munci împlinite”, a mai spus Mihai Băcanu în încheierea declarației pentru Observatorul Prahovean.