Am fost pe șantierul A 7, Ploiești-Buzău, să văd cum lucrează singurul constructor de autostrăzi din Prahova [FOTO-VIDEO]

După ce aproape 30 de ani România a suferit la capitolul construcției de autostrăzi, infuzia de fonduri europene din ultimii ani a obligat practic autoritățile noastre să urnească proiecte majore de infrastructură rutieră.

Printre acestea se numără și proiectul autostrăzii A7, denumită și Autostrada Moldovei, care pleacă din Ploiești și ar trebui să ajungă în câțiva ani până dincolo de Suceava, la vama Siret.

Lucrările la tronsonul Ploiești-Buzău (63 km) au început anul trecut și ar trebui finalizate în 2024 (porțiunea Ploiești-Pietroasele), respectiv 2025 (Pietroasele-Buzău).

Cum Coni este singurul constructor din Prahova implicat în proiectul autostrăzii A 7 Ploiești-Buzău, am fost pe șantier să văd cum se lucrează.

Este vorba de un sector de aproximativ 10 km (Mizil – Stâlpu) din cei 28 de km licitați și câștigați în asociere cu compania Trace din Bulgaria.

Am ajuns pe șantier într-o zi de miercuri, în jurul orei 9, după ce toată noaptea a plouat torențial. Aveam să aflu ulterior că ploaia este unul dintre principalii „inamici” ai constructorilor de autostrăzi pentru că randamentul utilajelor scade semnificativ din cauza solului îmbibat cu apă, mai ales în această fază a șantierului.

Spre surprinderea mea, pe șantierul A7 unde lucrează Coni era forfotă mare. Numeroase camioane aduceau agregatele minerale esențiale pentru o autostradă și simultan se efectuau diverse lucrări.

Astfel, am putut observa cum mai multe echipe de muncitori lucrau la construcția podurilor de pe traseu, dar și excavatoarele cu cupe speciale săpau șanțurile pentru colectarea apelor pluviale, care urmau să fie apoi betonate.

În plus, numeroase utilaje de mare tonaj, în special cilindru compactor, lucrau la fundația viitoarei autostrăzi.

Sincer, nu credeam că se poate întâmpla și la noi ceea ce văzusem până atunci doar în documentarele difuzate de Discovery.

Mai mult, aveam să aflu de la reprezentantul constructorului care ne-a însoțit pe șantier că se folosesc tehnologii de ultimă generație, care contribuie semnificativ la respectarea termenului de predare a acestui sector de autostradă.

De exemplu, pe numeroase utilaje au fost instalate softuri care conțin hărți 3D, de mare precizie, astfel încât erorile generate de factorul uman să fie eliminate.

Șantierul în grafic, deși timpul în care constructorul a putut să lucreze efectiv a fost mult mai scurt, în special din cauza condițiilor meteo.

”Știu că pare greu de crezut, dar iarna trecută ne-am confruntat cu zăpadă viscolită, apoi când s-a dezghețat solul au venit ploile și am ținut-o tot așa. Evident că nu ne putem împotrivi naturii, însă în perioada în care am putut intra cu utilajele în teren am recuperat timpul pierdut din motive neimputabile nouă” susțin reprezentanții constructorului.

În plus, compania Coni a fost nevoită să aștepte câteva luni bune închiderea unor site-uri arheologice descoperite pe traseul viitoarei autostrăzi.

În cele câteva ore petrecute pe șantierul A 7 am descoperit o lume nouă, formată din oameni muncitori, care își respectau profesia.

Cel puțin în cazul meu, imaginile de mai jos m-au făcut să uit imaginea ”clasică” a unui Dorel sprijinit în lopată și combinând o țigară cu o bere la pet în timp ce strigă colegului de șantier ”las-o, bă! că merge și așa…”