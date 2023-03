Practică șahul de la cinci ani. Ajuns la 17 ani, ploieșteanul Cristian Șerban vrea să obțină, într-o bună zi, titlul de mare maestru

Se spune că sportul rege este fotbalul, dar el nu este de aceeași părere. De la 5 ani, ploieșteanul Cristian Șerban, acum în vârstă de 17 ani, s-a îndrăgostit de șah. Sportul minții care l-a ajutat pe adolescent să înțeleagă că în viață, în funcție de mutările pe care le faci, ajungi să câștigi sau să pierzi. Visul lui Cristian? Să ajungă, într-o bună zi, mare maestru, cel mai înalt titlu acordat unui șahist de către FIDE ( Federația Internațională de Șah).

Pentru Cristian Șerban, parcă nu există nimic mai important pe lume decât tabla cu șaizeci și patru de pătrate. Întregul lui univers încape pe ea. Joacă șah de la vârsta de cinci ani. O pasiune moștenită de la mamă, și ea campioană la junioare a Prahovei, acum ani de zile.

„M-a fascinat încă de mic jocul. Am aprofundat teoria deschiderilor, am repetat finaluri, am analizat combinații. Toate astea de la o vârstă fragedă. Profesorii m-au remarcat. Au observat cât de atent sunt și cu câtă precizie făceam mutările pe tablă. La șasea ani și jumătate eram deja la grupa de performanță. Au urmat turnee, dar și campionate.

Cel mai recent trofeu l-am obținut la Sebeș, unde am participat la Campionatele Naționale de seniori. Mândru sunt de toate titlurile obținute. Unul dintre ele, în 2021, când am ieșit campion național la Blitz și Rapid. Sau cel de campion național la concursul Elisabeta Polihroniade”, povestește tânărul, care acum este elev în clasa a XI-a la C.N. „I.L. Caragiale”. Cristian a obținut numeroase premii la cele mai importante campionate de șah clasic, șah rapid sau blitz sau la dezlegări de probleme. Vrea să ajung departe, de ce nu, pe urmele idolului său, campionul mondial, Magnus Carlsen.

Adolescentul povestește că șahul l-a ajutat s-și antreneze mintea, dar l-a învățat și ce înseamnă disciplina și răbdarea. Un meci de șah „fulger” poate dura între 2 și 6 minute. „Când ești sub presiune trebuie să știi să iei cele mai bune decizii, să faci mutări istețe. Ori ca acest acest lucru să îți iasă, trebuie să ai sertarele minții foarte bine organizate”. Despre partidele lungi de șah, Cristian povestește că cel mai mult a stat pe scaun, cu tabla în față, 10 ore.

Se descrie ca fiind un jucător „pozițional, dar și agresiv”. Admite că cel mai mare „dușman” îi este, la astfel de competiții în care ceasul ticăie molcom, „dorința de a câștiga mereu”. Și faptul că se întâmplă, uneori, să își mai piardă răbdarea. „Poți să strici ore întregi de muncă printr-o mutare greșită. De aceea, ca șahist, mereu e nevoie de o disciplină a minții”, mai spune tânărul ploieștean.

Vorbește cu multă pasiune despre acest sport. „Dacă la șahul clasic fiecare jucător are cam o oră jumătate timp de gândire, la șahul rapid fiecare jucător are cam 15 minute de gândire pentru toată partida, iar la blitz, cam trei minute. La dezlegările de probleme nu joci împotriva unui adversar, ci primești o foaie cu niște diagrame, adică posibile poziții dintr-o partidă de șah, cu o soluție unică, iar jucătorul trebuie să găsească cele mai bune continuări”.

Complicat, ar spune mulți. Nu și Cristian Șerban, care, în timp ce discută cu tine, mai face o mișcare pe tabla pe care o are în față. Se ridică apoi și se îndreaptă către laptop. Mută „nebunul” cât mai departe. „Numai pe diagonală și mereu pe aceeași culoare”, îmi spune, cu pasiune și sclipire în ochi. „Regina este cea mai puternică piesă. Ea poate muta în linie dreaptă în orice direcție – înainte, înapoi, lateral sau în diagonală”, completează adolescentul.

Cristian Șerban vrea acum în Superligă. Locul care reunește cele mai bune echipe și cei mai buni jucători din România. Marii maeștri ai șahului. Într-o zi, nu foarte îndepărtată, își dorește titlul de mare maestru al șahului. Pentru asta trebuie să obțină cele trei norme ale titlului, un premiu acordat pentru un nivel ridicat de performanță într-un turneu de șah, precum și un rating de 2.5000 de Elo, acordat de Federația Internațională de Șah. Știe ca va reuși și se antrenează intens pentru asta alături de profesorul său, Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah din Prahova.