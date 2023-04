Ploieștiul se pregătește de ISSEER, prima Competiție Internațională de Invenții și Inovații desfășurată local

ISSEER, prima Competiție Internațională de Invenții și Inovații are loc săptămâna viitoare la Ploiești, în perioada 1-7 mai 2023.

- Publicitate -

Competiția ISSEER – International Social, Science, Engineering and Education Romanian Competition, aflată la prima ediție, va găzdui echipe din toate colțurile lumii. Luni sunt așteptate la Ploiești echipele din Mexic și Taiwan. În total, la această primă ediție, vor participa echipe din 15 țări. Competiția se va desfășura în sistem hibrid.

Conculrsul este organizat de Asociația NWERA în parteneriat cu Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești. Locul de desfășurare este Universitatea de Petrol și Gaze, care și-a pus la dispoziție toate resursele pentru a sprijini această inițiativă.

ISSEER este prima competiție internațională de acest gen organizată și Ploiești și acest lucru a fost posibil datorită ambiției unui om: Oana Farcaș. Profesoara de informatică de la Colegiul Național Nichita Stănescu este cea care a adus atâte medalii și trofee de la competițiile internaționale la care a participat.

- Publicitate -

„Am vrut să vin cu ceva nou în această competiție, am categorii noi în plus față de ce au competițiile internaționale de până acum. Acolo este multă inginerie, tehnică, tehnologie. Am introdus drepturile omului, drepturile animalelor, politica, dar ca metaforă, nu politica clasică”, povestea în urmă cu aproape o lună Oana Farcaș, despre proiectul pe care îl demarase.

Săptămâna viitoare Ploieștiul va fi gazda ISSEER. Va primi delegații din Mexic și Taiwan și, pe lângă competiția în sine, va avea ocazia să-și arate o față frumoasă vizitatorilor.

Sâmbătă, 6 mai, va avea loc festivitatea de premiere, iar competiția se va încheia duminică, 7 mai, odată cu plecarea participanților.

- Publicitate -

ISSEER este un eveniment unic în peisajul ploieștean, primul de acest fel și, dacă s eva dovedi a fi un succes, cu siguranță va aduna în fiecare an tot mai mulți participanți.