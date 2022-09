Am vorbit cu organizatorul protestului din Ploiești pentru apă caldă. De ce a șters evenimentul pe Facebook? ”Mesajul a ajuns unde trebuia!”

Un protest menit să pună presiune pe autoritățile locale pentru găsirea unei soluții la problema alimentării cu apă caldă în Ploiești, mediatizat în weekend și share-uit pe rețelele sociale, a creat mari așteptări. La doar câteva zile de la crearea evenimentului, acesta a dispărut de pe pagina de Facebook a organizatorului fără alte explicații. L-am contactat pentru a afla detalii.

Cătălin Ștefănescu a inițiat un eveniment pe Facebook descris ca „Protest organizat împotriva sistării apei calde în orașul nostru! Cu toate ca am așteptat o luna răbdători, nici Primăria și nici Consiliul Județean se pare ca nu sunt interesate în rezolvarea problemei”. Protestul ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 17:00.

Cum astfel de manifestări organizate de-a lungul timpului la Ploiești au fost fie confiscate politic, fie nu au reușit să strângă mai multe de 10-20 de persoane, Observatorul Prahovean a încercat să afle mai multe detalii de la inițiatorul mișcării.

Redăm integral discuția pe care reporterul Observatorul Prahovean a avut-o pe parcursul mai multor zile cu organizatorul evenimentului, care între timp a fost șters de pe pagina de Facebook.

Sâmbătă – 3 septembrie

Reporter: Salutare. Ștefan Vlăsceanu sunt, de la ziarul Observatorul Prahovean. Te contactez în legătură cu protestul pe care ai de gând să-l organizezi la Ploiești

Cătălin Ștefănescu: Salut

Reporter: As vrea sa public un articol despre inițiativa ta. Îmi poți da mai multe detalii, în afara de cele pe care le-ai menționat pe Facebook?

Cătălin Ștefănescu: Oamenii sunt peste tot nemulțumiți însă nimeni nu are curajul sa se exprime public. Eu doar am creat eventul, sperând ca inițiativa civică să își spună cuvântul. O să fie de super ajutor un articol din partea voastră ,dar te rog mai așteaptă până luni, când o sa revin cu mai multe detalii. Este ok?

Reporter: Este în regulă, da. Cum zici tu, pentru că vreau mai degrabă să ajutam, nu să încurcăm

Cătălin Ștefănescu: Ok, îmi poți lăsa un număr de telefon să comunicăm?

Reporter: Da, clar. 0722 XXXXXX. Dă-mi un apel acum sau lasă-mi-l pe al tău ca sa te salvez și eu.

Cătălin Ștefănescu: Mersi. Ne auzim pe luni după amiază! 073XXXXXXX

Luni – 6 septembrie:

Cătălin Ștefănescu: Salut. Momentan evenimentul nu mai e pe Facebook. Mesajul a ajuns unde trebuia. Știe toată lumea de el. Acum să sperăm că spiritul civic o sa își spună cuvântul.

Reporter: Salut, în regula. Chiar aveam de gând sa te sun mâine dimineață (N.R. marți dimineață)

Cătălin Ștefănescu: Sondajul vostru e super. (N.R.: Ați participa la un protest pentru reluarea furnizării apei calde în Ploiești? Votează în cadrul sondajului). L-am șters (n.r. evenimentul creat pe Facebook pentru protestul din 10 septembrie) din motive personale. Ce mă bucura e că mesajul a ajuns până la ei. Și deja multă lume se mobilizează.

Reporter: Să înțeleg că s-au făcut ceva presiuni la adresa ta?

Cătălin Ștefănescu: Nu, în nici un caz! Nu acceptam eu așa ceva

Reporter: Am văzut, dar sunt multe persoane dispuse să iasă în stradă. Dar și să găsească rezolvare

Cătălin Ștefănescu: Nu prea găsim rezolvare cu idioții ăștia

Reporter: Știu ce zici. Dar poate se mișcă, totuși. Înainte să fie nevoie și de căldură în apartamente

Cătălin Ștefănescu: Știi ce ar ajuta mult? Un post de la voi cu data amintită, 10 septembrie ora 17.00 și să fie distribuit până sâmbătă. De autorizații o să mă ocup eu. Doar să se întipărească oamenilor în minte

Reporter: Deci protestul o să fie, până la urmă? Îți iei autorizație?

Cătălin Ștefănescu: Așa aș vrea. O să vreau să iau legătura și cu președintele UAP

Reporter: Ok. Hai că o să vorbesc cu colegii mâine dimineață și vedem cum abordăm. Eventual, daca poți vorbi la telefon, o să te și sun.

Cum această discuție ne-a dus cu gândul la operele lui Caragiale, în care culmea, erau satirizate tot problemele Ploieștiului vremii sale, am căutat informații despre cel care organizează (sau nu) sâmbătă, 10 septembrie, la Ploiești un protest pentru reluarea furnizării apei calde.

O simplă căutare pe internet ne-a indicat că organizatorul nu este doar simpatizant politic al USR, dar a și candidat la alegerile locale din 2020 pentru funcția de consilier la Primăria Iordăcheanu.

Totodată, acesta a mai încercat în luna august mobilizarea ploieștenilor distribuind evenimente pe Facebook pentru proteste similare. Acestea nu au mai avut loc din motive care au rămas necunoscute.