O nouă criză a gunoiului din Prahova. Cum poate fi rezolvată problema stației de tratare a deșeurilor de pe centura Ploieștiului

Concepută să pună capăt crizei gunoaielor din Prahova, Stația de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile de pe centura de Est a Ploieştiului se transformă frecvent într-o problemă gravă de mediu. Cum s-a ajuns în această situație.

Staţia de Tratare Mecano-Biologică (STMB) a deşeurilor biodegradabile Ploieşti a început să funcționeze în 2019, ca parte a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”.

Potrivit unui comunicat de la acea vreme emis de Consiliul Județean Prahova, STMB are o capacitate de prelucrare de 150.000 tone / an, din care deșeuri reziduale 146.960 tone /an și deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri și piețe 3100 de tone/an.

Investiția, finanțată din fonduri europene, a costat aproximativ 61 de milioane de lei și ar fi trebuit să contribuie la reciclarea deșeurilor și transformarea acestora în materii prime pentru fabricile de ciment, respectiv compost, după ce acestea erau depozitate în biocelule.

Așadar, la stația de pe centura de Est a Ploieștiului, în zona Moara Nouă, ajung deșeurile colectate din aproape tot județul de operatorii de salubritate și, teoretic, ar trebui procesate.

În realitate, față de o capacitate de procesare de 500 de tone pe zi de deșeuri, STMB Ploiești primește în zilele de ”vârf” chiar și 800 de tone de deșeuri pe zi.

Diferența este depozitată în curtea stației, care se transformă periodic într-o ”bombă ecologică”.

Observatorul Prahovean a publicat mai multe articole , printre care și acesta: Bomba ecologică de pe centura de Est a Ploieștiului pe care n-o vede nicio autoritate – munții de gunoi din curtea STMB

”Acolo ar trebui oprită activitatea și făcută o dezinfecție generală. Primul operator al stației, o companie străină, respecta cu strictețe normele de mediu și mai ales cele sanitare” susține unul dintre oamenii care au lucrat la construcția și dotarea stației cu echipamente.

Cum această problemă de mediu se repetă periodic, Observatorul Prahovean a solicitat explicații autorităților.

Până când APM Prahova și Garda de Mediu Prahova vor răspunde solicitărilor ziarului nostru, am aflat că o soluție ar fi extinderea capacității de prelucrarea a deșeurilor.

Mai precis, construirea de noi biocelule care să poată procesa până o cantitate mult mai mare de deșeuri decât cea proiectată, după ce actuala conducere a Consiliului Județean Prahova a cumpărat și predat firmei care operează STMB mai multe echipamente, inclusiv un tocător de mare capacitate.

”Lunar, cantitatea de deșeuri care intră în stație este de 17.000 de tone. Tratarea biologică se efectuează în prezent în 13 biocelule pentru un ciclu de 28 de zile – 7.800 de tone (600 de tone/celulă). Pentru a trata biologic întreaga cantitate de deșeuri recepționate este nevoie de încă 15 celule cu o capacitate de 9.200 de tone/ciclu de tratare. În acest sens, Consiliul Județean Prahova a demarat procedura de realizare a unui nou studiu de fezabilitate în vederea continuării investițiilor necesare de optimizare și modernizare a stației, pentru a asigura continuitatea procesului de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare” a declarat Cristian Ganea, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

ADI Deșeuri implementează Proiectul “Sistem ulde Management Integrat al Deșeurilor” în județul Prahova și are ca membri atât Consiliul Județean Prahova, cât și majoritatea primăriilor din județ.

Până când noile celule vor fi gata, operatorii de salubritate ar trebui să implementeze un sistem eficient de colectare a deșeurilor, astfel încât la STMB să ajungă în special cele biodegradabile – ”fracția umedă” așa cum este denumită de specialiști.

Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în prezent, iar capacitatea de procesare este mult depășită, iar asta se vede cu ochiul liber, munții de gunoi din incinta stației crescând de la o zi la alta.