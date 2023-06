Ploieșteancă amendată de un polițist local, deși a strâns mizeria de pe stradă. Ce a decis instanța

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ”Absurd: Ploieștean amendat de Poliția Locală pentru că nu a putut introduce o cutie de carton în spațiul de colectare [VIDEO]”, un cititor ne-a relatat un episod similar petrecut în urmă cu câțiva ani.

”Citind în ziarul dvs. cum a fost amendat acel ploieștean de poliția locală, mi-am amintit că la fel a pățit și soția mea în 2018.

Noi locuim în zona Cioceanu, iar în acea perioadă mai mulți indivizi certați cu bunul simț se adunau pe stradă și consumau băuturi alcoolice, mâncau semințe, făcând o mizerie de nedescris.

Într-o seară, când am venit de la muncă, soția mea a început să strângă mizeria făcută de alții într-o pungă, apoi a fost abordată de un polițist local.

Acesta i-a cerut cartea de identitate, apoi a amendat-o cu suma de 100 de lei pentru ”depozitare deșeuri pe spațiul verde”.

Pentru că nu am acceptat să fim bătaia lor de joc, am contestat amenda în instanță și am demonstrat cu martor că soția mea făcea curat pe stradă.

În urma probelor, instanța a anulat amenda” ne-a povestit ploieșteanul.

”Instanța apreciază că se impune sancționarea persoanelor care aruncă deșeuri menajere, alte tipuri de deșeuri sau de moloz pe stradă, iar nu cele care procedează la strângerea acestora. Petenta nu ar fi avut posibilitatea să depoziteze deșeurile adunate de pe stradă într-un coș de gunoi, întrucât din cele relatate de martor reiese că nu existau în zonă coșuri de gunoi. Totodată, martorul a precizat că, potrivit uzanțelor, autoutilitara de la salubritate oprește chiar în locul unde a depozitat petenta plasa cu gunoaiele adunate de pe stradă, petenta reușind să înlăture prezumția de temeinicie de care de bucura procesul-verbal” se arată în motivarea deciziei instanței.

Acesta ne-a transmis și documente doveditoare, după cum urmează:

Procesul verbal al angajatului Poliției Locale Ploiești

Extras din sentința civilă privind modul în care s-au petrecut faptele

Decizia instanței prin care a fost anulată amenda aplicată de polițistului local