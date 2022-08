De ce întârzie facturile de curent? Explicațiile companiilor Furnizare Electrica și Hidro Electrica

Numeroși cititori ne-au sesizat că nu au mai primit de luni bune facturile pentru plata energiei electrice. Este vorba, în special, de clienții companiilor Electrica Furnizare și Hidro Electrica.

Facturi întârziate la Furnizare Electrica

”Ultima factura emisă de Electrica a fost în luna mai, scadentă în 14.06.2022. De atunci, la începutul lunii iunie, a fost trimis pe teren personal pentru citirea fizică a contorului, dar factura nu a mai fost emisa. Am făcut sesizare către ei în 27.06 2022, la care am primit răspuns în 30.06.2022 prin care au comunicat ca au deschis o ampla acțiune de optimizare a sistemului informatic, datorita reglementării prețurilor la energie electrică și gaze naturale, facturile aferente lunilor aprilie și mai au fost emise la o data decalată. Surprinderea mea a fost că nu s-a mai emis nicio factură până în august. Aș dori să aflați un punct de vedere societății referitor la acest aspect. Menționez că nu sunt singura în aceasta situație, dacă doriți pot trimite facturi și de la alt client aflat în aceiași situație”.

”De două luni nu am primit factura de curent de la Electrica. Am încercat să sun la call-center să văd ce se întâmpla, dar am renunțat după ce m-au ținut în telefon 45 de minute. Mi-e și frică de momentul în care voi vedea cât am de plată”. Acestea au fost doar câteva dintre mesajele cititorilor.

Observatorul Prahovean a solicitat Furnizare Electrica un punct de vedere, pe care îl publicăm mai jos:

Având în vedere solicitarea primită din partea publicației „Observatorul Prahovean” cu privire la aspecte care țin de procesul de facturare, vă comunicăm următoarele:

Fiecare situație generată de posibile anomalii în procesul de emitere a facturilor, survenite ca urmare a modificărilor succesive ale sistemului informatic de facturare, sunt tratate și soluționate în mod particular, fără excepție. Compania își încurajează clienții să semnaleze orice posibilă anomalie la adresa clienti@electricafurnizare.ro sau utilizând formularul de contact. (link: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/)

Având în vedere că unele sesizări care vă sunt transmise pe adresa redacției pot implica și date de natură contractuală, le recomandăm clienților să se adreseze direct furnizorului de energie electrică, pe canalele menționate anterior, pentru orice clarificare necesară.

Cu privire la suspiciunea legată de modalitatea de aplicare a măsurilor de protejare a clienților, facem următoarele precizări:

– plafonarea se aplică în funcție de consumul mediu lunar înregistrat în anul 2021, respectiv:

• maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;

• maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv;

• pentru clienţii finali casnici de energie electrică ce au avut în 2021 un consum mediu lunar care nu se încadrează în niciuna din tranșele menționate anterior prețul este unul ajustabil, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;

– încadrarea actuală în categoriile beneficiare ale facilităților stabilite de lege nu a fost influențată de consumul realizat în anul 2022; de altfel, evidențierea în cadrul unei singure facturi a numărului de kW consumați într-un interval mai mare de o lună nu aduce modificări modului de calcul aferent consumului mediu lunar, acesta fiind calculat prin împărțirea cantității totale de energie consumată într-un an calendaristic la 12 luni.

Și Hidro Electrica are întârzieri la emiterea facturilor

Un alt cititor a reclamat o situație asemănătoare la Hidro Electrica.

”Am migrat în luna aprilie la Hidro Electrica dar nu m-au facturat niciodată până acum și suntem deja în luna august, deși am transmis lunar indexul. Știți oare ce se întâmplă?”.

Pe site-ul companiei a fost postată următoarea reacție:

”Avand in vedere faptul ca s-au asteptat clarificari privind modul de aplicare a OUG 27/2022, activitatea de facturare a suferit intarzieri semnificative. In perioada urmatoare se vor emite si transmite facturile aferente consumului de energie electrica din luna Aprilie. Facturile emise vor fi transmise pe email dar vor putea fi oricand consultate si in sectiunea Facturi din Portalul Client Hidroelectrica”.