Un ploieștean acuză că trei apartamente cumpărate în blocul White Tower din Bariera București au fost revândute de dezvoltatorul imobiliar altor persoane. ”Am fost țepuit cu 166.000 de euro!”

Cristian Banu a cumpărat în 2021 trei apartamente în blocul White Tower din cartierul ploieștean Bariera București. Deși ar fi trebuit să intre în posesia locuințelor, ploieșteanul a aflat cu stupoare că acestea au fost revândute altor persoane. El i-a făcut dezvoltatorului imobiliar plângere la Poliție și Parchet. În replică, avocatul care reprezintă interesele dezvoltatorului susține că acesta este un litigiu comercial, care va fi rezolvat în instanță.

A cumpărat trei apartamente și două locuri de parcare

Cristian Banu a lucrat aproape o viață în domeniul petrolier, iar din contractele de muncă din străinătate a reușit să facă economii pe care le-a investit în imobiliare. Trei dintre apartamentele cumpărate în acest scop au fost în blocul White Tower din cartierul Bariera București.

”Am văzut că se construiește acel bloc, iar când a ajuns într-un stadiu avansat, cum ar fi montarea ferestrelor termopan și închiderea balcoanelor m-am interesat dacă este în regulă terenul, autorizația de construire, să nu fie litigii, etc. Am contactat dezvoltatorul imobiliar și am discutat cu domnul Mihai Lupu cumpărarea primului apartament la etajul 5, sc B, tip 8. Pe 19 ianuarie 2021 am încheiat la notariat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru apartament și un loc de parcare pentru care am plătit suma de 46.500 de euro” povestește Cristian Banu.

Potrivit documentului notarial, dezvoltatorul imobiliar se obliga să predea la cheie apartamentul viitorului proprietar până la data de 1 iunie 2021, în caz contrar asumându-și plata unei penalități de 0,01% din prețul încasat pentru fiecare zi de întârziere, până la finalizarea lucrărilor.

În plus, vânzătorul s-a obligat să nu înstrăineze bunul care făcea obiectul contractului și să nu-l ipotecheze/închirieze sau să încheie alte promisiuni de vânzare cumpărare, cunoscând că altfel suportă consecințele prevăzute în Codul Penal pentru înșelăciune în convenții.

După această tranzacție, Cristian Banu a mai cumpărat alte două apartamente și un loc de parcare în același bloc pentru care a plătit în total 90.000 de euro.

Promisiunile de vânzare cumpărare au fost încheiate la notar pe 9 iunie, respectiv 8 iulie 2021.

Toate cele trei contracte au fost semnate din partea dezvoltatorului imobiliar de Mărioara Lupu, mama lui Mihai Lupu.

Promisiunile de vânzare cumpărare pentru cele trei apartamente:

Termenul de predare al locuințelor, amânat din diverse motive

”Mihai Lupu mi-a promis că în luna septembrie 2021 toate cele trei apartamente cumpărate de mine în acel bloc vor fi finalizate și predate la cheie, cu racordarea lor la apă, curent, gaze, iar liftul trebuia să fie funcțional. Eu treceam periodic să văd stadiul lucrărilor, având acces în apartamente și, de fiecare dată, mi se spunea că va mai dura puțin până când voi putea intra efectiv în posesia lor. De Crăciun, mi s-a spus că e o problemă la ISU, că nu dă aprobarea pentru parcările subterane, dar că se va rezolva și această problemă” spune cumpărătorul de bună credință.

În luna februarie 2022, acesta a constatat că nu mai poate intra în apartamentele pentru care achitase integral banii ceruți de dezvoltator. I s-a spus atunci că accesul în bloc a fost restricționat pentru că deja se mutaseră primele familii în imobil.

Dezvoltatorul se obligă la notar să plătească 166.000 de euro dacă nu predă apartamentele

După mai bine de un an de când trebuia să intre în posesia apartamentelor, pe 23 august 2022 Cristian Banu și Mărioara Lupu semnează un act adițional de prelungire a promisiunilor de vânzare cumpărare încheiate în 2021 până la data de 1 iulie 2023, iar dezvoltatorul se obliga să plătească penalități de întârziere de 15.000 de euro. Dacă nici acest termen nu era respectat, atunci cumpărătorul trebuia să primească suma de 166.000 de euro.

Documentul notarial doveditor

”Am crezut că fac infarct când am văzut că în apartamentul cumpărat de mine locuia altcineva”

Timpul a trecut, iar în luna februarie a acestui an, Cristian Banu a observat că la ferestrele unuia dintre apartamentele cumpărate au apărut perdele, semn că acolo locuia cineva.

”Am crezut că fac infarct! Am verificat contorul de lumină și de gaze de la două dintre cele trei apartamente ale mele și am văzut că indicau consum. Atunci mi-am dat seama că au fost date altor persoane” spune Banu.

Acesta a cerut explicații dezvoltatorului imobiliar, iar acesta i-a spus să aștepte data de 1 iulie 2023, când expira înțelegerea notarială.

