Îl recomand pe Grig Dumitru, șoferul care te scapă de belele și îți tractează mașina inclusiv duminica

Pentru că mi-am pierdut cheile de la mașină și pentru că trebuia tractată pentru a rezolva problema, a trebuit să caut un serviciu de tractări auto. În Ploiești, duminica, e destul de dificil ca cineva să-ți răspundă la telefon. Am găsit, în cele din urmă, un șofer, pe domnul Grig Dumitru, care mi-a tractat mașina.

În weekend mi-am pierdut cheia de la mașină. Am stat, am căutat-o, dar nici urmă de cheie. Norocul meu a fost că aveam o cheie de rezervă care m-a ajutat să deschid ușile mașinii, însă nu puteam porni motorul cu ea pentru că acea cheie era fără cip. E o chestie tehnică pe care eu abia acum am învățat-o.

Am început să dau telefoane și să mă interesez ce e de făcut. Mi s-a spus că, dacă nu am cum să mă prezint cu mașina la reprezentanță sau la un centru de copieri chei de mașini, nu am nicio șansă.

Recomandare făcută de John Cristea.

