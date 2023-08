Ce mesaj i-a dat medicul spitalului din Urlați pacientului căruia i-a cusut în picior mânerul de la frâna de mână a unei biciclete

Medicul ginecolog de la Spitalul Orășenesc Urlați care, aflat de gardă în seara unui accident de bicicletă, i-a cusut victimei rana în care se afla un mâner de la frâna de mână fără să observe corpul străin din piciorul pacientului, i-a transmis acestuia un mesaj după ce cazul a devenit public.

Observatorul Prahovean a publicat, în exclusivitate, cazul unui prahovean căruia medicul de gardă de la Spitalul Orășenesc Urlați i-a cusut în picior mânerul de la frâna de mână a unei biciclete după ce a suferit un accident.

Articolul ”Un medic de la Spitalul Urlați a cusut în piciorul unui pacient mânerul de frână de la bicicletă, apoi l-a trimis acasă! [FOTO]” a fost preluat de presa centrală, inclusiv de televiziunile de știri, opinia publică fiind șocată de ”scăparea” medicului de gardă din seara respectivă, a cărui specializare este ginecologia.

În urma informațiilor publicate de noi, Spitalul Orășenesc Urlați a fost amendat cu 32.000 de lei de DSP Prahova, care a cerut și o anchetă Colegiului Medicilor Prahova care să stabilească dacă în acest caz este vorba de malpraxis.

După ce cazul a devenit public, medicul care a cusut rana pacientului fără să observe corpul străin din piciorul lui l-a contactat pe Facebook și i-a cerut scuze.

”Îmi cer scuze pentru eveniment și nici nu am avut radiografie de făcut control. Chiar îmi cer scuze. Nu am mai pățit așa ceva până acum. Vă rog să-mi acceptați scuzele” a fost mesajul trimis în ”privat” de medic pacientului, care a fost operat la o clinică din Olanda, iar acum se află sub tratament.

Până să devină public incidentul, pacientul l-a contactat pe medic tot Facebook, însă acesta nu a dorit să-i transmită numărul de telefon, lăsându-i mesajul ”mă găsești zilnic la spital”.