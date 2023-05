Tânărul decedat electrocutat în Podenii Noi lucra împreună cu nepotul minor la gardul primarului din comună (surse)

În seara zilei de 29 aprilie 2023, Matei Ionuț Adrian și nepotul său, M.I.A., lucrau la un gard atunci când s-au electrocutat în momentul atingerii betonierei pe care o foloseau.

- Publicitate -

Tânărul de 34 de ani a murit pe loc, în fața curții primarului Mihai Alionte. Nepotul său, minor, a fost transportat la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Surse din spital ne-au confirmat faptul că M.I.A este minor și a fost electrocutat în seara zilei de 29 aprilie. În prezent tânărul se află internat la Terapie Intensivă, fapt confirmat de Anca Miu, directorul Spitalului de Pediatrie. „Viața lui nu este în pericol acum. Este mai bine azi decât era ieri. A suferit traume, mușchiul cardiac este afectat”, a declarat pentru Observatorul Prahovean directorul spitalului. „Este minor cu siguranță!”, a mai declarat medicul.

„Lucrau la un gard al primarului”, spun locuitorii comunei. Primarul însă neagă: „Erau doi băieți. Nu s-a întâmplat la mine în curte, erau afară, pe șosea. Nu eu i-am angajat. Unuia dintre ei i s-a făcut rău și a venit și l-a luat salvarea. Altceva nu știu”, a declarat primarul comunei Podenii Noi, Mihai Alionte, contactat de Observatorul Prahovean. Tot el a mai declarat că nu știa ce făceau cei doi în dreptul curții lui dar că, în mod sigur nu lucrau pentru el.

- Publicitate -

„Ce făceau acolo? Munceau, nu știu… nu la mine. Hai, lăsați-mă acum că sunt în șoc. Am făcut tot ce am putut să-l salvez…”, a mai declarat primarul înainte de a închide telefonul și de a nu mai răspunde la el.

Citește și: Un tânăr a murit electrocutat aseară în Podenii Noi în timp ce lucra la un gard

„La data de 29 aprilie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției Rurale Apostolache au fost sesizați de către un bărbat din comuna Podenii Noi, despre faptul că două persoane s-ar fi electrocutat.

În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului constatând faptul că aspectele sesizate se confirmă, din verificări stabilindu-se faptul că, în timp ce efectuau lucrări de amenajare a unui gard, cei doi tineri cu vârstele de 18, respectiv 34 de ani, s-ar fi electrocutat la momentul atingerii betoniere.

- Publicitate -

În urma evenimentului, tânărul în vârstă de 34 de ani a decedat”, se arată în comunicatul IJP Prahova.

Polițiștii au constatat că evenimentul s-a produs în timp ce cei doi „executau lucrări de amenajare a unui gard”. Primarul a recunoscut că electrocutarea celor doi a avut loc în dreptul curții lui, dar „afară, pe șosea”. Nu a recunoscut niciun moment că cei doi ar fi lucrat la gardul lui (indiferent de ce parte a acestuia) sau pe proprietatea lui.

Contactați pentru detalii suplimentare, reprezentanții IJP Prahova au declarat că „Incidentul efectiv a avut loc în exteriorul curții, dar erau la primar!”

- Publicitate -

Fratele victimei este revoltat și cere dreptate

Matei Daniel Stelian, este revoltat de modul în care este tratat decesul fratelui său. Aflat în Spania, la muncă, prahoveanul se va întoarce în țară miercuri pentru a-și înmormânta fratele.

Ne-a contactat după ce am publicat articolul legat de decesul fratelui lui, pentru a face anumite precizări.

Acesta a declarat pentru Observatorul Prahovean că în urma discuțiilor cu persoanele din comună și cu nepotul lui, nu au fost luate măsurile necesare pentru protecția muncii. Susține că cei doi ar fi fost tocmiți de Mihai Alionte, primarul comunei Podenii Noi, pentru a-i termina gardul casei.

- Publicitate -

„(…)…și nici protecție nu le asigura am lucrat și eu în construcții și cunosc bine protectia muncii și cum se folosesc utilajele. celălalt tânar este minor, nu are 18 ani cum ați scris în articol…”, ne-a interpelat fratele victimei.

„Eu am vorbit și cu celălalt tânăr care era cu fratele meu, pentru că ne este nepot și este internat la spital acum. Din informațiile ce le-am aflat, fratele meu ar fi refuzat să mai lucreze cu betoniera și primarul i-ar fi zis să îi termine gardul cu acea betonieră. Principalul vinovat este primarul pentru că nu a verificat betoniera. El caută oameni de ocazie să își facă problemele pe bani puțini și utilaje defecte…”, a mai declarat Matei Daniel, fratele victimei.

Matei Daniel susține că singurul lucru pe care și-l dorește este ca primarul să fie tras la răspundere. „pentru că primarul caută mâna de lucru ieftină, așa și-a făcut toată familia lui case mari…”, mai susține prahoveanul.

