Supermarket La Cocoș, sponsor la Petrolul Ploiești: ”Vrem să sărbătorim 100 de ani, alături de echipă, în Liga I”

În cadrul întâlnirii, președintele clubului, Costel Lazăr, a anunțat prezența unei companii cunoscute din Ploiești alături de echipă: Supermarket La Cocoș.

Contactat de Observatorul Prahovean, Iulian Nica, antreprenorul care a creat si dezvoltat lanțul de magazine “La Cocoș”, a declarat:

”Pentru comunitatea din care provenim și noi, pentru comunitatea în care am deschis primul magazin în urma cu 8 ani , sub brandul “La Cocoș “- aceea a județului Prahova, ”Petrolul” este una dintre cele mai frumoase povești. Acum, mai mult decât oricând, are nevoie de susținerea comunității locale, iar noi am înțeles asta. Vrem să fim alături de echipă și să sărbătorim împreună în Liga I împlinirea a 100 de ani de la înființare. Hai Petrolul!”.