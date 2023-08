Cum explică șoferul de 81 de ani, care a intrat în giratoriul din Sinaia, accidentul: „Eram cu ochii la animalul din sensul giratoriu”

Un șofer în vârstă de 81 de ani a ajuns cu mașina, miercuri dimineață, în jurul orei 05.00, într-un sens giratoriu din zona centrală a stațiunii Sinaia.

- Publicitate -

Evenimentul a stârnit indignarea multor persoane, care au adus în discuția modalitatea în care persoanele trecute de o anumită vârstă își pot prelungi dreptul de a conduce.

Am stat de vorbă cu ploieșteanul care s-a trezit peste noapte subiect de glume pe internet și am aflat cum s-a produs accidentul.

Acesta a plecat a plecat, alături de soția sa, în jurul orei 04.00 din Ploiești cu intenția de a ajunge în județul Bihor. A ales această oră tocmai pentru a evita traficul infernal de pe Valea Prahovei.

La intrare în Sinaia, acesta a ales să tranziteze centrul stațiunii, fără să se gândească o clipă că ar putea provoca un accident rutier la acea oră.

„Eu am plecat la 4 dimineața din Ploiești și în 55 de minute eram în Sinaia. Poate nu știți, dar traficul este la fel de aglomerat și la acea oră pe DN1, doar că pe sensul spre Ploiești. E plin de TIR-uri. Mergi pe Posada și nu pățești nimic și în Sinaia…” ne-a declarat ploieșteanul.

Ploieșteanul a ales să tranziteze centrul stațiunii și nu a mers pe centura orașului. După primul sens giratoriu în spatele lui, după cum susține, a apărut o mașină care circula aproape de marginea drumului, spre deosebire de el, care ținea axul drumului.

- Publicitate -

Pe măsura ce se apropia de al doilea sens giratoriu a observat, amplasat în mijlocul acestuia, un ornament care seamăna cu un animal și care i-a captivat atenția.

„Cu ochii în oglindă la mașina din spate și la animalul înfipt în mijlocul rondului, m-a trezit la 3 metri de sensul giratoriu și chiar dacă am frânat, nu am reușit să opresc mașina și am intrat direct.”

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar prin bunăvoința unui martor la eveniment a reușit să-și transporte mașina pe o platformă până la service.

- Publicitate -

Aventura ploieșteanului nu s-a oprit însă aici.

După ce a ajuns la service-ul de lângă Ploiești a fost sunat de polițiștii din Sinaia pentru a se întoarce la fața locului și pentru a lămuri condițiile în care s-a petrecut evenimentul rutier, chiar dacă primise asigurări de la șoferul platformei că nicio formalitate nu va mai fi necesară, în urma accidentului neînregistrându-se victime.

„Eu l-am întrebat pe șofer dacă trebuie să chemăm Poliția, iar el a zis că nu, că se ocupă că se ocupă el de formalități.”

Bărbatul ne-a asigurat însă că, în ciuda vârstei pe care o are, este un șofer atent și nu a fost implicat până acum în evenimente rutiere grave. Accidentul de miercuri dimineață a fost o întâmplare nefericită care l-a făcut să fie mult mai atent în viitor, atunci când se urcă la volan.

- Publicitate -

„E adevărat, am 81 de ani, însă credeți-mă, pentru mine condusul e o plăcere și mă relaxează. În mod normal sunt atent și îmi văd de drum. Evenimentul de miercuri a fost o întâmplare nefericită”