Povestea lui Aurel Amuza, unul dintre oamenii care redesenează centrul Ploieștiului [INTERVIU]

Anul acesta a fost anul în care am căutat case. Apartamente. M-am documentat, mi-am pus întrebări, am pus în balanță, am încercat să înțeleg cum arată succesul imobiliar și de unde pornește. Am încercat să înțeleg raportul calitate preț al apartamentelor pe care le-am vizionat. Am încercat de asemenea să înțeleg cum de se apucă toată lume să construiască case. Oare e atât de simplu? Așa că, din aproape în aproape, am ajuns la un om cu ștate vechi în construcții. Aurelian Amuza, unul dintre cei mai respectați constructori din Prahova.

Aurelian Amuza este omul din spatele companiei Verytas, una dintre cele mai importante firme de construcții din Prahova. Într-o perioadă sensibilă pentru piața imobiliară, acesta a avut curajul de a deveni investitor și constructor pentru Bucegi 12, primul bloc de lux din Ploiești. Lucrările la acest imobil, care va deveni un reper pentru noua arhitectură a Ploieștiului, au început în luna iulie.

Verytas în cifre. 90 de angajați. 40 de colaboratori permanenți.

Domnule Amuza, cum ați ajuns să activați în acest domeniu?



Aș putea spune că încă din adolescență am luat contact cu această meserie. Tatăl meu era constructor de meserie, așa că am luat contactul cu șantierele de când aveam 17-18 ani. De la el am ”furat” meserie, cum se spune. Apoi, în anul 1998, când aveam 21 de ani, am plecat la muncă în Spania, evident tot în construcții.

Nu erați oare prea tânăr? Cum vedeți acum acea perioadă?

La început a fost dificil, mai ales că nu cunoșteam limba, dar lucram pe diverse șantiere cu un grup de români, așa că m-am descurcat. Apropos de limba spaniolă, îmi este drag să aduc în discuție acest aspect al vieții mele, întrucât a fost un moment în care muzicalitatea limbii spaniole mi-a s-a schimbat total viața, dacă îmi permiteți, aș putea să spun că, am ajuns patron din “greșeală”.

În ce sens?

Pentru că eram apreciat de patronul spaniol pentru care lucram la vremea respectivă, acesta mi-a spus că-mi face acte. În perioada respectivă acest lucru era o veste uriașă pentru românii din Spania. Atunci când am avut de bifat opțiunile de angajare, am ales-o pe cea de persoană fizică autorizată pentru că îmi plăcea cum sună în spaniolă. În traducere liberă însemna angajat pentru propria persoană. Așa am devenit ”patron” și am început să-mi fac propria echipă de muncitori cu care am început să iau lucrări, să tai facturi, să plătesc salarii.

Cât ați muncit pe șantierele din Spania?

Aproape zece ani. Câștigam destul de bine încât am putut să investesc în țară în imobiliare. În anul 2007 am construit primul bloc de locuințe privat din Ploiești, pe Grigore Cantacuzino. Am fost uimit să constat cât de repede s-au vândut apartamentele, deși prețurile nu erau deloc mici nici în perioada respectivă. Atunci mi-am dat seama că trebuie să revin în țară și să mă ocup exclusiv de construcții acasă. În 2008 am fondat Verytas și astăzi am ajuns să avem 90 de angajați și 40 de colaboratori permanenți.

Cum e domnule Amuza cu meseriașii? Au început să fie “păsări rare”?



Depinde cred eu, de cum îți așterni de la început relațiile pe care le ai cu oamenii. Eu am avut norocul de a porni la drum cu un grup de oameni deosebiți, din zona Slon-Cerașu. Aceștia formează și acum nucleul de bază al angajaților. Sunt oameni deosebiți, munteni de cuvânt, care cunosc meserie și sunt extraordinar de vrednici. Poate părea un clișeu, dar pe ei îi consider familia mea. Ne cunoaștem de 14 ani, timp în care am dezvoltat relații personale și, cel mai important, ne-am câștigat reciproc respectul. Oricine are o problemă, inclusiv financiară și îmi cere ajutorul nu voi reacționa vreodată așa ca, de exemplu, la o multinațională, spunându-i că ziua de leafă este pe data de x a lunii. Pentru mine, angajații nu sunt niște numere în contabilitate, ci OAMENI.

Aveți în portofoliu o “lucrare semnătură” cu care vă mândriți foarte tare? O semnătură Verytas, dacă doriți să-i spunem așa.

Cu siguranță, este vorba de construcția a două blocuri în cartierul Ghencea din București. Primul dintre ele, cu 100 de apartamente, a fost gata în șapte luni, cu 60 de zile mai devreme decât termenul convenit cu antreprenorul general. Al doilea, are 250 de apartamente. În total, vorbim de 35.000 de metri pătrați de construcții rezidențiale.

Dacă Aurelian Amuza ar fi azi la 17 ani. Ar merge în altă direcție?

Cu siguranță, NU! Construcțiile sunt pasiunea mea, în primul rând.

Aș angaja aceeași oameni, aș face aceleași sacrificii. Eu mă simt bine pe șantier, nu la birou, îmbrăcat la șapte ace! Chiar dacă munca în construcții este grea, o fac cu plăcere.

