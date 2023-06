Care sunt motivele întârzierilor sau anulărilor de zboruri Wizz Air. Experiența cu Wizz pe o cursă Paris – București

În ultima vreme, întârzierile de zboruri Wizz Air sunt, se pare, o constantă în activitatea operatorului aerian. Cu toții ne-am obișnuit, unii ni le asumăm atunci când achiziționăm bilete de avion, alții însă nu sunt conștienți de asta.

După ce în urmă cu aproximativ două luni scriam despre anularea de zboruri pe ruta București – Bologna, acum a venit rândul problemelor pe ruta București – Paris, adică mai exact Beauvais, pentru că Wizz Air, aterizează pe aeroportul din Beauvais.

Cât de nesigură a devenit compania aeriană WizzAir

Desele anulări și întârzieri ale companiei aeriene din ultima vreme, au dus la o scădere vertiginoasă a încrederii pasagerilor în Wizz, mai ales că există o comunicare deficitară în ceea ce privește informațiile transmise de companie.

În ceea ce mă privește, încrederea a scăzut atât de mult încât nu mai am curaj să iau zboruri legate, cel puțin nu în aceeași zi. Am plecat înainte de pandemie pe ruta București – Luton, Luton – Reykjavik. Acum nu aș mai avea curaj să achiziționez astfel de bilete pentru că nu am ziguranța orarului de zbor București – Luton, de exemplu. Și risc să pierd legătura…

Acestea fiind conștientizate, iau în continuare bilete „la Wizz”, și îmi asum nerespectarea orarului de zbor. Din ceea ce am observat, anulările și întârzierile sunt mai puține la zborurile din prima parte a zilei și, din această cauză, prefer zborurile de dimineață sau maxim până în prânz.

Când însă te trezești cu zborul care era dimineața, mutat seara cu trei săptămâni înainte de data programată, nu prea mai ai ce face. Așa că… te rogi să fie bine. Și nu e…

Zborul Beauvais (Paris) – Otopeni (București) din seara zilei de 17 iunie 2023… Inițial, la data achiziționării, biletelor de avion, zborul era programat la 9:30 dimineața. Cu trei săptămâni înainte a fost mutat seara, la 21:30. Teoretic era bine, câștigasem o zi. Practic… știam că nu e a bună pentru că deja zborul nu mai era sigur.

Când presimțirile se adeveresc

Primul semn că ceva nu era în regulă a fost când, fiind încă în Paris, îndreptându-ne spre Port Maillot pentru a lua autobuzul de aeroport, am primit înștiințare (sms, mail, aplicație) că zborul va fi întârziat 40 de minute. Nu era așa o tragedie 40 de minute…

Dar, în decursul orelor următoare, înștiințările au continuat să vină. 22:10, 23:00, 21:59, 22:49, 23:45 au fost orele anunțate pentru decolare. Între timp, din cauza faptului că Terminalul 1 al aeroportului din Beauvais este mic, nu se permitea accesul în zona porților de îmbarcare. Și românii se tot adunau.

Pentru a vedea exact care este situația, am intrat pe lista de plecări de la Aeroportul Henri Coandă. Mi s-a părut hilar cum lumea se înghesuia în zona de check-in bagaje, formând cozi, în condițiile în care aeronava-pereche încă nu plecase de pe Otopeni. Și înștiințările continuau să vină, deși nimic nu era sigur.

Abia când pe aeroportul de la Otopeni a apărut aeronava ca „decolat”, am luat și noi în calcul orele vehiculate pentru plecarea de pe Beauvais.

La ora 23.30 (ora Parisului) eram în aeronavă, deci la 2 ore de la ora inițială pentru decolare. Se putea și mai rău…

Cum evită Wizz Air plata daunelor

Fiecare companie aeriană are stipulate în regulament condițiile în care acordă daune sau despăgubiri pentru întârzieri sau anulări.

