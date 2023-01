Povestea prahoveanului care administrează pagina Info Trafic Prahova. ”Totul a început dintr-o joacă, în pandemie”

Pe 1 februarie 2020, odată cu debutul pandemiei de covid, Ciprian Bucur a înființat pagina de Facebook ”Info Trafic Prahova”, care a depășit 30.000 de membri. Acesta a povestit pentru Observatorul Prahovean cum a fost ”contaminat” de acest ”microb”, activitatea sa fiind 100% voluntară.

”Pagina Info Trafic Prahova este înființată la începutul anului (01.02.) 2020, odată cu începutul pandemiei! Văzând pagini similare în alte județe, am zis de ce nu și în Prahova? Inițial, scopul a fost acela de a face cunoscute filtrele de poliție, care deveniseră chiar agasante în perioada stării de urgență. Dacă la început a fost o joacă, apoi m-a prins „microbul” jurnalismului, am încurajat anunțarea accidentelor, blocajelor de orice fel în traficul din județ și din județele limitrofe”, susține Ciprian Bucur.

De profesie șofer, chiar dacă are o experiență de 27 de ani, Ciprian spune că în trafic constată că are mereu câte ceva de învățat. A încercat să ofere sfaturi prin intermediul paginii administrate de el, dar a renunțat din cauza criticilor primite.

”Circulând zilnic am avut ocazia să văd și să aud multe în traficul cotidian. Prin intermediul paginii am încercat să ofer din cunoștințele mele în șofat și altora, dar am renunțat văzând reacția unor șoferi ce s-au simțit lezați de sfaturile mele! Nu vreau să mă laud, dar totuși am la bază o școală auto (Școala Auto Câmpulung), o școală de maiștri auto (Liceul Vega), grade permis mai multe decât anii de vechime pe stradă a unora (B.C.D.E), și 4 atestate rutiere!” se mândrește Ciprian.

La insistențele reporterului, acesta a transmis, totuși, următorul sfat șoferilor: ”Singurul sfat ce-l pot da tuturor participanților la trafic este sa fie mai îngăduitori cu greșelile semenilor! O majoritate covârșitoare de accidente se întâmplă din ambiții în trafic, încăpățânarea de a nu ceda de la tine! Coroborat și cu viteza excesivă este rețeta accidentului!”

Revenind la Info Trafic Prahova, Ciprian Bucur spune că singura regulă nescrisă care se aplică membrilor este cea a bunului simț.

”Nu sunt permise atacurile la persoană, instituții și angajații lor sau chestiuni care nu au legătură cu subiectul grupului nostru. Mă refer aici inclusiv la live-uri cu activități personale, cumetrii sau pomeniri de sfinți. Mai sunt încă destui care abuzează de libertatea de a posta și încalcă cu bună știință regula, dar pentru liniștea tuturor îi exclud din grup pe asemenea useri! Acest ultim aspect a făcut să câștig ceva „prieteni” ce și-au etalat în privat abilitățile „de cartier”! Deci nu se poate spune că am câștigat ceva, material sau notorietate de pe urma grupului!”.

Ciprian susține că a primit și amenințări din partea unor persoane care au înțeles diferit democrația, dar și din partea autorităților care, tipic românesc, văd doar postările ce-i nemulțumesc/dezavantajează!

”Eu am încercat mereu să aplanez conflictele, chiar sunt postări evidențiate în pagină, ce încurajează bunul simț în postări! Mă bucur că în ultimele luni și autoritățile au început să posteze anumite activități conexe traficului, Primăria, SGU, etc.” spune administratorul paginii.

În ceea ce privește suspiciunile unora care au făcut o paralelă între acest grup Info Trafic Prahova și activitatea sa de Transporturi rutiere, Ciprian respinge orice astfel de acuzație.

”Este total neadevărat, pentru că prin seriozitate mi-am făcut loc pe piață, am contracte de transport cu firme, colaborări cu dispecerate naționale, colaborări cu service-uri! Repet, ca să fie clar: nu am nici un câștig financiar de pe urma paginii Info Trafic Prahova!”.