Cum arată clientul de azi față de cel din anii 2000? Mă refer la cumpărătorul de locuințe construite de Verytas.

Dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt ar fi pretențios, dar în sensul bun al cuvântului. Piața locuințelor a evoluat foarte mult în România, iar standardele sunt mai ridicate decât în Spania sau Italia de exemplu. Știu că pare ciudat, dar vă spun că am avut clienți pentru care am construit case la standarde atât de ridicate încât străinii ar fi uimiți. Din acest motiv avem echipe de meseriași specializare în decorațiuni interioare, de exemplu. Cu ei vom lucra mereu, chiar dacă nu este o forță de muncă ieftină. Nu mai poți folosi un zidar să monteze granit și să dea vopsea decorativă. Clienții vor ca fiecare leu investit în imobiliare Tocmai ne-ați introdus în scenă profilul clientului Bucegi 12 sau mi se pare mie?

Nu este riscant să faceți primul bloc de lux în Ploiești în această perioadă?

Mulți mi-au spus că este riscant, dar cred că din piața imobiliară din Ploiești lipsește fix acest segment, al apartamentelor și spațiilor de birouri care să corespundă celor mai înalte standarde. La București, prețul pe metru pătrat ajunge și la 7000 de euro și se găsesc cumpărători. Evident că nu discutăm de astfel de prețuri la Bucegi 12, dar sunt sigur că acest proiect va fi unul de succes. În prima zi când am văzut terenul mi-am dat seama ce potențial are, iar la proiect au lucrat unele dintre cele mai bune echipe de arhitecți și ingineri din România.

Definiți-mi vă rog “lux”?

Bucegi 12 are finisaje și obiecte sanitare de lux, dotări și facilități deosebite, precum: parcare subterană care asigură mai multe locuri de parcare decât numărul apartamentelor, buncăr anti-atomic, pompe de căldură, trei lifturi din care unul este destinat inclusiv pentru transportul de obiecte de mari dimensiuni, panouri solare, spațiu de primire oaspeți, fațadă ventilată ceramică, și lista poate continua. În ceea ce privește siguranța, blocul este proiectat să reziste la un cutremur de până la 9,2 grade, iar sistemele de protecție și intervenție în caz de urgență, precum incendiul, sunt cele mai bune de pe piață.

Care este termenul de execuție?

24 de luni de la începerea lucrărilor, adică timpul a început să curgă deja din luna iulie, cu o perioadă de grație de șase luni. Ambiția mea este să termin blocul mai devreme decât termenul inițial. Fiecare zi este un câștig pentru noi, dar și pentru clienți.

De-a lungul timpului am învățat că, fie ei și cu foarte multă potență financiară și oamenii cu bani sunt atenți la facturi. Ce ne puteți spune despre costurile de întreținere?

Aici este surpriza. Traiul va fi mai ieftin decât într-un bloc obișnuit. Asta deoarece climatizarea se face exclusiv cu pompe de căldură, care au un randament net superior centralelor termice de apartament sau aparatelor de aer condiționat dacă ne gândim la perioada de vară. În plus, panourile solare vor asigura o parte din energia electrică necesară sistemului integrat de climatizare. În ceea ce privește spațiile comune, iluminatul interior va fi de tip led, iar cele trei ascensoare sunt de ultimă generație și au un consum redus de energie. La economia de pe factură vor contribui și alte elemente ale blocului, precum suprafețele vitrate de calitate superioară și fațada ventilată. Cu siguranță, blocul va avea non-stop apă caldă și căldură, ca să ne amintim de ce s-a întâmplat în Ploiești în luna august…

La Bucegi 12 sunteți atât constructor, cât și investitor. Ce înseamnă asta pentru dvs?

Înseamnă un nou început. Prima dată am construit primul meu bloc în 2007, apoi am fost constructor pentru diverși antreprenori, iar în ultima perioadă sunt și dezvoltator imobiliar. Am mare încredere că Bucegi 12 va fi un bloc de referință pentru Ploiești, atât prin poziția sa ultra-centrală, cât și prin arhitectură și facilitățile oferite viitorilor locatari.

Apar pe zi ce trece oameni care se apucă să construiască blocuri. Clientul final este disperat să facă o declarație de apartenența socială și cumpără orice, la prețuri colosale. Ce sfaturi ați da unui client care își caută un apartament? Cum ar trebui făcută o evaluare simplă? Un raport calitate preț?

Cred că afirmația dumneavoastră era valabilă în urmă cu câțiva ani. Mai ales după pandemie, oamenii au devenit mult mai atenți la ce cumpără și, mai ales, la calitatea vieții.

Vremea în care vindeai orice proiect imobiliar la prețuri exorbitante, s-a dus. Unul dintre motivele pentru care la Bucegi 12 marja noastră de profit este una foarte mică, este acela că ne dorim să creăm un etalon pentru Ploiești. Să venim în întâmpinarea oamenilor care prețuiesc poziționarea, facilitățile eco precum panouri solare și pompe de căldură, în egală măsură cu confortul sau dotările acesteia.

Partea aceea de epatare, de etalare a ”apartenenței sociale” s-a cam estompat. Eu asta văd la clienții cu care interacționez zi de zi: preț pe calitate, pe seriozitate și pe discreție.

Notă: Acest interviu a apărut și în ultimul număr al revistei Lace Magazin.