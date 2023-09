Reacția conducerii Palatului Copiilor Ploiești la starea jalnică a exteriorului acestei instituţii

În articolul din data de 28.09.2023, am publicat nemulțumirea unui aparţinător al unui copil care urmează cursuri la Palatul Copiilor din Ploiești. Acesta reclama lipsa salubrizării zonei din jurul clădirii…

Deși nu a fost prima dată când s-a reclamat starea deplorabilă în care se află curtea unde Palatul Copiilor își desfășoară activitatea, de data aceasta am publicat deoarece cititorul a trimis și fotografii doveditoare iar situația din teren, verificată de noi, s-a confirmat.

Articolul care a inflamat conducerea poate fi accesat aici: Cum arată exteriorul Palatului Copiilor din Ploiești: Copiii sunt așteptați de părinți pe borduri, printre gunoaie și mucuri de țigară

Nicăieri în cadrul articolului nu s-a specificat faptul că Palatul Copiilor ar deține acest teren așa că reacția conducerii (vezi cometariile de la articolul inițial) au fost de-a dreptul deplasate.

Terenul la care se face referire în articol este responsabilitatea Primăriei Ploiești, așa cum reiese din schița pusă la dispoziție de reprezentanții Palatului Copiilor, ceea ce noi nu am contestat.

De ce s-au simțit atât de lezați reprezentanții oficiali? Este greu de înțeles. Noi am publicat doar o nemulțumire a unui cititor care s-a confirmat în teren: Curtea din jurul Palatului Copiilor este într-o stare jalnică, neîngrijită și neamenajată! Este o situația pe care nimeni nu pare să o conteste… nici măcar reprezentanții legali ai instituției.

Atunci, de ce ar fi trebuit să cerem punct de vedere Palatului Copiilor pentru un teren care nu le aparține? Iarăși este neclar…

În fine, aseară am primit și punctul de vedere din partea Palatului Copiilor însoțit de peste 40 de fotografii „doveditoare”. Doveditoare a ce?

Toate fotografiile trimise sunt DIN INTERIOR la o situație reclamată cu privire LA EXTERIORUL clădirii (punctul de vedere îl redăm mai jos).

Tot aseară la articolul inițial a apărut și un comentariu al celui care se recomandă „administratorul” instituției, care „ne trage de urechi”.

„Nu pot spune decat ”Sa va fie rusine”. Ati lansat un articol in mare parte fals, fara a va documenta daca cele sesizate sunt conforme cu adevarul. Ati lansat in online informatii care prejudiciaza imaginea Palatului Copiilor Municipiul Ploiesti, cat si a mea personal in calitate de administrator al acestei institutii. Nu aceasta este calea de urmat in meseria dumneavoastra. Puteati veni sa va documentati sau asa cum este principial sa cereti si punctul nostru de vedere. Nu am calitatea oficiala de a va comunica punctul de vedere, dar pentru mine, ca om, nu aveti si nu veti avea niciodata calitatea de jurnalist. Sper sa va documentati suplimentar si sa remediati ceea ce ati declansat!”, a scris cel care se recomandă „administrator” dar nu are „calitatea oficială de a comunica punctul de vedere”.

Să ne fie rușine de ce, domnule „administrator”? Că am publicat nemulțumirile oamenilor care nu au unde să stea LA AER în curtea instituției? Ar fi trebuit să ce? Să ascundem sub preș gunoiul (care, credeți-ne, nu încape!!!) și să pierdem vremea? Situația în teren aia era!!! Și, în urma demersurilor fără publicare, Primăria ar fi remediat de ochii lumii situația (așa cum a mai făcut-o și altă dată), și, bazal, nu s-ar fi schimbat nimic!

„Colectivul de profesori și mulți părinții ai elevilor care frecventează cursurile noastre au perceput articolul Andrei Ilie de azi, 28 septembrie 2023 ca un atac nefondat și nedocumentat asupra imaginii instituției noastre. Vă rog să luați măsuri”, a transmis și directorul Palatului Copiilor, doamna Alina Zahariuc.

Ceea ce profesorii și părinții nu vor să vadă este faptul că NU a fost niciun atac asupra imaginii instituției deoarece copiii nu urmează aceste cursuri în curte! Și nicăieri în articol nu se specifică faptul că terenul din curte ar aparține Palatului Copiilor.