”Am început să mă documentez și am aflat că la începutul lunii noiembrie 2022 a vândut apartamentul achizționat de mine la etajul 7, unui alt cumpărător. Și nu oricum, ci prin programul Prima Casă. Documentele au fost încheiate prin banca ING, iar contractul este garantat de Ministerul Finanțelor. Mi-am dat seama că, deși eu încheiasem la notariat promisiunea de vânzare-cumpărare, dezvoltatorul a prezentat băncii acte doveditoare că apartamentul este liber de sarcini întocmite de un alt notar decât cel la care făcusem eu tranzacția. Apoi am aflat că în ianuarie 2023 a fost vândut și al doilea apartament al meu, cel de la etajul 1, unde am văzut perdelele”.

Tentativă eșuată de mediere

În luna martie, Cristian Banu a contactat o firmă de avocatură care să medieze situația creată și astfel obține dovada de la Oficiul de Cadastru că două din cele trei apartamente erau deja vândute.

Pe 14 martie a avut loc o întâlnire între Banu, avocații săi și cei doi membri ai familiei Lupu, în care, susține cumpărătorul, cei doi au negat evidența, iar discuțiile s-au purtat pe un ton aprins.

”A doua zi m-a chemat Mihai Lupu și mi-a spus că trebuie să-mi cer scuze față de mama sa, iar eu i-am răspuns că este treaba avocatului cum gestionează situația. Mi-a propus plata în rate a datoriei față de mine, precum și alte variante, cum ar fi apartamente într-un bloc aflat în stadiul de proiect. Evident că am refuzat oferta. Ulterior am fost contactat de o altă persoană, care se afla în aceeași situație ca și mine, el cumpărând șapte apartamente în 2018, când blocul era la nivel de proiect și pe care familia Lupu nu vrea sa i le predea. Am depus amândoi plângere la Parchet și Poliție” spune Cristian Banu.

Acesta a precizat că familia Lupu i-a făcut plângere la DNA, atât lui cât și avocaților, însă nu se va lăsa intimidat și va continua să facă toate demersurile legale pentru recuperarea pagubei.

”Nu sunt singurul, e o practică”

În ceea ce privește plata în rate a datoriei, Banu a povestit că pe 4 mai, chiar de ziua lui, a fost căutat acasă de poștaș, care i-a spus că are de încasat suma de 2500 de lei de la Mărioara Lupu.

”Am refuzat să iau acești bani pentru că este o bătaie de joc. Conform înțelegerii notariale care a expirat la 1 iulie, familia Lupu îmi datorează 166.000 de euro. Sunt sigur că în situația mea mai sunt și alții și sper doar ca poliția și parchetul să-și facă datoria” spune Banu.

Avocatul dezvoltatorului: litigiul este comercial și va fi soluționat în instanță

Contactat de Observatorul Prahovean, avocatul Vlad Nichita, reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, susține că litigiul este unul de natură comercială, care va fi soluționat în instanță. Acesta a precizat că Mărioara Lupu a depus la DNA o plângere penală pentru șantaj pe numele lui Cristian Banu și avocaților săi în urma discuției din luna martie.

Percheziții, în primăvară, la White Tower

Reamintim că pe 21 martie, IPJ Prahova a transmis un comunicat privind efectuarea de percheziții la dezvoltatorul imobiliar respectiv:

”Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Prahova și în municipiul București, la persoane bănuite de infracțiuni din sfera criminalității economice.

Cinci persoane vor fi conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri.

În fapt, reprezentanții unui operator economic, în perioada 2018 – 2022, ar fi construit un bloc de locuințe în municipiul Ploiești, fără a respecta prevederile autorizațiilor de construire și ar fi falsificat mai multe înscrisuri, pe care le-ar fi utilizat, atât în fața autorităților publice locale, pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului, cât și la notarul public, pentru vânzărea apartamentelor.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, fals în declarații, uz de fals și fals intelectual.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Arhitectul șef al Primpăriei Ploiești acuză dezvoltatorul că a adăugat ilegal 30 de apartamente la proiect

Ulterior, contactat de Observatorul Prahovean, arhitectul șef al Primăriei Ploiești, Veronica Rădună, a declarat că neregulile au fost constatate în urma unui control în teren.

”Am constatat că etajul 9, care trebuia să aibă o înălțime de 1,8 metri, avea 2,5 metri. Deși în autorizația de construire acesta trebuia să fie unul tehnic, de tip open space, în realitate era compartimentat, urmând să fie amenajate 30 de apartamente care nu figurau în documentația aprobată. Și etajul 8 a fost modificat, prin turnarea unei plăci intermediare, înălțimea fiind tot de 2,5 metri, față de 3,4 metri cât figura în proiectul autorizat de noi. Am dispus mai multe măsuri, printre care se numără sistarea lucrărilor, aducerea imobilului la starea inițială din proiect, dar și efectuarea unei expertize tehnice privind rezistența și stabilitatea imobilului”, a spus atunci arhitectul șef al Municipiului Ploiești.