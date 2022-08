Imaginea zilei: Civilizație maximă în trenul București – Ploiești – FOTO

Când vii cu trenul de la București la Ploiești, ai parte de spectacole aproape zilnic.

Din păcate, fauna care populează mai ales trenurile regio ne arată clar nivelul de civilizație la care ne situăm.

Domnul din imagine se simte, evident, în largul lui, neținând cont de disconfortul pe care îl creează celor din jurul lui… atât vizual, cât și olfactiv.

Poate vă întrebați dacă „nașul” i-a zis ceva? Probabil vă credeți într-o țară civilizată dacă aveți impresia că nașul de pe un regio călători i-ar atrage atenția cuiva pentru un comportament de genul acesta…

Nașul nostru este cel care, atunci când surprinde un călător fără bilet, în loc să îi elibereze unul cu suprataxă, îi oprește doar o parte din bani și nu îi mai eliberează chitanță sau bilet… probabil că se gândește să protejeze natura.

Revenind la cetățeanul nostru și la sticla lui de bere, nici 20 de minute mai târziu acesta și-a luat o grijă de pe cap, a terminat sticla… picioarele le-a păstrat la locul lor că papucii probabil că îl înțepau.

Îmi aduc aminte de câte ori, în Italia de exemplu, am luat trenurile regio pentru a călători între diverse orașe. Niciodată nu am văzut așa ceva, deși am văzut mulți navetiști și la ei…

Până nu ne vom civiliza, nu vom ieși niciodată din mizeria în care trăim oricât ne-am bate cu pumnii în piept.