Reacția reprezentanților instituției poate fi interpretată ca un exces de zel și situația ar fi fost mult mai ușor și mai și mai clar rezolvată dacă nu ar fi existat acuzații și jigniri la adresa noastră, scrise negru pe alb.

Cu această ocazie reamintim conducerii Palatului Copiilor din Ploiești cum am ”denigrat” imaginea instituției cu următoarele articole publicate doar anul acesta:

Spectacol deosebit la Ploiești oferit de absolventele clasei de Balet de la Palatul Copiilor

Palatul Copiilor din Ploiești a început înscrierile pentru cercurile din noul an școlar

Povestea Cristinei Stănescu, profesorul de canto de la Palatul Copiilor din Ploiești care formează artiștii de mâine FOTO

„Gala Dansului – Prietenii Palatului Copiilor Ploiești” reunește balerini ai Operei Naționale și elevi ai Liceului de Coregrafie din București

Publicăm în continuare extrase din punctul de vedere transmis de directorul Palatului Copiilor, doamna Alina Zahariuc, mai puțin acuzațiile nefondate la adresa redacției noastre:

”La postarea Observatorului Prahovean referitor la Palatul Copiilor, vă transmitem următoarele informații și atașăm și imagini:

Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești este o instituție de educație extrașcolară de prestigiu în județul Prahova, aspect demonstrat de cele peste 3000 de solicitări de înscrire care au asaltat instituția noastră încă de la începutul anului școlar actual, dar și al celor anteriori.

Referitor la terenul aflat în patrimoniul instituției noastre, de a cărui stare suntem răspunzători:

Suprafața curții noastre este de doar 2500 m pătrați, practic o fâșie de aprox 4.50 m în jurul clădirii. Terenul aflat pe latura laterală a clădirii noastre, 3130 m pătrați, aparține Primăriei Municipiului Ploiești, și de asemeni unor proprietari privați (anexa 1). Soarta acestui teren, precum și starea de salubrizare, se află în mâinile Consiliului Local.

Palatul Copiilor nu este abilitat să intervină și să apostrofeze permanent anumiți cetățeni ai cartierului 9 Mai, care nu au un comportament civilizat, în spirit ecologic, și care aruncă permanent deșeuri pe terenul fostei Școli 20.

Nici personalul de curățenie, 2 persoane, care au în îngrijire peste 2000 m pătrați de clădire zilnic, nu poate fi obligat să curețe de deșeuri și cei 3000 de m pătrați ai terenului care, de fapt nu se află în patrimoniul Palatului.

Mai este și problema gardului deteriorat, aflat tot în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, care și el sporește insecuritatea beneficiarilor Palatului, cotribuind la imaginea unei zone în paragină. Menționăm că nu avem agent de pază în schema de personal și nici serviciu de pază externalizat.

Instituția noastră a înaintat un memoriu către Primăria Municipiului Ploiești pe data de 8.08.2023, pe această temă, și așteaptă cu interes răspunsul.

Pentru ziarul dvs putem adăuga că Palatul Copiilor Ploiești și-ar dori ca pe acest teren, care nu are nici o destinație de foarte mult timp, să poată prinde viață un proiect al nostru de suflet, acela de a se construi un complex educativ de timp liber, cu o sală de spectacole și un bazin de înot, la care să aibă acces copiii din toate școlile ploieștene, în parteneriat cu Palatul Copiilor.

Referitor la lipsa unor bănci pentru părinți, menționăm că la dispoziția părinților se află sala de așteptare dotată cu mobilier specific ergonomic.

La întrebarea retorică „oare nu se poate face nimic?”, răspunsul nostru este că ceea ce ține de capacitatea executivă a Palatului Copiilor va fi făcut, în limita unui buget total insuficient. Vom instala câteva coșuri de gunoi stradale în speranța că ai noștri concetățeni vor înțelege utilitatea lor. De asemeni vom cere ajutorul comitetului de părinți pentru a deveni partenerii noștri în lupta cu acest flagel al lipsei de interes civic și bun simț ecologic. Și bineînțeles, alte memorii.

Mai menționăm că instituția noastră, care aparține de Ministerul Educației, ordonator principal de credite, se zbate să subziste cu fonduri insuficiente, care asigură cu greu doar plata utilităților și a salariilor.

Instituția noastră este frecventată săptămânal de peste 3000 de elevi, că rezultatele la competiții continua să fie excepționale”.