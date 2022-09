Două case din Predeal Sărari s-au făcut scrum, după ce unul dintre proprietari a uitat mămăliga pe foc

Patru oameni din comuna Predeal Sărari, satul Vitioara de Sus, au rămas sub cerul liber, după ce un incendiu violent le-a mistuit locuințele. Câteva scântei sărite dintr-o sobă aflată în curtea uneia dintre case au declanșat infernul. Oamenii nu au putut decât să privească neputincioși cum munca lor de-o viață se face scrum. Au reușit să se salveze doar cu hainele de pe ei și buletinele.

Familia Lascu e o familie modestă, care trăiește dintr-un salariu minim pe economie, o alocație și o pensie derizorie.

Într-una dintre casele mistuite de foc locuia Nicolae Lascu, un bătrând de 83 de ani, iar în cealaltă făcută și ea scrum trăiau Cristian Lascu, mecanic auto, soția acestuia și copilul lor, un adolescent de 17 ani.

„Tata a vrut să facă o mămăligă și a uitat-o pe foc. În seara aceea bătea vântul și câteva scântei au declanșat incendiul.DE la locuința lui, focul s-a extins imediat și la casa mea. Totul a fost distrus. Erau case bătrânești, au ars imediat. Pompierii au intervenit repede, au lichidat flăcările, dar nu am mai avut ce salva. Am rămas cu hainele de pe noi și cu buletinele în mâini. Vine iarna, acum stăm pe la rude, însă nu putem face asta la infinit. De unde bani să reconstruiesc? Câștig minimum pe economie. Ne-au mai ajutat vecinii, oameni cu suflet. Nu mai avem nimic, să ne dea Dumnezeu putere să o putem lua de la zero. După ce că eram necăjiți, acum am rămas fără nimic.”, a povestit Cristian Lascu.

Oamenii au disperată nevoie de ajutor. Asta pentru a nu-i prinde iarna „pe capul altora”. Orice sprijin este binevenit. De la bani, haine, alimente sau materiale de construcție.

Oamenii cu suflet nobil care au posibilitatea să ajute familia Lascu, o pot face donând în contul deschis de către nepoata lui Cristian Lascu.

Titular cont: Mădălina Pârvu

IBAN: RO22BRDE300SV99322563000