Povestea lui Nicolae Ilie, desemnat ”pădurarul anului în Prahova”. Un om legat de „codru” ca puțini alții

Nu poate explica exact prin ce anume l-a cucerit pădurea. Probabil, nici nu trebuie, căci, pentru a fi un pădurar adevărat, trebuie să te identifici cu această minune a naturii, să trăieşti cu ea. Așa gândește un prahovean, Nicolae Ilie pe numele său, care a ales să lucreze la Ocolul Silvic Ploiești încă din 1987. Cea mai mare satisfacție pe care o are este aceea că în zeci de ani a plantat sute de mii de arbori, mulți dintre ei stejari, copaci care ajung la maturitate într-o sută de ani, povestește bărbatul.

Nicolae Ilie a fost pădurar o viață întreagă. De mic l-a atras natura, fiind un „spirit liber”, cum se descrie. Nu a conceput niciodată să aibă o meserie care să îl țină „închis între patru pereți”. Când aude drujba, povestește Nicolae Ilie, nu concepe acest sunet decât dacă este vorba despre copaci bătrâni și bolnavi.

„Toată copilăria mea a fost una în care cei mai buni prieteni mi-au fost copacii. Am văzut… verde în fața ochilor de mic, așadar. De la arbori îmi luam energia și lor le povesteam ce am pe suflet. A existat mereu, fără să îmi pot explica, o conexiune strânsă între mine, ca om și tot ce înseamnă natură. De aceea nu m-a gândit de două ori și am decis că asta vreau să fac în viață: să fiu pădurar”, povestește prahoveanul, de fel din comuna Târgșoru Vechi.

Un om care ține neapărat să adauge că „am crescut lângă pădure, trăiesc lângă pădure și tot lângă pădure o să mor”. Asta ca toți să înțeleagă faptul că avem de-a face cu un om legat de „codru” ca puțini alții.

Nicolae Ilie a fost desemnat recent, la faza pe județ organizată de Ocolul Silvic Slănic, „cel mai bun pădurar” din Prahova. Un titlul care îl onorează, dar îl și responsabilizează mai mult. „ Au fost 27 de participanți, iar eu am luat locul I. Evident, o bucurie acest premiu, dar și o obligație pe care o conștientizez cum că trebuie să fac tot ce pot pentru a proteja verdele din jurul nostru care ne dă oxigen”, ne-a mai spus Nicolae Ilie.

Tătă a doi copii, băiat și fată, bărbatul, ajuns acum la 54 de ani, spune că le-a insuflat și acestora dragostea pentru pădure.

I-a învățat să respecte natura și să o protejeze ca pe un mod de viață, nu o simplă lozincă, fiindcă, adaugă omul, „natura poate trăi fără noi, invers, însă, nu se poate, am pieri în câteva secunde. Ori asta am cam uitat de ani buni încoace. Exploatăm până la epuizare, distrugem, poluăm, iar efectele se vor vedea în timp. Schimbările climatice sunt deja evidente de la un an la altul. Mi-aș dori ca în rândul copiilor să existe o educație sănătoasă legată de protejarea resurse naturale de care suntem atat de dependenți și care sunt atat de prețioase si vitale vieții”.

În 36 de ani, mai zice prahoveanul, a luptat mult cu persoanele certate cu legea, în aclitate de „gardian” al pădurilor din zonele Crângul lui Tei și Crângul lui Bot. „Nu o să îi înțeleg niciodată pe cei care taie ilegal copaci ca să aibă lemne de foc sau pentru comercializare. Defrișând pădurile, distrugem ce avem bun, creăm un dezechilibru la baza căruia stau nepăsarea, consumerismul, risipa și o mentalitate greșită pe care unii o au în raport cu natura. Nu, nimic nu ni se cuvine și de nimic nu trebuie să ne batem joc. Iar asta ține de o educație ce trebuie dată unui om de mic copil”.

Nicolae Ilie este omul care a plantat la viața lui sute de mii de arbori. „Foarte mulți stejari fiindcă asta e specia de bază în zona în care eu activez. Să plantez un copac și să îl văd cum crește, pentru mine, e ca și cum aș avea grijă de un copil. Cu toții ar trebui să facem acest lucru, pentru că, de fapt, asta înseamnă viață”.