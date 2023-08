Workshop-uri și distracție pentru copii și tineri la Casa Tineretului din Ploiești

Zilele acestea, mai exact 17-18 august 2023, la Casa Tineretului din Ploiești, începând cu ora 11:00, au avut loc workshop-uri, activități pentru tinerii ploieșteni.

Sub titulatura „STEAMULATE YOUR MIND”, s-a derulat un proiect al Clubului de robotică BraveBots, în parteneriat cu Asociația Euro Spirit. Doritorii au avut la dispoziție un link unde să se înscrie, iar pe parcursul celor două zile participanții au fost îndrumați de membrii BraveBots să realizeze propriile experimente, sau să proiecteze brelocuri și să realizeze căsuțe pentru păsări.

Întreg proiectul s-a desfășurat după activitățile STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics).

Concret, evenimentul a cuprins o expoziţie cu experimente interactive de chimie şi fizică, un workshop de proiectare şi printare 3D, un workshop de construcție căsuţe pentru păsări, un workshop de pictură şi desen, un workshop de design grafic și un workshop de matematică aplicată.

La începutul zilei cursanții au fost împărțiți în echipe și, prin rotație, fiecare echipă a luat parte la fiecare workshop.

S (Science) Această ramură a cuprins experimentele de fizică și de chimie, care au avut mare succes în rândul tinerilor. Aceștia au văzut cu ochii lor cum se transformă substanțele combinate și cum pot fi folosite alimentele de zi cu zi (pâinea) pentru demonstrarea principiilor de fizică și chimie.

La workshop-ul de experimente au învățat despre proprietățile diferitelor substanțe observând transformarea acestora și făcând singuri experimentele. La final, din aracet, colorant și glicerină au putut să-și realizeze propriul slime, în culoarea dorită.

T (Technology) În această ramură a fost inclusă proiectarea și printarea 3D. Tinerii, cu laptopul în față, au învățat cum să proiecteze și cum să printeze 3D figura creată. Mulți dintre participanți au văzut pentru prima dată în viața lor o imprimantă 3D și au fost foarte încântați că au putut să-și proiecteze și să-și printeze singuri câte un breloc.

E (Engineering) Aici copiii au putut să confecționeze căsuțe pentru păsări care, ulterior, vor fi folosite pentru adăpostul înaripatelor.

A (Arts) Workshop-ul de pictură a fost cel dedicat acestei ramuri, iar copiilor le-au fost puse la dispoziție materialele pentru realizarea unor picturi frumoase.

M (Mathematics) La workshop-ul de matematică aplicată participanții au învățat cum să folosească matematica în viața de zi cu zi, adică aplicarea ei practică: în robotică, în artă… „Avem jocuri, cuburi rubik…”, povestește unul dintre voluntarii din cadrul BraveBots.

Copiii nu au vrut să vină și apoi nu mai voiau să plece

STEAMULATE YOUR MIND a fost locul unde mi-am dus copilul forțat și l-am luat de acolo tot forțat, cum se spune.

Din dorința de a da alternativă copilului pentru a-l scoate din lumea jocurilor pe telefon sau laptop, am ales acest modul de workshop-uri. Am zis să văd și să vadă și el cum este. Bineînțeles că am avut parte de proteste, santaj… știți, toate armele de care dispunde un copil care nu vrea să facă ceva. Dar am rămas fermă pe poziții: mergem, te uiți și discutăm apoi.

Când a ajuns mi-a zis clar: „Mă uit și apoi plecăm!”.

După primul workshop mi-a zis: „Mai stau la unul și apoi plec!”

În timpul celui de-al doilea workshop, când l-am anunțat că plec, mi-a zis: „Du-te! Îți dau mesaj când se termină toate!”. Deci… cam așa a fost STEAMulat copilul meu, la început deloc dornic să încerce propunerea mea.

Proiectul STEAMULATE YOUR MIND, doar unul dintre multele care urmează

În contextul în care Ploieștiul este demnat Capitala de Tineret a României în anul 2024, Fundația Județeană de Tineret, în colaborare cu diverși parteneri, asociații și organizații, desfășoară o serie de proiecte și evenimente menite să aducă Ploieștiul pe harta națională a activităților culturale și educative.

După prima rundă de înscrieri, locurile au fost suplimentate pentru că, deși a fost promovat doar din scurt, evenimentul a trezit interesul multor ploieșteni. Este adevărat, majoritatea doritorilor au fost părinți dar, ulterior, copiii aduși inițial cu forța, au fost chiar încântați de ceea ce au văzut și făcut acolo.

Încântarea copiilor prezenți și viteza cu care s-au epuizat locurile disponibile au arătat clar că Ploieștiul dispune de o capacitate ridicată de absorbție a tot ceea ce înseamnă activități pentru copii și tineri.

Ploieștenii sunt doritori de astfel de proiecte, iar orașul are mare nevoie de acestea. Cei de la Asociația EURO SPIRIT promit că vor continua seria evenimentelor de acest gen pentru a aduce Ploieștiul acolo unde îi este locul atunci când deține titlul de „Capitala de Tineret a României”.