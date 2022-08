Un șofer de tir prahovean a filmat ”țeapa” dintr-o benzinărie: ”La pompă, în loc de motorină bagă aer!” [VIDEO]

Petre Paraschiv, un șofer de tir, care locuiește în comuna Puchenii Mari, a filmat o ”țeapă” într-o benzinărie. El a transmis pe Facebook cum la pompă, în loc de motorină, ”curgea” aer. Imaginile au devenit imediat virale. VIDEO la finalul textului.

Observatorul Prahovean l-a contactat pe șoferul prahovean, care a povestit ce i s-a întâmplat.

”Am plecat într-o cursă și am ajuns la o benzinărie, care nu face parte dintr-un lanț cunoscut, la ieșire din Găești, chiar lângă autostradă. Am tras tirul lângă pompa de motorină și am început să alimentez. În timp ce vorbeam la telefon, din cauza vibrațiilor de la pompă, am observat că pistolul a ieșit din rezervor și că scotea aer. Am mai verificat o dată și am realizat că pompa înregistra că alimentez cu motorină deși, repet scotea doar aer” a declarat pentru Observatorul Prahovean șoferul.

Acesta a intrat în benzinărie și a sesizat angajatului de serviciu ce i s-a întâmplat, dar acesta nu l-a crezut I-a spus, în schimb, că el este doar un salariat și că nu-i aparține benzinăria.

”I-am spus să-l cheme pe patron să vadă ce se întâmplă, timp în care în zonă a ajuns și un echipaj de poliție căruia i-am explicat despre ce este vorba” a completat Petre Paraschiv.

În cele din urmă, șoferul a discutat și cu șefa stației de carburanți, care i-a spus că este vorba de o defecțiune tehnică și că nu trebuie să plătească nimic.

”Sunt șofer profesionist de 17 ani, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat. Vă dați seama că, dacă nu eram atent, eu rămâneam fără motorină în scurt timp după ce plecam de la benzinărie? Cel pentru care lucrez ar fi crezut că am furat eu carburantul, corect? Cum să-i explic că, de fapt, am alimentat cu..aer?! În plus, dacă remorca frigorifică ar fi rămas fără combustibil mi s-ar fi stricat marfa, iar paguba ar fi fost uriașă” a mai spus prahoveanul.

Acesta a transmis incidentul pe Facebook și speră ca autoritățile statului să se sesizeze și să intervină pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

VIDEO