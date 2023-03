Andrei, tânărul ploieștean diagnosticat cu sindrom Asperger, va fi angajat de supermarketul La Cocoș

Pentru că niciodată nu trebuie să încetăm să credem în bine și în bunătate. Pentru că generozitatea chiar există, și nu în forma ei mimată. Și pentru că șansa îți e dată când poate nici nu te aștepți. Sau când ai încetat să mai speri.

Andrei, ploieșteanul de 23 de ani, diagnosticat cu sindrom Asperger, o tulburare de spectru autist, și-a dorit să muncească. Luni întregi s-a întrebat, mergând la zeci de interviuri, de ce boala lui sperie atât de mult. De ce societatea îl respinge și îl consideră un inadaptat. Doar sunt atâția oamenii cu tulburare de spectru autist, care pot fi funcționali în societate. Trebuie doar ca societatea să îi vrea.

Duminica trecută, un telefon i-a schimbat tânărului viața. Lui și mamei sale, o femeie care, pentru prima dată în viață, îmi spune că a plâns de emoție și bucurie.

Andrei va lucra. Supermarketul La Cocoș din Ploiești îl vrea în echipă. Îi dă tânărului șansa pe care atât de mult și-a dorit-o. A plâns de bucurie când a aflat că i se oferă postul de operator introducere date. Va începe munca pe 3 aprilie, dată la care va semna și contractul pe perioadă nedeterminată. Un nou episod care, cu siguranță, va fi unul frumos, drept răsplată pentru o viață chinuită, marcată de abandonul propriului tată, care l-a lăsat la vârsta de 9 ani, speriat de un diagnostic.

Andrei a fost crescut de mamă, o femeie chinuită de boală, care a făcut și face tot ce îi stă în puteri pentru ca fiul ei ei să nu simtă durerea de a fi respins.

„Duminica trecută am înțeles și eu ce înseamnă bunătatea din oameni. Și cât de important e să nu fii judecat și să ți se dea o șansă. Am primit un telefon de la domnul Dan Titu, manager de magazin La Cocoș, aici în Ploiești. Nu mi-a venit să cred când am fost invitați la o discuție.

Ne-au spus că au citit articolul cu povestea lui Andrei și vor să îl ajute. I s-a oferit postul de operator introducere date. El are o postliceală terminată în domeniu. Va începe pe 3 aprilie, voiau și mai devreme, dar trebuie făcute toate actele. Nu știm cum să vă mulțumim pentru că nu ați trecut nepăsători pe lângă povestea băiatului meu. Iar acestui magazin din Ploiești, chiar sunt niște oameni care merită tot respectul pentru gestul lor. Au înțeles că acest sindrom Asperger nu e o stigmă. Andrei este un tânăr funcțional, un tânăr muncitor, ambițios, cu vise multe și care nu își dorește decât să fie pe picioarele lui, să nu mai stea într-o pensie de handicap de 325 de lei. Încă o dovadă că Dumnezeu lucrează prin oameni și că sunt multe sufletele nobile. Nu există bucuria mai mare, înainte de Paște. Vă mulțumim”, este mesajul Elenei Anton, mama lui Andrei.