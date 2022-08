Povestea prahovencei Alexandra Sabados: “Când gândești cu creierul riști să te păcălești. Inima nu dă niciodată greș” – VIDEO

Alexandra Sabados are 28 ani, s-a născut în Boldești și este antreprenoarea unui salon de beauty. Printre lacrimi, Alexandra povestește despre experiențele dificile prin care a trecut pentru a răzbi în viață. Consideră că e important ca în viață să alegem cu inima, nu cu creierul.

Unul dintre oamenii care au motivat-o pe Alexandra este speakerul motivațional Adrian Niculescu, omul căruia îi mulțumește pentru sfaturile primite.

Alexandra, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Mă numesc Alexandra Sabados, am 28 de ani și sunt din Boldești. La vârstă de 6 ani mă jucam cu păpușile până le lăsam fără păr. Sora mea mai mare mi-a făcut cadou un curs, ca să mă încurajeze. Așa a început drumul meu către zona de coafură și frizerie.

Fiind cea mai mică de la curs, multe persoane nu îmi dădeau nicio șansă. Am terminat liceul, pe toată perioadă liceului am făcut practică, iar un om bun a stat de capul meu și m-a motivat să muncesc cât mai mult.

Am vrut să stau în șomaj, iar din cele 6 luni de șomaj am reușit să stau doar 2 luni. Părinții își doreau ce e mai bun pentru mine, însă eu voiam să merg în continuare pe salon. Tatăl meu a murit încă de când eram eu mică. Mama a ținut loc și de mamă și de tată.”

Povestește despre începuturile tale profesionale

“Curând am început să învăț tot ce ține de partea de business. Am învățat cum să vorbesc cu oamenii, cu să îmi mențin clienții și cum să mă motivez în zilele în care poate nu aveam niciun client.

Am avut mereu o voce interioară care mi-a dictat că pot. Chiar dacă nu reușeam din prima, nu mă opream din a merge pe drumul meu.”

Un moment de cotitură în viață ta?

“Am lucrat pentru o vreme în cadrul unui salon, însă a fost vorba de o experiență tare dificilă. Am strâns niște datorii acolo care nu aveau legătură cu mine. Erau 1200 lei, salariu meu pe două luni de zile.

Chiar dacă am fost furată, se pare că patronul nu m-a crezut. Urma să nu mai primesc salariul timp de două luni de zile. A fost foarte greu. Voiam să fac altceva mai departe. Mi-am dat demisia pentru că nu era ce trebuie.”

Cum ai reușit să te ridici în condițiile date?

Un membru al familiei m-a ajutat enorm. Mi-a oferit începutul visului meu. Am putut să fac mutarea mai ales datorită clienților care au venit după mine. Erau peste 50 de clienți care au crezut în mine și m-au ajutat.

Îmi vine să plâng când mă gândesc cât de greu a fost. A fost o poveste grea, dar nu am crezut niciodată că nu am să pot.

Din 20.000 de euro, bani pe care i-am avut primiți ca ajutor de la o rudă, am pierdut undeva la jumătate din bani. A fost greu să țin 5 oameni angajați. Am reușit să duc mai departe visul prin muncă și sacrificiu.

Lucrurile au funcționat bine, dar după 5 ani de zile, unul dintre asociați a trebuit să plece. A fost dificil pentru că nu credeam că voi putea să duc totul în spate de una singură.

Ce reprezintă pentru tine cariera pe care ai ales-o?

“Între timp l-am cunoscut pe soțul meu. A fost la un moment dat o ruptură între noi pentru că el voia familie, eu carieră. L-am înțeles, însă l-am rugat să mă accepte așa cum sunt. Meseria asta este pentru viață. Datorită acestei meserii am scăpat de depresii.”

Cum definești succesul?

“Succesul înseamnă să vezi oameni care cândva erau la pământ, iar acum reușesc să zâmbească. Să văd clienți care mă apreciază așa cum sunt.

Lucrez mult. Nu știu. Nu am făcut un calcul. Probabil de la 10 ore pe zi, chiar și duminica.”

Povestește despre întâlnirea ta cu Adrian Niculerscu, speaker-ul motivațional

“De curând am reușit să îl cunosc pe Adrian Niculescu, omul care printr-o simplă discuție m-a motivat enorm. I-am stâns mâna pentru cuvintele pe care mi le-a oferit și sunt fericită că l-am întâlnit. Este un om foarte bun. Povestea lui e ceea care pe mine m-a marcat și motivat. “

Care este mesajul tău pentru cititori?

“Mesajul meu pentru cei care văd acest material este să gândească cu inima. Când gândești cu creierul riști să te păcălești. Inima nu dă niciodată greș. Dacă eu îmi doresc ceva fac tot posibilul să se întâmple. Dacă asta îmi spune inima, asta fac.

Nu pot să fac doar ceea ce spune creierul. Nu am de ce. Inima știe cel mai bine. Ea simte, ea bate.

Am renunțat la a fi propria victimă. Nu trebui să fiu victimă. Am fost victimă până în clasa a 12-a. Am dormit pe mine. Și nu mai accept asta. Nu aveam prieteni. Dar acum îmi ascult inima. Creierul mă minte, dar inima și vocea interioară te duc către drumul cel bun.”

Interviu complet cu Alexandra Sabados