Clădirea Palatul Copiilor din Ploiești a fost salvată și servește unui scop nobil

Clădirea Palatul Copiilor din Ploiești este, ca și „Casa Căsătoriilor”, un simbol al orașului. Clădirea a fost cumpărată în 2022 de Asociația Euro Spirit, membră fondatoare a Fundației Județene pentru Tineret Prahova (FJTP) și motorul financiar al acesteia.

„În decembrie 2022 am semnat contractul de vânzare-cumpărare. Încă n-am plătit-o, dar e ok…”, spune râzând Radu Simionescu, președintele de onoare al FJTP. Deoarece suma este considerabilă, plata se va face în rate, „până la finalul anului 2024”.

În ceea ce privește clădirea achiziționată, aceasta face parte dintr-un complex de trei clădiri, care formau Palatul Copiilor. Dintre acestea s-a achiziționat doar cea mare, de pe strada Nicolae Simache, din apropierea Muzeului Ceasului.

Cunoscută în oraș ca „Palatul Copiilor”, clădirea a fost uitată o vreme. În Ploiești este un simbol, este una dintre clădirile vechi care au scăpat de bombardament și a cărei istorie se pierde în timp.

Când a fost construită, nu se cunoaște cu exactitate. Radu Simionescu este însă foarte mândru de achiziția, la finalul lui 2022, a clădirii monument.

Asociatia Euro Spirit a achiziționat clădirea de la proprietarii privați care, inițial, nu au fost de acord. „Am reușit să luăm de la proprietarii privați această clădire și am reușit pentru că le-am spus că vrem să schimbăm ceva în Ploiești. Și acesta este adevărul. Acesta este și motivul pentru care au acceptat plata în tranșe întinse pe doi ani de zile. Altfel nu am fi avut posibilitatea să o achiziționăm și era păcat de ea. Vreau să le mulțumesc pe această cale pentru concesiile făcute”.

Destinații multiple pentru fosta Clădire Palatul Copiilor

După ce a fost palat al copiilor, clădirea a servit ca sediu de firmă „de aere condiționate, prin anii 2000-2004…”, povestește președintele de onoare al FJTP. După ce firma a dat faliment, clădirea a fost cumpărată de către alți privați, de la care Asociația Euro Spirit a cumpărat-o în 2022. Și așa fostul Palat al Copiilor s-a reinventat ca și Casă a Tineretului.

Adevărul este că ce alt loc din Ploiești ar fi fost mai bun pentru Casa Tineretului decât clădirea Palatului Copiilor? Practic, așa cum copiii cresc și devin tineri, tot așa și Palatul Copiilor a crescut și s-a transformat în Casa Tineretului.

Până să fie achiziționată de Asociația EuroSpirit, clădirea nu mai fusese folosită din 2015, iar starea ei, la preluare, nu era tocmai în regulă. Acum clădirea are un interior aproape nou. Totul a fost schimbat, parchetul și tot ce era degradat. S-au amenajat săli de lucru pentru cei de la Fundație, dar și o cafenea, care va funcționa încă din acest an. „Doar parterul am reușit să-l facem în totalitate, puțin pe la etaj și pe afară mici reparații. Dar mai avem…” spune Radu Simionescu.

Camerele sunt renovate și își așteaptă voluntarii. Se adresează tinerilor din Ploiești și din Prahova, care doresc să se alăture proiectelor FJTP și să dea o nouă viață clădirii unde își desfășoară activitatea Fundația Județeană pentru Tineret Prahova.

Istoria Clădirii Palatul Copiilor se pierde la începutul secolului XX

Din clipa în care Asociația EuroSpirit a achiziționat-o, FJTP a început, în paralel cu renovarea, să îi cerceteze istoria. S-au găsit documente vechi care arată că în 1934 clădirea, în forma ei actuală, exista. S-a mers mai în spate și s-a găsit că în 1902 clădirea respectivă era prezentă, dar nu în forma actuală, ci cam o treime din ea. Ceea ce înseamnă că, între 1902 și 1934 construcția a fost extinsă.

La o privire mai atentă, se observă nu foarte greu delimitarea celor două lucrări: cea de la 1902 și cea de la 1934. Este un prag în interior și, la exterior, o diferență a elementelor decorative de pe fațadă.

„Am luat această clădire, în mijlocul orașului, i-am găsit povestea, și acum vrem să i-o scriem. Suntem într-o echipă cu istoricul Lucian Vasile. Am descoperit că în PUZ-ul din 1934 apare clădirea (așa cum este ea acum – n.r.). Iar în PUZ-ul din 1902 apare această cameră în care suntem noi acum, plus încă două, plus etajul de deasupra. Deci în 1902 clădirea exista. Asta înseamnă că este mai veche de atât!”, povestește Radu Simionescu.

În plus, a făcut cercetări și în privința gardului. „Am vorbit cu meșteri fierari, și uitându-se la gard, și la îmbinările acestuia, nu la noi, ci la cel în paragină (care a fost schimbat la clădirea achiziționată – n.r.), au ajuns la concluzia că balamalele au sistem habsburgic. Au o prindere laterală prin bandă…”, mai spune el.

După ce s-a achiziționat clădirea, după ce s-a apucat să-i cerceteze istoria, FJTP încearcă acum să afle povestea în sine a clădirii.

Perioada comunistă a fost cea care i-a adus renumele de „Palatul Copiilor”, „…și puțin după, cam până în 2000”, spune președintele de onoare al FJTP, dar ea are o poveste în spate. O poveste lungă și complexă care abia așteaptă să fie descoperită. „Practic noi readucem o clădire la viață!”, spune Radu Simionescu.

A renovat-o, a amenajat-o parțial (încă se lucrează la ea), și a transformat-o în Casa Tineretului. O clădire-simbol a Ploieștiului, fostul Palat al Copiilor, a devenit Casa Tineretului. Și astfel, povestea ei merge mai departe. Și, încet-încet, în paralel, se fac cercetări și pentru aflarea poveștii care stă în spatele uneia dintre clădirile simbol ale Ploieștiului: Palatul Copiilor.