Daria, copilul ucrainean al războiului refugiat la Ploiești

O cheamă Marina și a ajuns la Ploiești împinsă de război. La începutul anului, locuia cu soțul și fiica cea mare, Diana care avea aproape cinci ani într-un frumos sat din regiunea Odesa, Molodezhnoye, situat la câțiva kilometri de portul de la Marea Neagră.

Un text de Oana Despa

„La fel ca toți oamenii din Ucraina noastră independentă, puternică, frumoasă, am trăit în grijă, căldură, afecțiune, am visat, am muncit, am făcut planuri de viitor, am creat familii și am născut copii. Într-o dimineață groaznică de 24 februarie, un război teribil și ucigaș a izbucnit în viețile noastre și în viața copiilor noștri. Frica, disperare, lacrimi, bombardamente de la avioanele de luptă, sunete de sirene, atacuri cu rachete asupra instalațiilor militare, infrastructurii, centrelor de recreere, clădirilor rezidențiale, moartea civililor, a copiilor, a tinerilor soldați. Era ca într-un film…..dar vai”, povestește Marina începutul exodului voluntar.

La începutul războiului, Marina era în ultima lună de sarcină. Era înfricoșată de orice idee de plecare, așa că, în ciuda fricii, a decis împreună cu soțul ca al doilea bebeluș să se nască în Ucraina. Daria a venit pe lume pe 28 martie 2022, la o lună și patru zile de când Putin declanșase ceea ce el numea „operațiunea specială”, în fapt un atac mârșav asupra unei țări independente.

„Nu ne venea să credem că acest lucru se poate întâmpla și că acest lucru se întâmplă copiilor noștri și cum să le explicăm ce se întâmplă, de ce ne ascundeam în subsoluri, de ce tremura atât de mult pământul, de la atacurile cu rachete, de ce nu puteam trăiesc ca înainte, și de ce atât de multe. Nu vom uita niciodată această zi”, adaugă femeia.

La trei luni de la fatidica zi de 24 februarie, Marina și soțul ei au decis că este totuși mai bine să plece din Ucraina, mai ales că sirenele sunau încontinuu. La luarea deciziei a cântărit și faptul că avea deja unde să se ducă.

„Am o prietenă incredibil de bună și amabilă, ucraineană, Olga, care în urma cu mulți ani s-a căsătorit cu un tip minunat Edik, cetățean al României, locuitor în Ploiești. Au un fiu minunat, Patrick, care are deja 10 ani”, povestește Marina.

Olga o rugase pe Marina să vină la Ploiești încă din primele zile ale războiului, dar ea nu a îndrăzni. După nașterea Dariei a prins curaj, mai mult de teama că își va traumatiza copiii, a început să pregătească documente, pașapoarte, pentru a părăsi țara.

„A fost puțin înfricoșător și greu să mergi singur cu autobuzul cu un copil de 5 ani și un nou-născut de 3 luni. Dar pentru siguranța copiilor, acest lucru trebuia făcut.”

Așa că pe 6 iulie, Marina și cele două fiice ale ei au ajuns în orașul Ploiești unde au fost întâmpinate de Alena, „o femeie frumoasă, amabilă, sinceră, vorbitoare de limbă rusă”. Ea le-a ajutat cu cazarea. Așa a început noua lor viață la Ploiești.

„În primul weekend de la sosirea noastră, prietenii noștri ne-au scos din oraș să ne odihnim, aceasta este o forță incredibilă a naturii, păduri, râuri, munți puternici, aer curat, pentru o clipă uiți de frică, simți sprijin, bucurie, pentru ultimele patru luni de război pe care le avem, există un zâmbet și speranță pentru un viitor mai bun”, povestește Marina

În câteva zile, datorită Alenei și a oamenilor minunați, a primit scutece, un pătuț, șervețele umede, medicamente pentru copil și pentru ea. Pentru că o parte dintre prietenii ei veniseră deja în România cu copii, Diana avea deja cu cine să se joace – Kirill este tot din Ucraina și, pentru Diana, este un real sprijin pentru că a învățat deja câteva cuvinte românești. Merg împreună la dansuri unde au un profesor vorbitor de rusă, în parc sau la locurile de joacă.

„La locurile de joacă, copiii noștri cunosc alți români, își fac prieteni noi, ei înșiși găsesc și își dau seama cum să comunice cu ei”, povestește Marina.

A vizitat „interesantul și fabulosul oraș Bran, peisaje incredibil de frumoase ale naturii, orașe și sate străvechi, un drum cu serpentine, munți uriași, păduri, râuri.

„Desigur, am vizitat și centrul Ploieștiului, arhitectură antică frumoasă, fântâni superbe, flori luminoase plantate în fața primăriei, monumente ale personalităților marcante, biserici frumoase”

Într-o lună și jumătate de când stă în Ploiești, cu ajutorul Alenei a ajuns la poliție și au primit protecție temporară, iar de la Crucea Roșie a primit ajutor material pentru că este o mamă singură, incapabilă de a merge la serviciu, care alăptează un bebeluș de 4 luni.

Sosirea noastră la Ploiești este de o lună și jumătate, în acest timp, datorită unui prieten, prieteni, cunoștințe și doar oameni amabili pe care nici nu îi cunoaștem, avem sprijin material, moral, financiar, cunoștințe noi, oameni amabili donați. lucruri pentru fete.

„Există unele dificultăți în a nu ști limba română, dar știu puțin bazele englezei, și comunicăm în orice magazin, cu vecinii, pe stradă cu oamenii, iar cu copiii pe locurile de joacă încercăm să comunicăm și în engleză. Acum vom pregăti acte pentru înscrierea unei grădinițe, pentru că nu știm cât războiul crud va dura în continuare, dar copiii trebuie să se dezvolte, să comunice și să se bucure”, explică Marina cum s-a adaptat la viața ploieșteană.

”În urmă cu o săptămână, stăteam în supermarketul Lidl la casă cu produse alimentare, iar un bărbat în vârstă s-a apropiat de copii și i-a tratat cu înghețată, iar aceasta nu a fost prima dată când copiii au fost tratați și înțelegi ce amabil și util. oamenii pe care îi ai aici și noi Știm că trebuie să mai avem puțină răbdare și să fim siguri că binele va triumfa asupra răului.”

Cu toată bunătatea orașului și a oamenilor, dorul de casă și de cei dragi este uneori prea mare.

„În fiecare seară, înainte de a merge la culcare, eu și copilul meu ne punem o dorință, să punem capăt războiului cât mai curând posibil și să ne întoarcem acasă la tatăl nostru. În fiecare zi copilul îmi spune: „Mamă, putem fi în România ziua, iar noaptea în Ucraina la subsol, pentru că tatăl meu este acolo, mi-e dor de el și nu vreau să plec.” Copilul are 5 ani, este gata să stea sub bombardament, dacă nu numai să se despartă de tatăl și mama ei.”

