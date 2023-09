Un prahovean a reușit să scape din furtuna care a provocat inundații catastrofale în Grecia [FOTO-VIDEO]

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă în Grecia pentru un prahovean și prietena lui din Brașov s-a transformat într-un coșmar din cauza inundațiilor catastrofale care au măturat țara elenă. VIDEO la finalul textului.

Cei doi au povestit pentru Observatorul Prahovean prin ce experiență teribilă au trecut.

”Pe 4 septembrie am ajuns în Agios Ioannis, Pelion, iar seara, la ora 18:00 am primit o alertă meteo pe telefoanele mobile. A plouat toată noaptea, iar a doua zi, pe 5 septembrie, în jurul orei 10 dimineața, am observat strada pe care eram cazați cum începe să se inunde cu apa din râul de lângă parcarea plajei. Atunci am realizat că suntem în pericol” povestesc turiștii români.

În scurt timp, au văzut cum două mașini au fost luate de apa râului, una scufundându-se în mare, iar alta a rămas avariată pe malul mării. Practic, peste jumătate din mașinile parcate erau împotmolite în nisip, noroi, pietriș, crengi, apă si alte aluviuni aduse de viitură.

Autoritățile locale au fost nepregătite pentru că stațiunea respectivă a dispus doar de un bulodo-ecavator, care a încercat să mențină deschise intrările și ieșirile din localitate.

”Cea mai mare parte a mașinilor au fost scoase din parcarea inundată de proprietari, care erau în majoritate turiști români ca și noi. La câteva ore a venit și o mașină de pompieri să scoată apa dintr-un hotel inundat. Apoi am mai primit o alertă cum că este interzisă ieșirea din oraș. Apoi, la ora 19 s-a luat curentul în toată localitatea, apoi s-a oprit și apa” spun cei doi români, care nici acum nu și-au revenit din acel coșmar.

A urmat o noapte lungă, iar dimineața, la ora 11, au plecat spre Halkidiki. Din fericire, deși în mașina lor a intrat apă, aceasta a rămas funcțională.

”Drumul din Agios Ioannis spre Volos a fost plin de pietre și crengi, apa curgând pe alocuri ca un râu și era o ceață foarte densă. În Volos era plin de poliție, din camioane se împărțea apă îmbuteliată. Peste tot era foarte mult noroi, mașini avariate și strrăzi inundate”.

Cei doi au ajuns în zona Halkidiki, unde aveau rezervate două nopți de cazare, fiind acum în siguranță, apoi vor reveni în țară.

