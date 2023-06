Ninel Alexandru lansează Feruccio Building, cel mai spectaculos proiect al grupului său de firme. Cum a ajuns aici

La 49 de ani, Aurelian Alexandru – Ninel, cum îi spun prietenii și cunoscuții este un om de afaceri de succes. Într-un mod discret, fără a se pune în lumina reflectoarelor, a reușit să construiască un grup de firme puternic, Feurccio Group, și să construiască de la zero un adevărat imperiu. Grupul său de firme este astăzi unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din Prahova. Cum a reușit asta? Observatorul Prahovean publică un interviu în exclusivitate cu cel care a predat la cheie cele mai multe locuințe noi din Ploieștiul ultimilor 30 de ani.

Reporter: Cum ați ajuns să investiți în imobiliare?

Aurelian Alexandru: Este o poveste foarte lungă. Înainte de a construi primul bloc, am dezvoltat alte afaceri, care mi-au permis să investesc în imobiliare. Am pornit de la un mic magazin sătesc din Bărcănești, când aveam doar 23 de ani, apoi am intrat în industria morăritului și prelucrării lemnului. Prima afacere importantă în domeniul construcțiilor am încheiat-o în anul 2006, cu OMV Petrom. Atunci a început un proiect major de investiții la Petrobrazi.

Am efectuat lucrări de demolare și ecologizare. Deși la început mi s-a părut dificil, fiindu-mi impuse numeroase condiții care vizau siguranța angajaților, am înțeles imediat cât este de important acest aspect. Pot să vă spun că și acum, la 17 ani distanță, pot să vă spun că folosesc aceleași standarde în toate companiile mele.

În doi ani am ajuns de la șase angajați la 130 și mi-am cumpărat numeroase utilaje.

Atunci am achiziționat și primul teren din cartierul 9 Mai din Ploiești. Așa am intrat, de fapt pe piața construcțiilor.

Reporter: Nu venise marea criză economică?

Aurelian Alexandru: Ba da! În 2009, când piața imobiliară era la pământ, eu am văzut criza ca pe o oportunitate. M-am apucat să construiesc pe strada Sondelor un bloc cu 21 de apartamente.

Toți prietenii și apropiații mi-au spus că sunt nebun pentru că risc atât de mult, dar instinctul meu a fost cel corect. Acel proiect s-a bucurat de un succes neașteptat pentru acele vremuri dificile, iar apartamentele s-au vândut ca pâinea caldă.

Am prins curaj și am trecut la următorul pas: un al doilea bloc, cu 62 de unități locative. Așa a luat naștere Rezidențial 9 Mai, primul cel mai mare proiect imobiliar din Ploiești.

Reporter: Cum v-ați impus pe piață?

Aurelian Alexandru: Spre mirarea multora, când m-am extins în zona 9 Mai, locuințele s-au vândut aproape integral încă din faza de proiect. Spre deosebire de alți investitori, eu am venit cu un concept nou, lăsând la alegerea clienților atât compartimentarea, cât și finisajele.

Concret, viitorii proprietari își puteau monta ce fel de gresie, faianță sau parchet doreau, iar noi asiguram mâna de lucru. Pe piața de la acel moment locuințele noi erau unele standard, finisate în funcție de materialele aflate pe stocul constructorilor, nu pe placul clienților.

Așa am ajuns astăzi să avem în acel cartier nouă blocuri, cu peste 650 de unități locative. În plus, am avut și un preț competitiv.

Reporter: Apropo de preț, cum apar diferențele? Nu lucrați cu aceiași furnizori de materiale de construcții ca toți dezvoltatorii?

Aurelian Alexandru: Și aici ne diferențiem de ceilalți. Pentru a putea avea un preț mai mic am reușit să dezvolt o serie de activități complementare.

Grupul Feruccio deține propria stație de betoane, o fabrică de polistiren, o linie de fasonare a fierului, ateliere de tâmplărie PVC și aluminiu, o fabrică de sticlă și, de curând, o fabrică de mobilă. Cu puține excepții, toate materialele de construcții importante sunt produse de noi.

Asta înseamnă un cost considerabil mai mic al locuințelor predate la cheie și un preț mai avantajos pentru clienți. În ciuda exploziei prețurilor, prețul pe metrul pătrat a crescut din 2010 și până acum cu numai 300 de euro. În plus, avem o forță de muncă bine calificată și stabilă, mașini, utilaje, etc.

Reporter: Nu apare nicăieri costul creditării, care a crescut foarte mult, mai ales în ultimii ani…

Aurelian Alexandru: Asta pentru că nu există!

Reporter: Cum așa?

Aurelian Alexandru: Cred că o spun pentru prima dată public. Grupul Feruccio nu are linii de credit sau, mai exact, nu s-a împrumutat la bănci pentru a-și dezvolta firmele și, implicit, pentru finanțarea afacerilor.

Investițiile în imobiliare provin din profitul obținut din contractele de construcții civile pentru marile companii multinaționale.

În portofoliul nostru de clienți figurează, pe lângă OMV Petrom, firme puternice precum British American Tobacco, Rompetrol, Michellin, Siemens sau Kremsmüller.

Este o ambiție personală, dacă vreți, să nu fiu dator la bănci, iar până acum am reușit.

Reporter: Veți continua să investiți în imobiliare?

Aurelian Alexandru: Cu siguranță! Este un domeniu atractiv, cu multe provocări. Ar fi și păcat să nu continui să dezvolt acest segment important de activitate al Feruccio Group mai ales când am pus la punct o linie proprie de producție de materiale de construcții pe cât de eficiente, pe atât de durabile.

Reporter: În afară de Rezidențial 9 Mai, ce alte proiecte imobiliare mai aveți în derulare?

Aurelian Alexandru: Chiar în centrul Ploieștiului, pe strada Ion Maiorescu, construim un bloc care va revoluționa piața imobiliară din Ploiești. Nu exagerez.

Se cheamă Feruccio Building și integrăm în el toată cunoașterea acumulată până acum, și tehnologii ale viitorului.

Am finalizat deja parcarea subterană, pe trei niveluri, unde am turnat 3.500 de metri cubi de beton.

Reporter: În ce sens ”veți revoluționa piața”?

Aurelian Alexandru: Nu aș vrea să dezvălui foarte multe detalii înainte de lansarea oficială a proiectului. Vă pot spune că viitorii proprietari își vor putea transforma spațiile printr-o simplă apăsare de buton, că va avea dotări dintre cele mai smart și că parterul acestuia va arăta ca recepția unui hotel de cinci stele.

Mai multe detalii despre acest proiect veți afla la momentul oportun.