În cazul WizzAir, lucrurile sunt clare: la peste 2 ore, sendvișuri, etc, la peste 3 ore, în funcție de numărul de kilometri, despăgubirile acordate sunt de sute de euro. De exemplu, în cazul unei întârzieri mai mari de 3 ore, pentru Veneția – București, despăgubirile se ridică la 250 de euro de persoană. În cazul aceleiași întârzieri pe ruta Paris – București, despăgubirile se ridică la 400 de euro de persoană. În nicio situație nu este o sumă confortabil de acoperit…

Pentru că situația de la Beauvais din seara zilei de 17 iunie tindea să depășească 2 ore (deci să intre la obligația de a furniza apă și mâncare pasagerilor), Wizz Air a recurs la un artificiu, perfect legal, care i-a scutit de reclamații și pretenții ulterioare.

Având siguranța că aeronava de la București a decolat, reprezentanții companiei au început procedura de îmbarcare a pasagerilor, chiar dacă aeronava, conform radarului, nici nu era în zona aeroportului.

Pasagerii, cu boardingurile scanate, erau scoși pe poarta de îmbarcare C și direcționați spre o construcție adiacentă, în vecinătatea pistei, pe care scria Poarta D. Când aeronava de la București a aterizat, acest proces de boardind era în plină desfășurare. Când pasagerilor zborului Beauvais – Paris li se scanaseră toate documentele (deci, legal, erau îmbarcați), a început debarcarea pasagerilor care veniseră de la București. Un artificiu perfect legal care a scutit compania Wizz Air de îndeplinirea obligațiilor față de pasageri pentru o întârziere mai mare de 2 ore.

Și totuși care sunt motivele acestor nerespectări ale orarului inițial de zbor?

Întârzierile și artificiile pentru evitarea plății daunelor au făcut ca încrederea în compania Wizz Air să se prăbușească în ultima vreme.

Pasagerilor cu zboruri întârziate, a celor care zboară de nevoie și nu de plăcere, le poți spune orice, că nu ai cum să îi convingi că și-au asumat aceste lucruri zburând „cu low cost-ul”. Mai ales dacă au și plătit sume mari pentru biletele de avion respective.

Turiștilor însă, celor care zboară de plăcere, în vacanțe, le vine mult mai ușor să înțeleagă și să-și asume aceste riscuri. Da, știu că îmi asum să mi se modifice zborul, ba chiar să mi se anuleze. Sunt perfect conștientă de asta. Dar când dau 193 de lei pe un bilet de avion București – Paris dus-întors, sau 98 de lei pe un bilet de avion București – Londra dus-întors, atunci consider că merită să-mi asum riscul. Și o fac!

De ce au apărut aceste întârzieri în ultima perioadă? Odată cu pandemia, multe companii aeriene și-au redus personalul. Când pandemia a luat sfârșit și s-au reluat zborurile, cererea oamnilor a devenit tot mai mare. Din păcate, reangajările nu se fac cu aceeași viteză cu care s-au făcut disponibilizările.

Echipajul de zbor (piloți și echipaj de cabină) are un număr maxim de ore pe care le pot efectua legal. Dacă este depășit, nu au voie să mai zboare decât după perioada obligatorie de pauză. Astfel, se ajunge deseori în situația, mai ales la zborurile de după-amiază, să nu existe personal disponibil pentru a efectua zborul respectiv.

Ca să vă faceți o idee, aeronava care ne-a adus la București de la Paris sâmbătă noapte, operase în data de 17 iunie zborurile: București – Oslo, Oslo – București, București – Atena, Atena – București, București – Paris și, în final, Paris – București. Din cauza unei întârzieri pe ruta Atena – București, s-au dat peste cap toate cursele următoare, iar noi am plecat din Paris cu peste două ore întârziere față de ora programată inițial.

Repet însă, eu îmi asum această posibilitate de câte ori îmi iau bilete de avion la o companie low-cost, indiferent că este vorba de WizzAir, Ryanair sau Easyjet.

De obicei această lipsă de personal este cea care cauzează întârzierile sau anulările de curse, și nu problemele tehnice ale vreunei aeronave, așa cum se speculează uneori.

Ar fi bine ca, cel puțin în următoarea perioadă, cei care achiziționează bilete de avion, să le achiziționeze în cunoștință de cauză. Mai ales că a venit vara și aglomerația pe aeroporturi a început deja, situațiile de curse modificate sau de overbooking vor continua să apară. Poate până la anul toate companiile aeriene își vor rezolva problemele de personal și, încet-încet, vor restabili încrederea pasagerilor lor și pentru zboruri „din mai multe bucăți”. Deocamdată însă… este riscant.