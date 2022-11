Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Ziua bună! Pentru astăzi am câteva propuneri cinematografice și muzicale pe care nu am să le mai îmbrac ca până acum, în detalii individuale, separate ci am să la tratez pe toate “la grămadă”. Sper ca cele două filme și cele două melodii pe care vi le voi recomanda să vă încânte ele însele prin prezența lor asortată cu angoasa autumnală a sfârșitului de săptămână 😊.

S-au strecurat pe sub cortină…

Despre cele două filme am să vă spun doar că ambele au fost fie nominalizate, fie câștigătoare ale unor premii importante la Cannes. Ele, deși au fost realizate în plină eră comunistă în fosta URSS, au reușit să străpungă cortina de fier și, “aproape” necenzurate, să fascineze publicul mondial cu jocul actoricesc și umorul negru de calitate. Este incredibil cum de au putut fi realizate într-o perioadă atât de neagră, când încă nu se auzise de Perestroika sau Glasnost, fără a fi interzise.

Celor care probabil vor simți nevoia să mă acuze de “promovare a culturii ruse”, am să le spun că îmi place să cred despre mine că sunt un promotor al oricărei culturi și să le amintesc faptul că o cultură nu poate fi anulată din cauza nebuniei halucinante a unui frustrat de la Kremlin. S-a încercat să se facă asta cu cultura popoarelor, fără succes, în mai multe rânduri, în mai multe perioade istorice și în mai multe țări, inclusiv la noi. Cine are tendința să anuleze întreaga cultură a unui popor din cauza unui singur despot trist, înseamnă că nu este prea departe de modul lui de gândire. În plus, unul dintre filme este georgian iar cel de-al doilea îl are in rol principal tot pe un actor de origine georgiană 😉, așa că amuzați-vă copios, făcând haz de necaz, la modul contemplativ, alături de eroii acestor pelicule care au făcut istorie.

Filmele:

Filmul mai nou: Căința (Monanieba); An: 1984, Regia: Tengiz Abuladze; Cu: Avtandil Makharadze, Dato Kemkhadzeurt; Gen: Comedie, Dramă.

Filmul mai vechi: Gară pentru doi (Vokzal dlia dvoih); An: 1982, Regia: Eldar Reazanov; Cu: Liudmila Gurcenko, Oleg Basilașvili, Nikita Mihalkov; Gen: Comedie romantică.

Cu gândul că suntem în plină toamnă deși, dacă ne uităm pe geam n-am crede, melodiile de astăzi ne vor aminti totuși că din punct de vedere calendaristic totul e real. Până și ora am dat-o înapoi!

Ploaia care va veni…

Melodiile de astăzi sunt mai pe “spleen” bacovian, ceva mai melancolice și mai asorate cu culoarea arborilor de afară. Asta nu ne împiedică să le ascultăm cu plăcere, sorbind dintr-o cană fierbinte cu ceai.

Melodiile:

Melodia mai veche: November rain ; Artist: Guns’n’roses; An: 1991, Gen: Metal rock

Melodia mai nouă: Creep ; Artist: Radiohead; An: 1992; Gen: Grunge

Vizionare ori/și audiție plăcută!