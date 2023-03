Curcubeu de martie în Prahova! Să ne bucurăm de imagini frumoase trimise de cititori – GALERIE FOTO

Curcubeul de ieri de la Ploieşti a bucurat sufletele oamenilor. Dovada? Imediat după ce am postat două fotografii pe pagina de Facebook a ziarului, au apărut zeci, dacă nu chiar sute de alte fotografii trimise de cititori în comentarii. Alții au trimis pe whatsapp-ul ziarului.

Nu am făcut o selecție, ci am descărcat în ordine cât de multe am putut, le-am redimensionat, pentru a le putea încărca pe site, și am alcătuit o galerie foto cu pozele cititorilor, galerie pe care vă invit să o vedeți. Aceasta este dovada că ploieștenii, și nu numai ei, pentru că poze am primit și din alte localități din Prahova, se bucură de lucruri frumoase, simple, și își doresc să le importalizeze pentru a le păstra cât mai mult timp.

În credințele populare curcubeul este un simbol al vieții, al speranței și al înălțării spirituale. Semnifică uniunea cerului cu pământul

În Grecia antică, curcubeul era un simbol al zeiței Iris, zeița vindecării, care le aducea vești muritorilor într-un veștmânt multicolor.

Las creștini și evrei, curcubeul este un simbol al pactului lui Dumnezeu cu oamenii după potopul căruia îi supraviețuise Noe și viețuitoarele din Arcă. În Vechiul Testament, Geneza, 9:13, se spune, “curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.”

Mayasii credeau că lumea fusese distrusă de zei, dar nu prin apă, ci prin foc. În urma acestei distrugeri, momentul în care zeii au încetat să-și mai îndrepte mânia către muritori, a fost marcat de apariția curcubeului pe cer.

În multe alte culturi, se crede că un curcubeu este de fapt un pod multicolor dintre pământ și ceruri.

În mitologia norvegiană, curcubeul era o punte care unea pământul cu Asgard, tărâmul zeilor. Această punte putea fi utilizată doar de zei și de ostașii uciși în bătălii.

La noi în țară există numeroase superstiții despre curcubeu.

Una dintre ele spune că la capătul curcubeului se află îngropată o comoară. De aceea, în zonele rurale, atunci când apare curcubeul, copiii aleargă să-i afle capătul. În unele zone apariția unui curcubeu este semnul pentru un an bogat în recolte. Și exemplele pot continua.

Oricum ar fi, în zilele noastre, apariția unui curcubeu aduce frumosul în sufletul și în privirile oamenilor, și toți se bucură de apariția lui, așa cum se vede din pozele din galeria foto.

Le mulțumim public cititorilor noștri pentru toate fotografiile trimise!