- Publicitate -

Mihai Alionte, primarul Comunei Podenii Noi este un personaj controversat

Primarul comunei Podenii Noi, în fața curții căruia s-a petrecut tragedia în seara zilei de 29 aprilie 2023 deși el susține că nu este adevărat, este un personaj cu antecedente și este binecunoscut în comunitate.

În 2022 edilul a fost condamnat în instanță să presteze muncă în folosul comunității, timp de 60 de zile, la școală sau la biserică. Această sentință a primit-o pentru „purtare abuzivă”.

Atunci primarul comunei Podenii Noi a fost dat în judecată în urma unui scandal care a avut loc chiar în sediul Primăriei, fiind acuzat de „purtare abuzivă”.

Curtea de Apel Ploiești a respins apelul formulat de primar și a dispus ca edilul să presteze, timp de 60 de zile, muncă în folosul comunității, la o biserică din Podenii Noi sau în cadrul Şcolii de coordonare Podenii Noi. Totodată, primarul a trebuit să achite cheltuielile de judecată către persoana care l-a dat în judecată, dar și cheltuielile judiciare către stat.

Dar acesta nu a fost unicul derapaj…

În 2019, același primar, Mihai Alionte, a fost acuzat pentru că a bătut un polițist local.

La vremea respectivă, Laurenţiu Dobrogeanu, poliţist local în cadrul Primăriei Podenii Noi, judeţul Prahova, susţine că luni, 22 aprilie, în momentul în care a mers la serviciu ar fi fost bătut de primarul comunei. Incidentul s-a petrecut chiar în biroul edilului Mihai Alionte.

”M-am prezentat la serviciu ca orice om normal care-şi vede de treaba lui. Am intrat la registratură unde doamna secretară a comunei Podenii Noi n-a vrut să-mi pună la dispoziţie condica de prezenţă, susţinând că eu n-am de ce să vin la serviciu pentru că nu am semnat normele de protecţia muncii şi nu am făcut instructajul. M-am dus apoi la domnul primar în birou să-i spun că încerc să dau de condica de prezenţă ca să pot semna în ea.

Aveam şi o cameră video ca să am şi eu confirmare că se refuză să mi se pună la dispoziţie condica de prezenţă, moment în care s-a ridicat de la birou, a venit spre mine, mi-a dat un şut în fund şi un pumn în cap, m-a îmbrâncit şi m-a dat afară din Primărie, spunând că e primăria lui”, a declarat acum patru ani, pentru ”Adevărul”, Laurenţiu Dobrogeanu.

Legalitatea gardului la care cei doi lucrau este îndoielnică

Gardul respectiv a fost subiectul unor sesizări și reclamații trimise la Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul Școlar Prahova și Poliția Comunei Podenii Noi. Concret era semnalat faptul că:

„În localitatea Mehedința, la Școala Generală I-IV, se construiește un gard cu o fundație de beton și zid de bca între proprietăți, fără a avea avizul instituției de învățământ. Pentru acest motiv, vă rog respectuos verificarea proiectului, a autorizației de construire, deoarece acest zid depășește limitele maxime aprobate dintre proprietăți și poate fi un real pericol, atât pentru copii, cât și pentru dascăli.

Totodată doresc verificarea societății comerciale care s-a ocupat de construirea acestui pericol în comuna noastră, dacă s-a respectat amplasamentul vechi al acestui gard”, se arăta într-una din sesizările cu privire la gardul la care se lucra seara trecută.

Primarul comunei, Mihai Alionte, este cel a cărui proprietate se învecinează cu școala, și cel împotriva căruia a fost îndreptată sesizarea.

Despre legalitatea sau ilegalitatea ridicării gardului se pot verifica documentele. Aceasta este mai puțin important.

Ceea ce contează este faptul că sâmbătă, 29 aprilie 2023, Matei Adrian Ionuț, un tânăr de doar 34 de ani, și-a pierdut viața în mod tragic, în timp cu lucra fără forme legale și fără măsuri de siguranță, la un gard… Potrivit surselor, măsurile corespunzătoare de protecție a muncii nu au fost luate în acest caz, iar incidentul, indiferent ce ar susține primarul, s-a petrecut pe proprietatea lui, fapt confirmat atât de martori cât și de reprezentanții IJP Prahova.

Tot un aspect pe care sursele îl susțin este legat de vârsta celui de-al doilea tânăr implicat. Deși reprezentanții IJP Prahova au comunicat faptul că acesta ar avea 18 ani, Matei Daniel, fratele victimei decedate, susține că acesta ar fi minor în vârstă de 17 ani și, din seara incidentului, se află internat la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, aspect confirmat și de reprezentanții Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Reprezentanții IJP Prahova nu pot da detalii amănunțite în acest caz, fiind vorba de o anchetă în desfășurare pentru un dosar deschis pentru acuzația de „ucidere din culpă”.