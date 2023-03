Mărturia ploieșteanului implicat în accidentul în lanț de pe autostrada M1 din Ungaria: ”Ne-am trezit în infern!”

Observatorul Prahovean publică, în exclusivitate, mărturia unui ploieștean care a fost implicat în accidentul în lanț petrecut sâmbătă pe autostrada M1 din Ungaria. Acesta se deplasa împreună cu soția și copilul de cinci ani spre Viena, unde ar fi trebuit să viziteze niște rude, când s-a trezit în mijlocul unui carambol în care au fost implicate 42 de autoturisme și tiruri. Mașina familiei, cumpărată printr-un credit, a ars ca o torță, iar șansele să-și recupereze măcar parțial paguba sunt minime.

”Eram în drum spre Viena, unde trebuia să ajungem în vizită la niște rude. Rulam cu aproximativ 100 de km la oră pe M 1 și eram concentrat la volan pentru că bătea foarte tare vântul. La un moment dat am intrat într-un nor uriaș de praf, vizibilitatea fiind aproape de zero.

Am reușit să opresc mașina fără să lovesc pe cineva, chiar dacă, repet, nu se vedea nimic, nici măcar stopurile de frână ale celor din față. În câteva secunde, am fost lovit din spate de o altă mașină, însă nu foarte tare. Timpul parcă se oprise în loc, iar în clipele care au trecut am mai fost loviți de alte mașini din spate, împingând mașina noastră în cea din față. cel mai speriat era copilul, aflat pe bancheta din spate, care a început să plângă” povestește ploieșteanul.

Realizând că se expun unui pericol foarte mare, cei doi soți și-au luat cât au putut de repede telefoanele documentele personale, au scos copilul din mașină și s-au îndepărtat cât au putut de mult de coloana de mașini. Ulterior, soțul s-a întors la mașină pentru a mai lua măcar câteva haine groase, pentru că afară era destul de frig.

Una dintre mașini a luat foc, apoi flăcările s-au extins și la cele din jur, inclusiv la mașina de familie a ploieștenilor, care a ars ca o torță.

”Se instalase panica. Vă dați seama că era furtună de praf, se auzeau țipete, flăcări, apoi zgomotul produs de mașinile care se loveau…Am trecut prin momente cumplite. Din fericire, familia noastră a scăpat teafără și asta e cel mai important”, spune șoferul.

Ploieșteanul a ajutat și la îndepărtarea victimei de lângă prima mașină care a luat foc.

În cele din urmă, la fața locului au ajuns și echipajele de poliție, pompieri și salvare, comunicarea cu salvatorii fiind foarte dificilă pentru că cei mai mulți nu erau vorbitori de limbă engleză. Soția mea a cerut o pătură, pentru că era frig și în stare de șoc, dar nu a primit nimic.

”Pe sensul opus a oprit un român să dea o mână de ajutor. A stat cu motorul pornit pentru a ne ajuta să intrăm din când să ne încălzim. Îi mulțumesc pe această cale, mai ales pentru copilul meu, care a stat în mașina lui.

După trei ore de la impact, la fața locului a ajuns un autobuz, în care victimele accidentului în lanț au putut sta la căldură și să dea declarații polițiștilor care au demarat o anchetă.

Reprezentanții autorităților ungare ne-au transmis că ne cazează la un hotel din apropiere, unde ne asigură și hrană până a doua zi, lucru care s-a și întâmplat” povestește ploieșteanul.

Acesta a sunat la Ambasada României din Ungaria, de la care a cerut ajutor, însă răspunsul primit l-a dezamăgit.

”Ne-au spus că nu ne pot ajuta cu nimic decât dacă aveam nevoie de documente de identitate. A trebuit să ne descurcăm singuri ca să ajungem în siguranță acasă”.

Ploieștean a apelat la rudele din Austria la care trebuia să ajungă în vacanță pentru a ajunge la granița Româmniei, iar de acolo a fost adus la Ploiești de un coleg de muncă.

În urma carambolului de pe autostrada M 1 din Ungaria, ploieșteanul a rămas cu o pagubă de peste10.000 de euro, reprezentând contravaloarea mașinii care a ars, la care se adaugă și alte bunuri care s-au făcut scrum.

”Neavând poliță Casco, ci doar una RCA, nu știu dacă îmi voi putea recupera paguba. Mașina care a ars a fost cumpărată printr-un credit, la care mai am de plătit încă multe rate. Singura speranță ar fi ca la finalul anchetei să fie indicat un vinovat împotriva căruia să ne îndreptăm, dar asta durează” spune ploieșteanul.

Acesta este însă mulțumit că familia sa a scăpat teafără din infernul de pe M1.