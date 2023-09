Reacția Poliției după ce un șofer a depus plângere că a fost tâlhărit la intrarea pe A3, în Prahova

După ce Observatorul Prahovean a publicat mărturia unui șofer, care a acuzat că a fost tâlhărit la intrarea pe A3, în Prahova, după ce i-a fost provocată o pană pe DN 1, astăzi vă prezentăm reacția IPJ Prahova.

Un șofer susține că a fost jefuit în noaptea de 6 spre 7 septembrie, la intrare pe autostrada Ploiești-București, în Prahova. Acesta a povestit pentru Observatorul Prahovean ce i s-a întâmplat.

”Eram la volanul unui Duster cu remorcă. Era trecut de miezul nopții, circulam pe DN 1, iar în apropiere de Ploiești am tot văzut făcând diverse manevre, pe sensul meu de mers, un Mercedes cu numere de Bulgaria, care începeau cu CC, clasa E, de culoare albastru sau gri. Atunci nu i-am dat importanță” povestește șoferul care locuiește în București.

La un moment dat, pe centura de Vest a Ploieștiului, acesta a sesizat că mașina începe să trepideze, iar în bord i s-a aprins ”martorul” care indica presiune scăzută în roți.

”Am zis că mă opresc la prima benzinărie, însă am apucat să intru pe A 3, Ploiești-București, iar la un moment dat mașina a devenit foarte greu de controlat. Am oprit pe dreapta, m-am dat jos din mașină și am văzut că am pană la roata dreapta spate. Am reușit să pun rezerva și am ajuns acasă, iar a doua zi m-am dus la vulcanizare să repar anvelopa, care era nouă” spune șoferul.

Angajatul vulcanizării i-a arătat tăietura din anvelopă și i-a spus că aceasta este una provocată, cel mai probabil de un cuțit.

”M-a întrebat dacă nu cumva am fost jefuit pentru că acesta era modul de acțiune al tâlharilor. Atunci m-am dus imediat la torpedoul mașinii și am constatat că mi-au dispărut vreo 18.000 de lei și 300 de dolari. Am fost șocat! Mi-am dat seama că hoții erau cei din mașina cu numere de Bulgaria. Probabil, mi-au furat banii în timp ce făceam pana, pentru că oprise o mașină la vreo 200 de metri în spatele meu atunci, dar nu i-am dat importanță. Mi-am adus aminte că, după ce am plecat iar la drum, același Mercedes m-a depășit cu o viteză nebună” susține șoferul păgubit.

Reacția IPJ Prahova la solicitarea Observatorului Prahovean

La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală Blejoi au fost sesizați de către un bărbat din municipiul București cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrasă o sumă de bani din autoturismul personal.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, bărbatul în cauză, în noaptea de 6 spre 7 septembrie a.c., în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, la un moment dat a sesizat că are pană la anvelopa dreapta spate, oprind în afara părții carosabile, la intrarea pe autostrada A3.

Totodată, bărbatul a declarat faptul că, în timp ce remedia pana ar fi observat la o distanță de aproximativ 100 de metri un alt autoturism care a staționat, însă nu a observat nicio persoană.

Astfel, după înlocuirea roții s-a deplasat la domiciliul din municipiul București.

Ulterior, în dimineața zilei de 7 septembrie a.c., a observat lipsa sumei de 18.000 de lei, ce o avea depozitată în torpedoul autoturismului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind efectuate cercetări pentru identificarea autorilor și tragerea la răspunderea penală a acestora.