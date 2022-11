Turmă de oi măcelărită de animale sălbatice la Bătrâni. Mărturia proprietarului: ”Mi-a fost frică să ies din mașină!”

11 oi au fost sfâșiate de animale sălbatice, noaptea trecută, într-o grădină din comuna Bătrâni. Proprietarul turmei, care păzea animalele, a povestit pentru Observatorul Prahovean prin ce a trecut.

Odată cu venirea iernii, atacurile animalelor sălbatice în Prahova nu s-au încheiat. Ultimul incident s-a petrecut, noaptea trecută, în comuna Bătrâni.

Gheorghe Petecilă, fost profesor de matematică, în prezent pensionar, a povestit pentru Observatorul Prahovean cum a rămas fără o turmă de oi.

”Ieri am adus 13 oi într-o grădină în care am avut peste vară o cultură de porumb. Terenul este împrejmuit pe trei laturi cu un gard înalt de doi metri și de un mal de 4-5 metri al râului care trece la limita proprietății. Peste noapte am rămas să păzesc oile și m-am culcat în carlinga mașinii, eu având o dacia papuc.

La un moment dat m-am trezit din cauza zgomotului produs de atacul animalelor sălbatice asupra oilor mele. Ziceai că ascult coloana sonoră a unui film horror. Oile erau masacrate, zbierau, se auzeau niște zgomote îngrozitoare.

Mi-a fost frică să ies din mașină pentru că pericolul era uriaș. Abia spre dimineață mi-am făcut curaj și am văzut că din 13 oi doar două au scăpat. Restul erau mâncate pe terenul meu sau au fost ucise și cărate pe malul râului. Nici nu știu dacă au fost urși sau lupi” a declarat proprietarul animalelor.

Proprietarul turmei decimate estimează paguba la peste 6000 de lei.

Acesta a sunat la 112 și la primărie, autoritățile declanșând o anchetă ale cărei rezultate ar putea fi folosite pentru plata despăgubirilor.

Despăgubiri plătite cu întârziere de Ministerul Mediului

Proprietarii de animale domestice ucise de animale sălbatice pot cere despăgubiri de la Ministerul Mediului. Potrivit agrointel.ro, acestea se acordă în urma evaluărilor făcute de reprezentanți ai mai multor instituții, însă banii ajung destul de târziu la păgubiți. Astfel, între momentul atacului și plata despăgubirilor poate trece și o jumătate de an, deși legea prevede un termen maxim de 120 de zile de la aprobarea dosarului.

Reamintim că primele garduri electrice, finanțate din bani europeni, au ajuns în țară și urmează să fie montate la marginea pădurilor din Prahova, acolo unde urșii coboară în localități.

Astfel, Direcția Silvică Prahova a primit 10 kilometri de gard electrificat prin PNNR pentru a opri fenomenul urșilor care invadează localitățile.

Firele electrice urmează să fie întinse în Valea Prahovei, Măneciu, Vălenii de Munte și Valea Doftanei.